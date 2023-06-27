Раскачали толпу: как десятки тысяч сибиряков зажигали и танцевали допоздна на VK Fest в новом парке — репортаж НГС

В субботу, 24 июня, в Новосибирске прошел самый масштабный open air этого лета: в парке «Арена» состоялся VK Fest. Десятки тысяч сибиряков собрались в одной точке и веселились до позднего вечера — каждый гость смог найти себе занятие по душе в одной из зон с мастер-классами, развлечениями и лекциями и у главной сцены. Но главным, конечно, было множество музыки от российских звезд и танцы под любимые хиты до позднего вечера. Журналисты НГС несколько часов рассказывали о происходящем в режиме онлайн, а Алена Золотухина собрала основные события, впечатления гостей и фотографии в этом фоторепортаже.
Внушительных размеров территория парка «Арена» преобразилась по-особенному: тут и там гостей фестиваля призывно манили необычные локации, инсталляции и площадки по интересам. Начало было заявлено на 16:00, но люди начали собираться заранее, и это решение оказалось верным: очереди на входе впечатляли.
Основное действо происходило у сцены. Первым к публике вышел диджей и электронный музыкант Леонид Руденко. Пока часть толпы веселилась под энергичные зажигательные сеты, мы решили прогуляться по территории и посмотреть, что происходит на других площадках.
Заметно выделялась зона косплея: яркие представители направления удивляли зрителей перевоплощениями в персонажей аниме, манги, компьютерных игр, кино и комиксов.
Евгения примерила на себя образ воительницы Сейлор Мун — объяснила свой выбор тем, что любит Усаги Цукино за пацифистские взгляды.
— Смотрела мультфильм с детства. Сейлор Мун — красивая девушка, которая борется со злом ночью, а днем решает свои девичьи проблемы. Она побеждает своих врагов, не убивая их, этим и нравится, — поделилась Евгения.
Вел фестиваль известный блогер Дмитрий Масленников — о привидениях и лайфхаках он не рассказывал, зато поделился историей фестиваля. VK Fest проходит уже
Марина и Юля приехали на фестиваль, чтобы послушать артистов, — девушкам особенно нравятся Баста, Федук и певица Севиль (бывшая участница группы Artik&Asti).
— Столько активностей! Ожиданий не строим, просто хотим классно провести время, — поделились подруги.
Диджея Руденко на сцене VK Festa сменил хип-хоп-исполнитель Эльдар Джарахов. Многие знают его по песне «Я в моменте», но кроме нее в арсенале у музыканта есть и другие достойные композиции («Вокзал», «Делориан», «В Питере», «Наладится») и даже дуэт со Стасом Костюшкиным.
— У нас с вами задача — максимально кайфово провести время как у нас на сцене, так и у вас. Ну что, для вас песня «Радоваться мелочам», — сказал певец. Надо отдать Эльдару должное: выложился от души и смог завести толпу.
Тем временем на территории парка происходили разные интерактивы, активности и лекции — было на что посмотреть. К примеру, в лектории выступили с лекцией IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов и кандидат физико-математических наук Дмитрий Эпштейн («Просто о сложном. Учимся понимать науку»).
Во время пресс-конференции с журналистами Константин Дебликов — самый известный в стране человек-киборг — поделился впечатлениями о мероприятии, поблагодарил за приглашение и рассказал, почему в протезах, которые шевелят всеми пальцами, нет смысла.
— Первое, что спрашивают люди: «А ты всеми пальчиками пошевелить можешь? Ты от мозга им управляешь?» Существуют протезы, которые могут шевелить всеми пальцами сразу, но смысл и польза в других вещах, при выборе протеза этот фактор вообще не учитывается. От нейроуправления пользы нет: бионический протез работает от мышечных сигналов, я не представляю головой, что сейчас сделаю что-то, — объяснил Константин Дебликов.
Настоящий аншлаг собрала лекция о юморе Тамби Масаева — участника популярного интернет-шоу ЧБД и победителя шоу «Comedy Баттл». Комик поделился опытом юмориста в выступлении «Большой успех миниатюр. Как прокачать свои скиллы в юморе?».
Было заметно, что гости фестиваля заинтересованы в происходящем — об этом говорили очереди как на интерактивы и активности, так и на фуд-корт. Впрочем, очереди некоторых гостей всё же расстраивали — о них высказались Ольга и Дина.
— Очень много очередей, это смущает, толком еще не поняли ничего, но в целом — атмосферно. В стиле традиционных российских общественных мероприятий, но в этом даже что-то есть, особенно в период, когда нужна сплоченность. Меня это зацепило, — сказала Ольга.
— Хороший состав артистов, хочется послушать хедлайнеров. Фестиваль для многих — повод лишний раз выйти прогуляться с семьей, с друзьями. Надеюсь, эта история получит развитие, а то про Новосибирск часто забывают, на мой взгляд, мы незаслуженно обделены, — поделилась мнением Дина. Девушки также отметили, что им хотелось бы больше площадок от университетов.
Милене и Ане очень понравилась энергетика — радостно смотреть, как люди улыбаются и веселятся.
— Все такие счастливые, атмосфера приятная. Много локаций для отдыха, вкусной еды, напитков. Гуляем, наблюдаем, понравилась локация художницы Милены Чайки, очень красивые картины. Артисты круто выкладываются, чувствуется, как они раскачивают нашу сибирскую замороженную толпу, сразу хочется петь и танцевать, — поделились подруги.
На главной сцене к этому моменту произошли перестановки: под восторженные крики толпы на сцене появилась блогер и певица Kara Kross. Зазвучали треки «Поколение», «Пора взрослеть», «Не смогу» и другие.
После выступления Карина пообщалась с журналистами и фанатами, раздала автографы и даже поцеловала фанатку в щеку.
— У меня есть ассоциации с вашим городом: как-то здесь был концерт с товарищем отсюда, вы его знаете — Дава. Первое настоящее выступление, поэтому ваш город — здесь, в сердечке, — улыбнулась Карина.
Погулять по Новосибирску она еще не успела, понадеялась, что ей удастся это сделать после фестиваля.
— Я люблю людей, люблю бывать на таких мероприятиях, для меня это всегда приятные, теплые эмоции и яркие впечатления. Надеюсь, что сегодня я смогла подарить их Новосибирску, — призналась Карина Кросс.
Пообщалась с поклонниками и юная певица-блогер Милана Хаметова — девочка поделилась впечатлениями о фестивале и рассказала, в чем кроется секрет ее успеха: в честности, искренности и открытости.
— Мне нравится, что фестиваль проходит в моем родном городе, в Новосибирске. Я здесь родилась и жила 10 лет. В нашем городе я ни разу не была на фестивалях такого масштаба, сегодня впервые. Это очень круто и впечатляет, — сказала она.
На главной сцене тем временем выступили музыкант GSPD и OG Buda, после появился Feduk — под песню «Хлопья летят наверх» в воздухе повеяло романтикой, парочки начали обниматься и танцевать в обнимку.
К 20 часам вечера началось выступление певицы Seville (её творчество знакомо многим по группе Artik&Asti) — стоит ли говорить о критически высоком уровне децибел от восторженного визга фанаток певицы? Треки «Гармония», «Чувства», «Под грустный дэнс» буквально взорвали толпу.
— Мы не в первый раз в Новосибирске. Вы сами все видели и слышали — вместо тысячи слов! У меня бежали мурашки во время выступления, это непередаваемые впечатления. Для меня очень важно готовиться к таким мероприятиям, смотреть в глаза людям и чувствовать аудиторию, — поделилась Seville после выступления.
К концу фестиваля гостей стало еще больше — многие приехали в парк ради выступления Басты, хедлайнера мероприятия. На сцене Василий Вакуленко появился под восторги и аплодисменты. Зазвучали треки «Ты была права», «Неболей», «Моя игра». Ни одно выступление Басты не обходится без «Сансары» и «Медлячка» — самые любимые и популярные песни рэпера.
Как сообщают организаторы мероприятия, VK Fest собрал в Новосибирске больше 15 тысяч посетителей из разных городов Сибири — Омска, Красноярска, Барнаула и многих других. Гости VK Fest также посетили более 200 творческих, спортивных и развлекательных активностей. Марафон фестивалей начался с Владивостока, Новосибирск стал вторым городом, а следующей точкой VK Fest — станет Санкт-Петербург.
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