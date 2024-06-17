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Экономика обзор «Нужен капитальный ремонт страны»: как вырастут тарифы на коммуналку в июле — их не повышали полтора года

«Нужен капитальный ремонт страны»: как вырастут тарифы на коммуналку в июле — их не повышали полтора года

И когда ждать следующее повышение

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Планово тарифы повышают раз в год, но иногда случаются внеплановые индексации

В июле впервые за полтора года в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это плановая индексация, которая по закону проводится раз в год — 1 июля. В июле 2023 года ее не было — тарифы подняли заранее, в декабре 2022 года. Теперь всё возвращается на круги своя, и этим летом нас снова ждут платежки с новыми цифрами. Разбираемся, каким будет повышение в этом году и действительно ли индексировать тарифы необходимо так часто.

Как вырастут тарифы?

Тарифы устанавливаются в каждом регионе индивидуально. Самая высокая индексация в этом году ждет жителей Забайкалья — там тарифы вырастут на 15%, а самая низкая будет в Республике Хакасия — всего на 4%. В среднем по стране рост составит 9,64%, но точный уровень повышения будет зависеть от региона.

Для сравнения: с 2017 по 2021 год ежегодная индексация ни разу не достигла планки в 5%, а в 2022 году повышение в общей сложности (тогда тарифы повышали два раза за год) составило 10,7%.

Почему так много?

Индексация тарифов на оплату ЖКУ не проводилась с декабря 2022 года, так что теперь их повышают, можно сказать, за полтора года сразу. Обычно же тарифы растут каждый год — это объясняют инфляцией и износом сетей. Последним, кстати, еще обычно объясняют коммунальные аварии. В феврале 2024 года министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин говорил, что в некоторых регионах износ сетей превышает 80%, а в среднем по стране составляет 40%.

— У нас большой жилищный фонд, который был возведен еще в 60-е и 80-е годы прошлого века — то есть с технологиями 50–60-летней давности. Это всё надо менять. Нужно делать капитальный ремонт страны полностью. Это очень высокие затраты, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Чтобы отремонтировать всю Россию, нужно от 10 до 14 триллионов рублей — это больше трети всего государственного бюджета. Государственный бюджет старается, вкладывает деньги, конечно, за счет этих денег можно просто делать какие-то текущие ремонты. Но чтобы провести полный ремонт, нужны огромные деньги, поэтому идет постоянная индексация стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В прогнозе социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, который публиковало Минэкономразвития, упоминаются дополнительные факторы, повлиявшие на рост тарифов, — это дополнительная индексация некоторых цен.

Так, в 2024 году больше обычного вырастут оптовые цены на газ — на 11,2%. Как говорится всё в том же прогнозе, цены поднимают, чтобы обеспечить надежность поставок и продолжить программу газификации, соединить с Единой системой газоснабжения новые регионы. В 2025 году цены на газ вырастут еще на 8,2%, а в 2026 году индексация «вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию — 3–4%».

У председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина есть и другие объяснения ежегодному повышению тарифов. Он считает, что объективной необходимости в нем нет.

— Дело в том, что жилище на коммунальных хозяйствах очень неэффективно. У нас куда ни ткни, огромная неэффективность — потеря тепла из-за дырявых стен в домах, из-за дырявых труб. Есть проблема хищения электричества, хищения газа, неэффективности управления, — говорит Константин Крохин. — Второе — это коррупция, когда на подрядах до 50% отката, то есть просто воровство. Деньги не идут на предметные цели. Возникает предположение, что если бы не воровали, если бы был налажен эффективный контроль, то найденная половина средств, а в России это примерно 4,5 триллиона рублей в год, позволила бы еще несколько лет не повышать тарифы, решая при этом все задачи модернизации, поддержки надежных состояний сетевого хозяйства.

Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

Что будет дальше?

Периодически власти принимают решение поднять тарифы на ЖКУ внепланово — так было в 2019 и 2022 годах. В этом году о внеплановой индексации пока заявлений не было, так что следующая должна состояться в июле 2025 года. Точные тарифы на следующий год пока не устанавливали, однако в прогнозе Минстроя есть ориентировочные данные — ожидается, что в 2025 году индексация в среднем по стране составит 5,7%, в 2026 году — 4,0%.

— Коммунальные платежи будут повышаться регулярно, мы увидим это в 25-м году, в 26-м году. Это тот инфляционный фон, который нужен и который будет обязательно, — говорит Остапкович. — Может падать продуктовая инфляция, может непродовольственная, но коммуналка сидит в инфляции услуг, и она будет повышаться регулярно. Потому что нужны деньги для ремонта жилищного фонда, который у нас с каждым годом устаревает.

Как вы относитесь к ежегодным повышениям тарифов на ЖКУ?

Негативно — какой-то налог на воздух эта коммуналка
Со смирением. Можно подумать, меня кто-то спрашивает
Цены на всё растут, это неизбежно. Главное, чтобы за эти деньги коммунальщики работали нормально
А я не плачу за коммуналку!

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Цены и тарифы ЖКУ Тарифы ЖКУ Деньги Индексация ЖКУ
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