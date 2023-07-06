Толпа новосибирцев собралась в «Подземке» — кто там выступает

Вечером 6 июля в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» собралась толпа людей. Сибиряки встали в очередь на выступление музыкальной группы The Hatters — коллектив приехал в город на большой сольный концерт.
Корреспондент НГС Алена Золотухина вместе с новосибирцами находится в лофт-парке в ожидании начала выступления. По наблюдениям журналиста, на входе в «Подземку» находятся более 300–400 человек. Публикуем видео толпы.
В конце июня в Новосибирске прошло выступление певца Звонкого (настоящее имя. — Андрей Лысков). Он выступал на Михайловской набережной на День города.