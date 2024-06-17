В Обском море у пляжа «Бумеранг» перевернулся катамаран с людьми

В катамаране было три человека Источник: МКУ Служба аварийно-спасательных работ / «ВКонтакте», Андрей Данченко / 2ГИС











В воскресенье, 16 июня, на пляже Бумеранг в Новосибирске перевернулся катамаран с людьми. Об этом сообщается на странице МАСС во «ВКонтакте».



По данным службы, всего в лодке было три человека — двое 53-летних мужчин и 47-летняя женщина. Всех их вытащили из воды.



— При наблюдении с вышки увидели, что трое перевернулись на катамаране. Доставлены на берег. Проведены профилактические беседы, — сказано в сообщении.

Недавно в районе Димитровского моста столкнулись баржа и судно — погибла женщина, еще два человека оказались в больнице. 15 июня стало известно, что в Колыванском районе утонула девушка — по данным СК, тело нашли в одном из водоемов.



В прошлом году лодка с двумя мужчинами перевернулась в Оби: инцидент произошел у Октябрьского моста — НГС публиковал видео спасения.

