24 коня и 7 колоколов: восемь оркестров приедут на День города Новосибирска — за их участие заплатят 18 миллионов рублей

Трансфер по городу включает поездки до гостиниц, экскурсии по городу и перевозку артистов до аэропорта Толмачево с 22 по 26 июня. Подрядчик назначит сотрудника для круглосуточной координации работы с заказчиком.

Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Новосибирске 24 и 25 июня. НГС опубликовал список всех событий, которые запланированы в городе.

