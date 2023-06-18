Шансон, секс-символы 90-х и опальные рокеры: кто приезжал в Новосибирск на День города и сколько это стоило — обзор за 10 лет

День города ежегодно отмечают в Новосибирске в последнее воскресенье июня, иногда захватывают дополнительный день, а один раз гуляли целую неделю. За 10 лет новосибирцы пережили две отмены праздника из-за коронавируса, душевные поздравления мэра с нескольких сцен города, фейерверки, новые лозунги и выступления певцов: от обладателя премии
НГС заранее запросил у мэрии Новосибирска информацию о тратах на празднование Дня города за 10 лет, но в управлении культуры лишь ответили, что всю информацию о затратах на подготовку и проведение мероприятий можно найти на сайте госзакупок. Предоставлять данные за каждый год в мэрии не стали. Журналист НГС просмотрела десятки лотов на проведение Дня города, и в некоторые годы закупок удалось найти совсем мало — возможно, их формулировали без указания праздника.
Также стоит отметить, что артистов российского и мирового уровня приглашает не мэрия, а радиохолдинги за счет собственных средств.
2013 год. Митя Фомин
На главной сцене города — площади Ленина — выступал Митя Фомин, который обещал новосибирцам, что всё будет хорошо, и знаменитая сибирячка Пелагея.
В 2013 году девизом праздника стал слоган: «Новосибирск — перекресток мира». Занимавший тогда должность мэра Владимир Городецкий объяснил, что город — место, где переплелись судьбы людей, эпох, мировоззрений и культур.
На сайте госзакупок за этот год удалось найти только один лот на проведение мероприятия в честь
2014 год. «На-На» и отмена Мэрилина Мэнсона
В 2014 году концертная программа подкачала. В День города в ЛДС «Сибирь» должен был выступить популярный американский рокер Мэрилин Мэнсон, но местные активисты выступили за отмену его концерта. Фанаты расстроились — концерт все-таки запретили.
В парках пели местные коллективы и выступали музыканты новосибирской филармонии. Около одного из торговых центров можно было послушать группу «Uma2rman», а у другого — «Парк Горького». На набережной Оби зажигали секс-символы
Девизом 2014 года стал слоган: «Мы — Новосибирск. Нам есть, чем гордиться!» И именно в этот год оргкомитет Дня города принял решение о минимизации роли Городовичка в праздничной программе: рыжий мальчик долгое время был символом Новосибирска.
За 2014 год лотов удалось найти чуть больше: в общей сумме мэрия потратила на программу Дня города почти 900 тысяч рублей, не считая технических услуг — таких как установка сцены и проведение видеотрансляции праздника.
2015 год. Александр Пушной
Празднование
Этот год посвятили литературе, поэтому девиз был соответствующий — «Я. Читаю. Новосибирск», а центр украсили огромными полками и бутафорскими книгами. На празднование вместе с фейерверком потратили почти 4 миллиона рублей.
2016 год. Группа «Моя Мишель»
В 2016 году программу празднования спланировали на три года вперед, ее назвали: «Мечтать, стремиться, достигать». Праздник снова решили отмечать два дня, а все площадки были посвящены Году кино. В город приезжали Леонид Руденко, Ирина Дубцова, группа «Краски». Хедлайнером стала группа «Моя Мишель».
Всего на празднование вместе с фейерверком потратили почти 4,5 миллиона рублей.
2017 год. Группа «Несчастный случай»
2017 год продолжил идею трехлетки, но к нему добавили слоган «Зеленый город. Преображение». На сцене одного из торговых центров выступали звезды поп-эстрады
Хедлайнером Дня города стала рок-группа «Несчастный случай», которая исполнила свои песни на ступенях оперного театра. Ее лидер Алексей Кортнев признался НГС, что написал песню «Я офигеваю, мама» про типичный российский город, сидя в гостинице в Новосибирске.
На праздничную программу в 2017 году мэрия потратила 3,3 миллиона рублей.
2018 год. Митя Фомин
В конце праздничного дня под аккомпанемент симфонического оркестра пел Митя Фомин — как и в 2013 году, его выступление стало гвоздем праздничной программы.
В 2018 году лотов на госзакупках было меньше, зато суммы больше: на мероприятие потратили больше 4,2 миллиона рублей.
2019 год. «Смысловые галлюцинации»
В 2019 году праздник решили продлить и отмечали День города почти неделю — с 25 по 30 июня. У торговых центров пели группа «Город 312», Татьяна Овсиенко, Мари Краймбрери и Звонкий. Хедлайнером праздника позвали группу «Смысловые галлюцинации», которая выступила на Михайловской набережной.
По закупкам, которые удалось найти, мэрия потратила на проведение мероприятия более 1,1 миллиона рублей.
2020 год и 2021 год. Коронавирус
В 2020 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил перенести празднование Дня города: в городской администрации посчитали неуместным и невозможным устраивать праздник в условиях коронавируса. На следующий год шумного городского праздника также не было из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
2022 год. Группа REFLEX
Праздник вернулся в город лишь два года спустя. Одним из самых значимых мероприятий стало торжественное открытие Заельцовского парка после реконструкции.
На Михайловской набережной выступил бывший солист группы MBAND, победитель конкурса «Хочу к Меладзе» Анатолий Цой (TSOY), а хедлайнером концерта стала Ирина Нельсон и группа REFLEX.
Лозунгом
Всего на торжественные мероприятия потратили почти миллион рублей.
2023 год. Баста и Звонкий
В этом году День города снова будут отмечать два дня — 24 и 25 июня. Праздник традиционно пройдет на площади и на улице Ленина, где организуют фестиваль цветов: движение машинам уже перекрыли, теперь она снова на время пешеходная.
В первый день празднования пройдет VK Fest в парке «Арена» у нового ЛДС, где одним из хедлайнеров станет хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Другими именитыми гостями VK Fest в Новосибирске будут шоу-мейкер и музыкант Эльдар Джарахов, Seville (Artik & Asti), Feduk, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, Леонид Руденко и дип-хаус-проект Filatov & Karas.
25 июня День города завершится выступлением духовых оркестров, а по Оби запустят искусственный торт с пиротехническими эффектами вместо отмененного салюта. Хедлайнером главного праздника города объявили певца Андрея Звонкого.
В 2023 году девизом стала фраза: «Новосибирск — мой город», а на празднование потратят более 19 миллионов рублей. Только за участие девяти музыкальных коллективов в фестивале духовых оркестров на День города готовы заплатить 18,6 миллиона.
Недавно в Новосибирске прошел концерт Филиппа Киркорова, за его отмену выступали десятки активистов с плакатами. Сторонники традиционных ценностей обвинили артиста в непристойном поведении на сцене и неприличных костюмах. Запретить концерт короля поп-эстрады не получилось.