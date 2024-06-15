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Происшествия Отдыхала на котловане: девушка утонула в искусственном озере под Новосибирском

Отдыхала на котловане: девушка утонула в искусственном озере под Новосибирском

Трагедия произошла 14 июня

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4 комментария
Погибшая была совершеннолетней

В Колыванском районе Новосибирской области утонула девушка. Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «Типичная Колывань» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 июня.

— На искусственном озере (он же котлован, они же пески) возле д. Подгорная погибла молодая девушка, — рассказали авторы поста в сообществе.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту происшествия проводился уголовно-процессуальная проверка. Тело девушки было найдено в одном из водоемов Колыванского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что погибшая — совершеннолетняя.

В начале июня в Краснозерском районе утонул 17-летний юноша. Его тело не найдено до сих пор.

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Новосибирская область СУ СКР по Новосибирской области Утонула девушка
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