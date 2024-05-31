Ольга Бузова и Дава прилетят в Новосибирск — они выступят на сцене. Но не вместе

В Новосибирске на «Главном фестивале блогеров» (0+) выступит певица Ольга Бузова. Мероприятие состоится 12 июня. 1 июня в город прилетит рэпер Дава.
Подробности сообщили в группе «Блогеры России» во «ВКонтакте».
— Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль «Блогеры России» в Новосибирск! Блогер, певица, актриса и телеведущая уже готовится выступить перед тобой со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, — говорится в посте.
В анонсе фестиваля указано, что он состоится в парке «Арена». Время пока неизвестно, вход бесплатный.
Завтра, 1 июня, в Новосибирске на Михайловской набережной выступит рэпер Дава (0+).
— В полдень начнется детский певческий праздник «Новосибирск — поющая столица», финальную песню исполнит детский хор и рэп-исполнитель Дава, — сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
Несколько лет назад между Ольгой Бузовой и Давой был роман. В 2021 году стало известно, что пара рассталась. Но это не мешает им выяснять отношения и дальше — например, на шоу перед камерами.
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