Отдыхала на котловане: девушка утонула в искусственном озере под Новосибирском

В Колыванском районе Новосибирской области утонула девушка. Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «Типичная Колывань» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 14 июня.
— На искусственном озере (он же котлован, они же пески) возле д. Подгорная погибла молодая девушка, — рассказали авторы поста в сообществе.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту происшествия проводился уголовно-процессуальная проверка. Тело девушки было найдено в одном из водоемов Колыванского района. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве добавили, что погибшая — совершеннолетняя.
В начале июня в Краснозерском районе утонул 17-летний юноша. Его тело не найдено до сих пор.