«Знаете, я тоже всю ночь не спал»: Рэпер Джарахов со сцены в Новосибирске высказался о мятеже Пригожина

Рэп-исполнитель Эльдар Джарахов со сцены парка «Арена» на VK Fest (0+) высказался о мятеже Пригожина в Новосибирске.
— Знаете, я тоже всю ночь не спал, все читал. Но что бы ни происходило, все наладится, и об этом будет следующая песня, давайте споем ее вместе, — сказал со сцены Эльдар Джарахов.
После речи он спел песню «Наладится».
Тысячи новосибирцев собрались сегодня в парке «Арена» на VK Fest (0+). Мы ведем онлайн-трансляцию с фестиваля. Еще больше фото и видео с мероприятия в нашем Telegram-аккаунте.