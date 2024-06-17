НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

штиль.

 744мм 96%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Собралась длинная пробка у Димитровского моста

«Чижик» захватил Новосибирск
Лето с пользой
Всё о захвате СИЗО
Как не пропустить отпуск
Поступил в вуз в Дублине
Как вычислить бабника
Юморист Лукинский — о городе
Модный показ в духе глянца
Автохам на красном кабриолете
НГС в Telegram
Происшествия В Обском море у пляжа «Бумеранг» перевернулся катамаран с людьми

В Обском море у пляжа «Бумеранг» перевернулся катамаран с людьми

Произошедшее заметили с вышки

2 783
8 комментариев
В катамаране было три человека

В воскресенье, 16 июня, на пляже Бумеранг в Новосибирске перевернулся катамаран с людьми. Об этом сообщается на странице МАСС во «ВКонтакте».

По данным службы, всего в лодке было три человека — двое 53-летних мужчин и 47-летняя женщина. Всех их вытащили из воды.

— При наблюдении с вышки увидели, что трое перевернулись на катамаране. Доставлены на берег. Проведены профилактические беседы, — сказано в сообщении.

Недавно в районе Димитровского моста столкнулись баржа и судно — погибла женщина, еще два человека оказались в больнице. 15 июня стало известно, что в Колыванском районе утонула девушка — по данным СК, тело нашли в одном из водоемов.

В прошлом году лодка с двумя мужчинами перевернулась в Оби: инцидент произошел у Октябрьского моста — НГС публиковал видео спасения.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Происшествие Пляж МАСС Спасение Катамаран
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
«А рожать в таком городе не хочется»: молодая мама из Новосибирска — о недоступности транспорта для людей с колясками
Татьяна Строкатова
молодая мама
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

nik,  30

Наталья,  50

А,  34

Нина,  44

Waleron,  40

Shooter,  36

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление