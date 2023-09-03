«Я календарь переверну…»: НГС прокатил Шуфутинского по улицам Новосибирска — гуляем и поем хит вместе с жителями

…И снова 3 сентября





Идея прокатить Шуфутинского по городу пришла нам случайно: кто-то вспомнил, что скоро 3 сентября, а значит «и снова» какие-то вещи будут оставаться неизменными из года в год, и будут гореть костры рябин. В общем, наш дизайнер Юрий Орлов сделал макет автора главного хита сентября, мы обратились в типографию, и вот наш Михаил уже готов к главному туристическому маршруту в своей жизни.

С ростовой фигурой (бодистендом) Шуфутинского мы объехали самые знаковые и проблемные объекты города — например, долгожданную, но не достроенную станцию «Спортивную».