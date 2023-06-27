Раскачали толпу: как десятки тысяч сибиряков зажигали и танцевали допоздна на VK Fest в новом парке — репортаж НГС

— У нас с вами задача — максимально кайфово провести время как у нас на сцене, так и у вас. Ну что, для вас песня «Радоваться мелочам», — сказал певец. Надо отдать Эльдару должное: выложился от души и смог завести толпу.



Тем временем на территории парка происходили разные интерактивы, активности и лекции — было на что посмотреть. К примеру, в лектории выступили с лекцией IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов и кандидат физико-математических наук Дмитрий Эпштейн («Просто о сложном. Учимся понимать науку»).