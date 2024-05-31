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Развлечения Ольга Бузова и Дава прилетят в Новосибирск — они выступят на сцене. Но не вместе

Ольга Бузова и Дава прилетят в Новосибирск — они выступят на сцене. Но не вместе

Концерты пройдут в парке и на набережной

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Ольга Бузова выступит в День России

В Новосибирске на «Главном фестивале блогеров» (0+) выступит певица Ольга Бузова. Мероприятие состоится 12 июня. 1 июня в город прилетит рэпер Дава.

Подробности сообщили в группе «Блогеры России» во «ВКонтакте».

— Королева сцены и наших сердец приедет на фестиваль «Блогеры России» в Новосибирск! Блогер, певица, актриса и телеведущая уже готовится выступить перед тобой со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, — говорится в посте.

В анонсе фестиваля указано, что он состоится в парке «Арена». Время пока неизвестно, вход бесплатный.

Завтра, 1 июня, в Новосибирске на Михайловской набережной выступит рэпер Дава (0+).

— В полдень начнется детский певческий праздник «Новосибирск — поющая столица», финальную песню исполнит детский хор и рэп-исполнитель Дава, — сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Несколько лет назад между Ольгой Бузовой и Давой был роман. В 2021 году стало известно, что пара рассталась. Но это не мешает им выяснять отношения и дальше — например, на шоу перед камерами.

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ПО ТЕМЕ
Ольга Бузова DAVA День России Парк Арена Михайловская набережная Новосибирск
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