Макsим, Шуфутинский и марафон фестивалей: куда сходить и что послушать в июне в Новосибирске — не пропустите самое интересное

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В первые выходные лета, 2 июня, в Экспоцентре выступит группа The Hatters (16+). Билеты на русско-цыганский народный алко-хард-кор стоят от 2800 рублей, а узнать, как проходил концерт в прошлом году, можно в репортаже НГС.

Сразу два концерта 3 и 4 июня в «Подземке» даст группа ssshhhiiittt! (16+). Билеты на музыкантов, исполняющих альтернативу и инди, стоят от 1955 рублей.

Рок-группа «Мельница» (12+) выступит в ККК. имени Маяковского 3 июня. Они приедут с презентацией девятого альбома «Символ Солнца», послушать который можно за билет от 2500 рублей.

Группа «Багровый Фантомас» (12+), которая создана блогером Антоном Лапенко, выступит в «Подземке» 8 июня. Билет стоит от 2200 рублей.

Билеты на концерт Михаила Шуфутинского (12+) стоят от 6000 рублей. Шансонье будет выступать целых два дня, 10 и 11 июня, в ДК Железнодорожников.

Июнь начнется с выступления группы The Hatters в Экспоцентре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Владимир Кузьмин (12+) приезжает в ДКЖ со своими хитами «Эй, красотка» и «Я не Казанова». Билеты на концерт 13 июня стоят от 2500 рублей.



Молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры» (12+) выйдет на сцену рок-бара Дом Rm 14 июня. Билет, чтобы послушать акустику и рок, стоит 3000 рублей.

На сцену «Подземки» 15 июня выйдет Мэйби Бэйби (12+). За билет от 1600 рублей вам обещают обворожительную стервозность, исключительные вокальные данные и бешеную харизму.

Рэпер, известный своим необычным поведением, Паша Техник (18+) выступит 23 июня. Билет в «Подземку» стоит 1400 рублей.

Послушать хиты «Пряталась в ванной», «Океан», «Малая, пой» и другие от Мари Краймбрери (12+) можно 21 июня. Певица выступит в «Локомотив-Арене». Билеты стоят от 2300 рублей.

Хип-хоп артиста Xcho (16+) можно будет услышать в Bla Bla Bar 26 июня. Музыкант, чьи хиты часто бывают в топ-чартах, исполнит свои хиты «Ты и я», «Мир на двоих», «Январь», «Вороны». Билет обойдется вам в 1800 рублей.

В кафе «Премьера» выступит Юлия Коган (12+), которая прославилась благодаря сотрудничеству с группировкой «Ленинград» и группой «Король и Шут». Билет на концерт 27 июня стоит от 3500 рублей.

Акустический концерт группы «АнимациЯ» (16+) пройдет 29 июня, билет на него стоит от 2000 рублей. В рок-баре Дом Rm можно будет услышать знаменитую «Родину».