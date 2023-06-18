Шансон, секс-символы 90-х и опальные рокеры: кто приезжал в Новосибирск на День города и сколько это стоило — обзор за 10 лет

НГС заранее запросил у мэрии Новосибирска информацию о тратах на празднование Дня города за 10 лет, но в управлении культуры лишь ответили, что всю информацию о затратах на подготовку и проведение мероприятий можно найти на сайте госзакупок. Предоставлять данные за каждый год в мэрии не стали. Журналист НГС просмотрела десятки лотов на проведение Дня города, и в некоторые годы закупок удалось найти совсем мало — возможно, их формулировали без указания праздника.

Также стоит отметить, что артистов российского и мирового уровня приглашает не мэрия, а радиохолдинги за счет собственных средств.