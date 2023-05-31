Фестиваль цветов и певец Звонкий: в июне Новосибирск отмечает День города — список всех городских празднований

На Михайловской набережной 1 июня выступит детский хор Новосибирска в честь Дня защиты детей.



В субботу, 17 июня, с 13:00 д 16:00 состоится городской пикник на Михайловской набережной. В программу войдет выступление диджеев, лекции и воркшопы по сервировке, корзины для пикника, презентация фестиваля экскурсий, экскурсии от музея Новосибирска, ярмарка Сибирских производителей, кино на траве, яркие фотозоны и активный отдых

Выпускники придут на набережную 23 июня. Там пройдет Единый городской выпускной «Время Первых».

День города на Михайловской набережной 25 июня начнется в 10 утра. До 10:30 там будет зарядка с олимпийскими чемпионами, с участием единственной женщины космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса» Анны Кикиной.

С 10:30 — 12:00 — показ спектакля «Сказочное лето в НСК-130» от Детского театра мюзикла города Новосибирска.

С 12:00 до 14:00 — награждение победителей и участников гастрономического фестиваля «Сибирская кухня», попытка установления мирового и национального рекорда России — приготовление самой большой в мире порции биточков из сибирской щуки.

С 14:00 до 23:00 — праздничная программа «Голоса большого города». Хэдлайнером станет Андрей Звонский. В конце праздничной программы будет файер-шоу.

Также на Михайловской набережной пройдет детско-семейная программа «Фестиваль Детства» с участием детских коллективов города. Она начнется в 11 утра и закончится в 18:00. А с 11:00 до 15:00 будет открыта спортивно-интерактивная площадка.