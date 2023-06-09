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24 коня и 7 колоколов: восемь оркестров приедут на День города Новосибирска — за их участие заплатят 18 миллионов рублей

Для музыкантов организуют трансфер с экскурсиями по городу

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За работы готовы заплатить более 18,6 миллиона рублей

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В Новосибирске ищут подрядчика, который обеспечит участие девяти музыкальных коллективов в фестивале духовых оркестров во время празднования Дня города. За работы готовы заплатить более 18,6 миллиона рублей.

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 9 июня, заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

В техническом задании указано, что подрядчик забронирует и купит билеты для перевозки артистов до Новосибирска и обратно, организует трансфер музыкантов к месту проживания в городе и другое. Победитель торгов также должен транспортировать 24 коня от Кызыла до Новосибирска вместе с сеном для животных — фуражом.

Отмечается, что в список вошли музыкальные коллективы из восьми городов России. На празднование Дня города в Новосибирск приедут оркестры из Донецка, Луганска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Барнаула, Казани, Хабаровска и Кызыла. В город также привезут барабанщиц и роту почетного караула из Барнаула.

Подрядчик привезет в город 334 артиста и 219 инструментов, а также костюмы. Кроме того, в рамках закупки подрядчик перевезет на один день семь колоколов из церкви на улице Большевистской в Новосибирске до площади Ленина.

Трансфер по городу включает поездки до гостиниц, экскурсии по городу и перевозку артистов до аэропорта Толмачево с 22 по 26 июня. Подрядчик назначит сотрудника для круглосуточной координации работы с заказчиком.

Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Новосибирске 24 и 25 июня. НГС опубликовал список всех событий, которые запланированы в городе.

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