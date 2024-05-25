Фиксики, Айболит и Пушкин: в Новосибирске пройдет большой фестиваль для детей от филармонии — есть бесплатное событие

Билеты на фестиваль стоят 200-300 рублей Источник: Михаил Афанасьев











В Новосибирске в первые дни лета пройдет Детский музыкальный фестиваль (6+), который организует Новосибирская филармония. Мероприятия запланированы с 1 по 18 июня. Концерты будут проходить каждый день и не только в Новосибирске — в камерном зале и зале имени Каца, но и запланировано 10 выездных концертов в разных районах Новосибирской области.

— Концерты в наших программах сочетаются со сказочными спектаклями, классические произведения — с музыкой из любимых мультфильмов. Детям младшего школьного возраста особенно интересны будут музыкально-драматические программы от солистов и коллективов Новосибирской филармонии: Русского академического оркестра, Новосибирской хоровой капеллы, ансамбля «Маркелловы голоса», джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», Вокального ансамбля Павла Шаромова, Фольклорного ансамбля «Рождество», — рассказали в пресс-службе Новосибирской филармонии.



В День защиты детей, 1 июня, в 11 утра пройдет концерт в Камерном зале филармонии. Гостей будут ждать тематическая музыкальная программа — «Бум-шоу»: ожившие сладости против жителей музыкального королевства. С 10 утра будут работать площадки с мастер-классами. Начало праздника будет перед Камерным залом филармонии, театрализованное продолжение программы в зале. Вход свободный, но нужна регистрация.

В среду, 5 июня, в 11 утра в Камерном зале филармонии пройдет программа от джаз-оркестра «Разноцветный джаз». Оркестр «Сибирский диксиленд» познакомит детей с миром джаза, с яркими красками и необычными звуками. Билет стоит 300 рублей.

В Пушкинский день, 6 июня, в 11 утра в Государственном зале имени Каца будет мероприятия посвященное героям сказок Пушкина. В филармонии покажут костюмированную программу «Сказка о царе Салтане». В нем примут участие Русский академический оркестр и Новосибирская хоровая капелла. Купить билет можно за 300 рублей.

В фойе зала будет организована чтецкая площадка, где за прочтение стихотворений Александра Пушкина можно будет получить брендированные призы. Также будет сразу несколько мастер-классов и фотозон.

На следующий день, 7 июня, в 11 утра в Камерном зале филармонии можно будет погрузиться в знаменитую сказку «Алиса в стране чудес». Там запланировано театрализованный концерт, который представят ансамбль Маркелловы голоса» и актеры театров Новосибирска. В фойе пройдут 3 мастер-класса, 4 игровые локации и создание арт-объекта. Билет вам обойдется в 300 рублей.

Посмотреть музыкальный спектакль «Доктор Айболит, или Путешествие по сказкам Чуковского» можно будет 11 июня в 11 утра в Камерном зале филармонии. Исполнять спектакль будет Новосибирская хоровая капелла. Также там будут интерактивные локации и школа юного ветеринара. Билет стоит 300 рублей.

В 11 утра 13 июня в Камерном зале филармонии можно будет попасть на встречу с Бабой Ягой, Снегурочкой, Золушкой, Красной Шапочкой, Доктором Айболитом и Маленьким принцем. Персонажи появятся на театрализованном представлении «В некотором царстве». На концерте прозвучат пьесы, посвящённые сказочным героям, фрагменты из опер-сказок и песни из детских кинофильмов в исполнении Русского академического оркестра и солистов филармонии. Пройти можно за 300 рублей.

«Фиксиков на каникулах» можно будет увидеть 14 июня в 11 утра к Камерном зале филармонии. Это будет театрализованный концерт с задорными хитами из любимых мультфильмов, которые исполнит Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Мастер-классы и игровые локации начнут работать в 10 утра. Билет обойдется в 300 рублей.

Завершит фестиваль программа «Ребятам о зверятах», которая пройдет в Камерном зале филармонии в 11 утра 18 июня. День начнется с фотозоны «Собаки корги», интерактивной программы Школы юного ветеринара от кинологической службы. А на концерте солисты филармонии исполнят зрителям песни из мультфильмов и классические композиции о животных. Стоимость билета — 300 рублей.

Еще 10 концертов пройдут в областных центрах: Бердске, Искитиме, Тогучине, Криводановке, Колывани и других.