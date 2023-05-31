Фестиваль цветов и певец Звонкий: в июне Новосибирск отмечает День города — список всех городских празднований

1
Михайловская набережная
На Михайловской набережной 1 июня выступит детский хор Новосибирска в честь Дня защиты детей.
В субботу, 17 июня, с 13:00 д 16:00 состоится городской пикник на Михайловской набережной. В программу войдет выступление диджеев, лекции и воркшопы по сервировке, корзины для пикника, презентация фестиваля экскурсий, экскурсии от музея Новосибирска, ярмарка Сибирских производителей, кино на траве, яркие фотозоны и активный отдых
Выпускники придут на набережную 23 июня. Там пройдет Единый городской выпускной «Время Первых».
День города на Михайловской набережной 25 июня начнется в 10 утра. До 10:30 там будет зарядка с олимпийскими чемпионами, с участием единственной женщины космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса» Анны Кикиной.
С 10:30 — 12:00 — показ спектакля «Сказочное лето в НСК-130» от Детского театра мюзикла города Новосибирска.
С 12:00 до 14:00 — награждение победителей и участников гастрономического фестиваля «Сибирская кухня», попытка установления мирового и национального рекорда России — приготовление самой большой в мире порции биточков из сибирской щуки.
С 14:00 до 23:00 — праздничная программа «Голоса большого города». Хэдлайнером станет Андрей Звонский. В конце праздничной программы будет файер-шоу.
Также на Михайловской набережной пройдет детско-семейная программа «Фестиваль Детства» с участием детских коллективов города. Она начнется в 11 утра и закончится в 18:00. А с 11:00 до 15:00 будет открыта спортивно-интерактивная площадка.
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2
Парк «Арена»
Накануне Дня города, 24 июня, в парке «Арена» в 16:00 начнется VK Fest.
— Помимо высокотехнологичной музыкальной сцены с популярными артистами, цифровая экосистема VK развернёт десятки образовательных, спортивных, музыкальных, развлекательных и благотворительных площадок, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В День города, 25 июня, в парке с 14:00 до 22:00 будет фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест».
— Фестиваль включает шесть основных направлений: танцевальные баттлы, экстрим-фест «СибСтрит», летний фестиваль «ЧирСпорт», «Граффити Джэм» и «ТачкоФест», открытые площадки театральные перформансы, музыкальные мастер-классы, зона релакса, творческие воркшопы, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В парке «Арена» также пройдет фестиваль короткометражного кино «Вкратце». На нем покажут фильмы, снятые в Новосибирске. Последний раз такой фестиваль проходил 12 лет назад.
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Площадь Ленина
На площади Ленина в Театральном сквере 22 июня в памятный день для всех жителей страны прозвучит Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича. Исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр.
В пятницу, 24 июня, на площади Ленина и на улице Ленина начнется международный фестиваль цветов.
С 17.00 до 18.00 пройдет плац-парад и открытие одного из самых ярких проектов всей программы празднования Дня города — Фестиваля духовых оркестров.
С 18.00 до 21.00 пройдёт программа «Классика и цветы» с участием Новосибирского государственного симфонического оркестра, духовых оркестров, артистов города. Здесь же состоится открытие Второго Международного Фестиваля цветов «Времена года».
Сам фестиваль цветов проведут на улице Ленина и открытие запланировано с 18:00 до 22:00.
В День города, 25 июня, на площади Ленина мероприятия начнутся в 12 часов.
С 12:00 до 16:00 — танцевальный проект «Город танцует».
С 12:00 до 14:00 — детско-семейная программа «Город танцует».
С 14:00 до 16:00 — открытые танцевальных мастер-классов от приглашённых знаменитых хореографов и танцоров, шоукейсы от ведущих танцевальных школ, центров и коллективов города Новосибирска, танцевальный флешмоб «Город танцует».
С 16:00 до 18:00 — проект «Город поет» с участием сводного хора города Новосибирска.
С 18:00 до 21:30 — фестиваль духовых оркестров.
С 21:30 до 22:30 — молодёжная концертная программа.
С 22.30 до 23.00 — финальная концертная программа с участием духовых оркестров.
Также 25 июня на Ленина с 12 утра до 23 часов будет продолжаться фестиваль цветов «Времена года».
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4
Площадь Пименова
Напротив ГПТБ будет работать выставка Достижений Новосибирского Хозяйства — ВДНХ. Вдоль улицы Кирова расположиться ярмарка-продажа товаров предприятий легкой промышленности.
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Парк «Березовая роща»
С 14:00 до 17:30 — ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город».
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