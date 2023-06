Шансон, секс-символы 90-х и опальные рокеры: кто приезжал в Новосибирск на День города и сколько это стоило — обзор за 10 лет

125-летие города решили отметить с размахом. На Михайловской набережной был концерт группы «Калинов мост», на площади Ленина выступала оперная певица Дарья Шувалова с симфоническим оркестром. У торговых центров — группа «Градусы», L'ONE, Миша Марвин, трио диджеев Swanky Tunes (их композиция Here We Go стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6») и знаменитый новосибирец Шура.

В конце праздничного дня под аккомпанемент симфонического оркестра пел Митя Фомин — как и в 2013 году, его выступление стало гвоздем праздничной программы.