Макsим, Шуфутинский и марафон фестивалей: куда сходить и что послушать в июне в Новосибирске — не пропустите самое интересное

Июнь в Новосибирске — месяц фестивалей на любой вкус. Музыкальный, пивной, книжный или фестиваль кино — каждый сможет найти что-то для себя. Но вместе с этим афиша пестрит и другими событиями — концертами, выставками и танцевальными шоу. Чтобы начать лето ярко и интересно, можно послушать Макsим на Черника Music Fest (0+) или сходить на выступление Михаила Шуфутинского (12+), а может быть, даже посетить библиотеку (0+). Изучайте афишу НГС, в которой собраны самые интересные события.
Концерт
В первые выходные лета, 2 июня, в Экспоцентре выступит группа The Hatters (16+). Билеты на русско-цыганский народный алко-хард-кор стоят от 2800 рублей, а узнать, как проходил концерт в прошлом году, можно в репортаже НГС.
Сразу два концерта 3 и 4 июня в «Подземке» даст группа ssshhhiiittt! (16+). Билеты на музыкантов, исполняющих альтернативу и инди, стоят от 1955 рублей.
Рок-группа «Мельница» (12+) выступит в ККК. имени Маяковского 3 июня. Они приедут с презентацией девятого альбома «Символ Солнца», послушать который можно за билет от 2500 рублей.
Группа «Багровый Фантомас» (12+), которая создана блогером Антоном Лапенко, выступит в «Подземке» 8 июня. Билет стоит от 2200 рублей.
Билеты на концерт Михаила Шуфутинского (12+) стоят от 6000 рублей. Шансонье будет выступать целых два дня, 10 и 11 июня, в ДК Железнодорожников.
Владимир Кузьмин (12+) приезжает в ДКЖ со своими хитами «Эй, красотка» и «Я не Казанова». Билеты на концерт 13 июня стоят от 2500 рублей.
Молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры» (12+) выйдет на сцену рок-бара Дом Rm 14 июня. Билет, чтобы послушать акустику и рок, стоит 3000 рублей.
На сцену «Подземки» 15 июня выйдет Мэйби Бэйби (12+). За билет от 1600 рублей вам обещают обворожительную стервозность, исключительные вокальные данные и бешеную харизму.
Рэпер, известный своим необычным поведением, Паша Техник (18+) выступит 23 июня. Билет в «Подземку» стоит 1400 рублей.
Послушать хиты «Пряталась в ванной», «Океан», «Малая, пой» и другие от Мари Краймбрери (12+) можно 21 июня. Певица выступит в «Локомотив-Арене». Билеты стоят от 2300 рублей.
Хип-хоп артиста Xcho (16+) можно будет услышать в Bla Bla Bar 26 июня. Музыкант, чьи хиты часто бывают в топ-чартах, исполнит свои хиты «Ты и я», «Мир на двоих», «Январь», «Вороны». Билет обойдется вам в 1800 рублей.
В кафе «Премьера» выступит Юлия Коган (12+), которая прославилась благодаря сотрудничеству с группировкой «Ленинград» и группой «Король и Шут». Билет на концерт 27 июня стоит от 3500 рублей.
Акустический концерт группы «АнимациЯ» (16+) пройдет 29 июня, билет на него стоит от 2000 рублей. В рок-баре Дом Rm можно будет услышать знаменитую «Родину».
В первый сольный тур отправился хип-хоп исполнитель Pepel Nahudi (16+). В Новосибирске он заедет в «Руки Вверх! Бар» 30 июня, где можно будет услышать хиты «Заново завоевать» и «Целую». Билеты стоят от 1190 рублей.
Театр
Со спектаклем Love Letters (16+) в Новосибирск приедут Екатерина Климова и Гоша Куценко. Они выступят 5 июня в ДК Железнодорожников и 6 июня в Доме ученых СО РАН. Билеты на постановку о переписке двух влюбленных стоят от 3500 рублей.
Комедию «Двое в лифте, не считая текилы» (16+) покажут 15 июня в «Евразии» и 16 июня в Доме ученых СО РАН. Билет стоит от 1300 рублей. Постановка расскажет про двух абсолютно разных мужчин, которые спешили на 8 Марта к своим женщинам, но застряли в лифте.
За 4700 рублей можно сходить на экспериментальный и иммерсивный спектакль литературно-театральный проект «Интуиция» (18+). Спектакль пройдет в ДКЖ 20 июня. Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова будут читать монологи людей, которые только что умерли и делятся своими последними воспоминаниями о своем последнем дне.
В ДКЖ 25 июня покажут спектакль «Мастер и Маргарита» (12+) от Московского классического театра. Билеты на него стоят от 1900 рублей. В постановке будут сочетать элементы классической традиции и современные технологии.
Фестивали
В первый день лета, 1 июня, в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет певчий праздник «Новосибирск — поющая столица» (0+). Финальную песню исполнит рэпер Дава вместе с детским хором.
С 1 по 18 июня в Новосибирской филармонии будет проходить детский музыкальный фестиваль (6+). В разные дни запланированы концерты с Фиксиками, Айболитом и Алисой в стране чудес. Подробную афишу можно прочесть на НГС.
12 июня пройдут различные мероприятия, посвященные Дню России. Подробнее об этом НГС расскажет позже. Но уже известно, что этого числа состоится бесплатный фестиваль «Блогеры России» (0+), он пройдет в парке «Арена» 12 июня. В Новосибирск приедет Ольга Бузова.
Во дворе НГОНБ на Советской, 6 в четверг, 13 июня, начнется фестиваль «Библиотека на траве» (0+). В программу войдут мастер-классы, встречи с писателями, круглый стол и другое. Также можно будет посетить книжную ярмарку. Вход бесплатный.
Фестиваль Eco waves Clubshow или Back to 2K17 (18+) пройдет в «Подземке» 8 июня. За билет по 450 рублей можно послушать музыку, популярную в 2017 году, пофотографироваться на олдскульных фотозонах и посетить магазин одежды, которая была популярна в то время.
Двухдневный фестиваль Черника Music Fest (0+) пройдет в «Арене» 15 и 16 июня. На сцену будут выходить Элджей, МакSим, Ramil', GSPD, Dead Blonde, Dава, Mary Gu, Filatov & Karas, Mia Boyka, Султан Лагучев, Джарахов, Rasa, Зомб, NLO, Ханза, Idris & Leos и другие. Ведущими будут Kara Kross и Леша Янгер. Билеты стоят от 1000 рублей — детские и от 3000 рублей — взрослые.
В июне начинается сезон летнего фестиваля молодого искусства «Кино на траве» (0+). 15 июня в Нарымском сквере вас ждут мастер-классы, лекторий, маркет товаров ручной работы, зоны активного отдыха и фуд-корт. Весь день будут выступать местные группы, а в 20:30 начнется показ короткометражек российских режиссеров. Вход бесплатный.
В концертном зале имени Каца 20 июня начинается VI фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» (12+). Билет стоит от 500 рублей. Продолжится фестиваль на пляже «У моря Обского» и будет идти до 23 июня. Здесь вход будет свободным, жить можно в палаточном лагере и слушать бардовские песни.
Традиционный пивной фестиваль Sibcraftfest (18+) пройдет в ресторане Gusi в Академгородке 8 июня. Организаторы приглашают любителей крафтового пива и вкусной еды. Билеты стоят от 2600 рублей.
В последние выходные месяца в Новосибирске пройдет День города (0+). Праздник будет длиться два дня — 29 и 30 июня. Пока мэрия не представила концепцию мероприятия.
Юмор
За билет стоимостью от 5000 рублей можно посмотреть на «Уральских пельменей» (12+), которые приезжают со своей летней программой. Они выступят в ДК Железнодорожников 3 июня.
Блогер, участник проекта «СметанаТВ», а сейчас комик и стенд-апер Вася Шакулин (18+) выступит в Новосибирске. Концерты пройдут в Standup Room 28 и 29 июня. Купить билеты можно от 1700 рублей.
В «Бродячей собаке» 1 июня выступит питерский и московский комик Самвел Гиновян (18+). Билет на участника Stand up на ТНТ, финалиста шоу «Открытый микрофон», участника «Разгонов» на канале Stand up club № 1 стоит от 950 рублей.
Классическая музыка
День рождения Александра Пушкина можно отметить в Соборе Преображения Господня. Там 6 июня пройдет концерт к 225-летию со дня рождения поэта (6+), во время которого исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Билеты стоят от 700 рублей.
В День России, 12 июня, в НОВАТе пройдет концерт «Праздник русской оперы» (6+). На нем можно будет услышать арии, увертюры, сцены из опер самых именитых русских композиторов XIX века. Билет стоит от 500 рублей.
Шоу и выставки
За 500 рублей можно сходить на новую выставку Художественного музея. 13 июня откроется экспозиция «Вслед за Марфой» (12+). Это персональная выставка Константина Прусова. Закончится выставка 1 сентября.
Посмотреть танцевальное шоу можно будет в «Евразии» 19 июня. Билеты стоят от 1000 рублей. На концерте Dance Studio Star. Хит-парад звезд (0+) танцоры под известные хиты покажут танцы в таких направлениях как Hip-Hop, Jazz-Funk, K-Pop, Dancehall, Break Dance, Show Dance, High Heels, Vogue.
Юбилейное танцевальное шоу Lords of Stage (6+) представит школа танцев Ivex. Концерт пройдет в «Евразии» 29 июня. Купить билет можно за 1900 рублей.
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