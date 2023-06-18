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Летний пикник НГСОнлайн-трансляция

Тысячи новосибирцев соберутся в «Мира Парке» — что там происходит (онлайн)

У вас есть время присоединиться к празднику

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Уже сегодня, 18 июня, в «Мира Парке» стартует летний пикник с НГС. На мероприятии гостей ждет много всего интересного. Приглашаем всех желающих.

Мероприятие пройдет с 11 утра до 19 часов. Присоединяйтесь!

Здесь мы будем рассказывать, как проходит праздник. Самое главное публикуем в нашем Telegram-аккаунте. Не забудьте подписаться.

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Последние приготовления.

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Вот так готовили утром сцену специалисты компании Master Sound!

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Ведущие пикника — Леонид Шумов и Денис Метелев! А ближе к вечеру для гостей будет играть электронный дуэт PACHULI и группа Porto.

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Полная программа и схема в одной картинке, чтобы вам было проще ориентироваться.

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Гостей праздника ждут вкусные угощения на фуд-зоне, развлечения в чил-зоне, интерактивные игры и мастер-классы на детской площадке, лекции в зоне консультаций, классные товары в зоне маркета и грандиозный концерт на главной сцене с участием известных новосибирских исполнителей и еще много всего интересного.

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