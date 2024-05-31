Ольга Бузова и Дава прилетят в Новосибирск — они выступят на сцене. Но не вместе

— Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль «Блогеры России» в Новосибирск! Блогер, певица, актриса и телеведущая уже готовится выступить перед тобой со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, — говорится в посте.

В анонсе фестиваля указано, что он состоится в парке «Арена». Время пока неизвестно, вход бесплатный.

Несколько лет назад между Ольгой Бузовой и Давой был роман. В 2021 году стало известно, что пара рассталась. Но это не мешает им выяснять отношения и дальше — например, на шоу перед камерами.