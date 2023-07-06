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Тема дняКвартира за 100 млн с видом на набережную
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Толпа новосибирцев собралась в «Подземке» — кто там выступает

Там находятся более 300–400 человек

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На входе в «Подземку» находятся более 300–400 человек

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Вечером 6 июля в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» собралась толпа людей. Сибиряки встали в очередь на выступление музыкальной группы The Hatters — коллектив приехал в город на большой сольный концерт.

Корреспондент НГС Алена Золотухина вместе с новосибирцами находится в лофт-парке в ожидании начала выступления. По наблюдениям журналиста, на входе в «Подземку» находятся более 300–400 человек. Публикуем видео толпы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Музыкальный коллектив приехал в город на большой сольный концерт

Видео: Алена Золотухина

В конце июня в Новосибирске прошло выступление певца Звонкого (настоящее имя. — Андрей Лысков). Он выступал на Михайловской набережной на День города.

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