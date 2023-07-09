Русско-цыганский народный алко-хард-кор: как в Новосибирске прошел концерт группы The Hatters (было жарко)

Раскачали толпу: как десятки тысяч сибиряков зажигали и танцевали допоздна на VK Fest в новом парке — репортаж НГС.

«Вот это я попал»: как пять тысяч новосибирцев кричали, пели и отрывались на концерте «КИНО».

Перья, блестки и огни — как Киркоров завел Новосибирск на юбилейном концерте (считаем наряды поп-короля).