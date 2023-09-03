«Я календарь переверну…»: НГС прокатил Шуфутинского по улицам Новосибирска — гуляем и поем хит вместе с жителями

Корреспонденты НГС накануне 3 сентября проехались по знаковым объектам города вместе с Михаилом Шуфутинским. Легенда эстрады побывал на «кольце ада», на месте недостроенной станции метро «Спортивная», возле стройки 4 моста, на улице, названной, как и известная песня исполнителя, 3 сентября, и на других объектах. Как его встречали горожане? Показываем в фоторепортаже.
…И снова 3 сентября
Идея прокатить Шуфутинского по городу пришла нам случайно: кто-то вспомнил, что скоро 3 сентября, а значит «и снова» какие-то вещи будут оставаться неизменными из года в год, и будут гореть костры рябин. В общем, наш дизайнер Юрий Орлов сделал макет автора главного хита сентября, мы обратились в типографию, и вот наш Михаил уже готов к главному туристическому маршруту в своей жизни.
С ростовой фигурой (бодистендом) Шуфутинского мы объехали самые знаковые и проблемные объекты города — например, долгожданную, но не достроенную станцию «Спортивную».
Там, кстати, по-прежнему тишина и малолюдно. Посетили мы и главный страх всех автомобилистов Новосибирска, так называемое «кольцо ада» — развязку на площадях Труда и Энергетиков. Работы там ведут и в выходной день, повсюду — пыль, грязь, все перекопано.
Сфотографировался шансонье и на фоне строящегося 4 моста — он заметно вырос и стал более примечательным, однако говорить о том, что на стадии завершения — преждевременно. Его, как заверяет мэр города Анатолий Локоть, обещают сдать к концу 2023 года. Но исчезнут ли бесконечные пробки после его завершения на площадях Труда и Энергетиков? Пока сложно сказать.
А вот на многострадальной лестнице на Речном вокзале, которую никак не могут отремонтировать уже много лет и рядом с которой люди организовали лестницу «народную», вовсю кипит работа.
Там сегодня рабочие сложили на одну из ступенек плитку, и усердно ее укладывают. Интересно, справятся ли они до наступления холодов или спуск снова станет квестом на выживание для пассажиров электричек?
На Центральном рынке и самом большом в России гастрокорте Шуфутинский тоже успел засветиться — позировал среди аппетитно жующих людей под стойкие ароматы выпечки, мяса и чего-то несвежего.
На удивление, нас, как и Шуфутинского, никто из здания не прогнал. Многие узнали исполнителя и улыбались, но сфотографироваться никто не пожелал.
В Первомайском сквере, где также мы сделали фото с Михаилом Захаровичем, все разрушено, но рабочих на месте не оказалось — видимо, готовятся праздновать 3 сентября.
Возле сквера территория тоже выглядит не опрятно.
Мы, конечно же, не могли не посетить улицу 3 сентября — ведь ее название полностью совпадает с названием легендарной песни Михаила Захаровича, благодаря которой он стал так сильно популярен в последние годы, а в интернете появилось много мемов.
Улица, к слову, выглядит, ухоженно, хоть и по-простому. На ней расположены исключительно частные дома.
Не оставили без внимания и знаменитый мем с Шуфутинским, выглядывающим из-за угла. Фотографию с исполнителем, которому «уже пора» запевать про 3 сентября, мы сделали в районе площади Кондратюка.
Народная любовь
А еще с бодистендом Шуфутинского мы прогулялись по центру города — в районе ресторанного дворика на улице Ленина, Первомайского сквера и сквера «Водник». Некоторые прохожие не реагировали на макет исполнителя. А вот компания подростков примчалась фотографироваться, едва завидев нас в сквере.
Правда, молодежь по незнанию решила, что с нами ростовая фигура Валерия Меладзе.
Удалось сфотографировать знаменитого исполнителя с легендами Новосибирска — лабрадорами из Первомайского сквера Милкой, Толстым и Блинчиком, а также их владельцем Павлом Алексеевым. Павел Шуфутинского узнал, но песню про 3 сентября не слышал.
Большинство с любопытством разглядывали портрет. Многие встречали его восторженно.
— Здравствуйте, вы че, конечно, знаю, самая главная песня. Михаила Захаровича знаю вот с такого возраста, — восторженно сказал сибиряк и показал рукой где-то на уровне колена.
Сибиряк даже исполнил с корреспондентом НГС припев из популярной композиции «3 сентября» — нужно было только напомнить начало. Не забыла композицию и компания молодых людей. Пели припев хором.
Кстати, песню «Третье сентября» («Я календарь переверну…») Михаил Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. Она стала визитной карточкой артиста и настоящим культурным феноменом. Автор музыки — Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев.
Аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский, который работал тогда музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского.
В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского «Гуляй, душа». Для самого исполнителя дата в песне стала знаковой — 3 сентября 1995 года родился его старший внук.
У новосибирцев песня чаще всего ассоциируется с 3 сентября. Но у молодого человека, с которым мы поговорили, она связана с его сестрой, так как в этот день у нее день рождения, у другого прохожего — с его другом по той же причине.
— С ним ассоциируется. Дарю ему сидр в этот день «Костры рябин» уже третий год подряд, — смеется молодой человек.
Его приятель рассказал, что песня для него связана с приходом осени и осенними тусовками, для него это — что-то родное, осеннее. Еще одна сибирячка объяснила: песня ассоциируется с ее свадьбой. Другая наша собеседница призналась, что у ее подруги в этот день — день рождения, и она регулярно получает много поздравлений «от Шуфутинского». Для кого-то — это культовый исполнитель.
— Конечно, я ее обожаю, каждый год праздную. «Еврейский портной» есть еще у него очень классная песня. «3 сентября» ассоциируется с шансоном русским, — рассказала компания молодых людей.
Ранее НГС писал о том, что на «кольце ада» в Новосибирске заблудился мэр города Анатолий Локоть. Он поехал встречать жену в Толмачево, задумался, и свернул не туда. Мэру пришлось сделать большой крюк из-за случившегося.