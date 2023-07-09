Русско-цыганский народный алко-хард-кор: как в Новосибирске прошел концерт группы The Hatters (было жарко)

Знакомо ощущение, когда ноги сами пустились в пляс, а остановиться невозможно, даже на секунду, чтобы перевести дух? Подобное постоянно творится на концертах питерской группы The Hatters, которая собрала почти тысячу человек в душном концертном зале лофт-парка «Подземка» 6 июля. Обливаясь потом, музыканты и их фанаты танцевали и пели во всю мощь, став чуточку роднее друг с другом. Корреспонденты НГС тоже оказались в числе лихо отплясывающих в толпе под цыганские мотивы — рассказываем, что интересного было на концерте.
Лидером группы The Hatters (в простонародье — шляпники) является харизматичный и обаятельный Юрий Музыченко. Любимец девчонок — длинноногий Павел Личадеев творит невообразимое на аккордеоне, за басы отвечает Александр Анисимов (тот, что с кудряшками), на ударных — блондинчик с говорящей фамилией — Дмитрий Вечеринин. В состав группы также входит жена Юры — Анна, бэк-вокалистка, она же руководит перкуссией — грамотно расставляет ударные акценты, появляясь то с бубном, то со стиральной доской, то с кастрюлями и ковшами.
Впервые группа заявила о себе 23 февраля 2016 года с песней Russian Style (с тех пор в эту дату отмечается день рождения коллектива). После музыканты отправились на марафон летних фестивалей — «Дикая мята», «Нашествие», «Доброфест» и прочие. Синглы стали появляться на радио.
Среди известных сотрудничеств в послужном списке группы работа с сербским режиссером Эмиром Кустурицей и музыкантом Гораном Берговичем. Сегодня The Hatters имеют многотысячную армию поклонников в каждом городе страны, у них выпущено шесть альбомов, строчки из их песен выучены наизусть. Ни одна вечеринка не обходится без «Двигай», «Я ваще», «Танцы» или «Да, со мной непросто».
Музыканты называют себя театральным проектом, их история началась на сцене театра «Лицедеи». Свой стиль они характеризуют как «русско-цыганский уличный народный алко-хард-кор на душевных инструментах». Одновременное звучание аккордеона, скрипки, гитары, баса и ударных, мотивы песен на манер романса, панка, фолка и немного этнической музыки.
Фанаты шляпников начали собираться в «Подземке» за два часа до концерта — образовалась длинная очередь. Начало было заявлено на 20:00, вход для всех — с 19:00. В 18:00 концертный зал закрыли для VIP-гостей — за 5500 рублей можно было пообщаться с музыкантами, получить автограф, выпить водки и немного закусить.
На закрытом мероприятии собралось около 30 человек. Люди кучковались небольшими группами, скромно подходили к музыкантам, просили сфотографироваться, расписаться на плакате, некоторые стояли по углам и с обожанием смотрели на кумиров.
Несомненный плюс от meet&greet — возможность занять место прямо у сцены. Минус — толпа вдавит вас в ограждение площадки — позади вас около 700 человек, на минуточку. Остальные 100 — наверху на балконе, наблюдают за действом с высоты.
В девятом часу вечера шляпники появились на сцене под оглушающий рев толпы — свое выступление они обычно начинают с приветственной мелодии, где каждый музыкант поочередно вступает со своей партией, а после — все сливаются воедино, лихо отплясывая под заводной мотив.
— Для тех, кто не понял — вы сегодня оказались в парилке, — отметил Юра Музыченко после того, как поприветствовал собравшихся. Согласимся, духота в зале стояла невыносимая, еле-еле работающие кондиционеры не спасали (к окончанию концерта и музыканты, и зрители выглядели так, будто только что вышли из душа).
— Сегодня прозвучат такие песни, как «Наружу изнутри», «Время пришло», ну и, конечно же, всеми любимый хит-импровизация «Пашка, раздевайся». Но всё это потом, а сейчас, казалось бы, в самый неуместный момент — стихи, — сообщил Музыченко, а после Анна вышла ближе к зрителям и прочла несколько дерзких строчек.
Для группы важно общение со зрителями, ведь в первую очередь они — театралы. В наушниках песни шляпников звучат иначе, вживую же музыканты настолько слаженно работают вместе и мощно выкладываются на концертах, что по телу периодически пробегают мурашки.
Сложно сказать, какая песня является визитной карточкой The Hatters, это скорее общая атмосфера, где можно дать себе возможность отпустить рутину и, наконец, расслабиться. Когда еще у вас будет возможность визжать, кричать, топать ногами, танцевать, наплевав на то, кто что о вас подумает? Здесь все такие, за тем мы и собрались — повеселиться от души.
Звучат песни Russian Style, «Сильная женщина», «Слово пацана» — толпа хором подпевает и приплясывает в такт: ох уж этот аккордеон, что творит Павел Личадеев!
— Девчонки, вы что там, раздеваетесь? Жарко стало? Взмокли чутка? Это Пашка еще не раздевался, — пошутил Юра. Жарко — это еще мягко сказано, атмосфера — турецкий хаммам.
Немного лирики — липкие дамы приглашают на танец потных кавалеров: играет «Медлячок», а Юра тем временем вальсирует со своей женой на сцене.
Чтобы взбодрить толпу, поймавшую романтическое настроение, музыканты решили резко смесить ракурс в сторону «Мрачных звоночков». Спустя большую половину концерта парилка, как и предсказывал Юра, стала невыносимой. Павел уже разделся и исполнил весьма эротичный танец, под одобряющие вопли девчонок.
В 2023 году группа выпустила новый альбом «По ходу люблю», самой популярной песней из него стал кавер на Авраама Руссо — «Знаю».
На сладкое — «Наружу изнутри» — песня о любви.
Жест доброй воли — страдающим от духоты зрителям раздали воду, что, несомненно, помогло взбодриться и продолжить веселье.
— Вы когда-нибудь купались в одежде? В джинсах? Вы искупались в искусстве, господа. Мы вылили на вас ушат творчества, и благодаря нашей энергии мы все обмочились, — пошутил Юра, обливаясь потом.
Звучат песни — «Не жизнь, а рай», «Время пришло», «Просто проваливай», «Я делаю шаг».
«Да, со мной непросто» по традиции — завершающая, постоянные зрители сразу поняли, что вечеринка подошла к концу.
«Спасибо» и «На бис», — кричали зрители. Музыканты вышли, но перед этим выдержали драматичную паузу. По настоящему завершающей стала заводная песня «Танцы», шляпники пообещали, что будут играть, пока толпа не закончит петь — не обманули, играли практически до еле слышного шепота одинокого зрителя.
Ближе к 22:00 вечера концерт завершился, уставшие музыканты удалились за сцену, а довольные зрители отправились восвояси под большим впечатлением, кое-кто продолжал приплясывать по дороге на выход.
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