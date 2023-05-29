«Что-то сделал — и всё»: лодка с двумя мужчинами перевернулась в Оби — видео спасения

Вечером 28 мая в Новосибирске около Октябрьского моста перевернулась лодка, в которой были двое мужчин. Они дрейфовали по течению, пока им не помогли спасатели МАСС.
Сообщение о том, что на Оби перевернулась лодка, поступило в 20:35. На место отправились спасатели на катере.
— В указанном месте, напротив бывшего пляжа «Наутилус» была обнаружена перевёрнутая лодка ПВХ, дрейфующая по течению, и на ней 2 человека. Спасатели перегрузили мужчин 1989 года рождения в свой катер, а лодку отбуксировали к берегу, — сообщают в группе «Спасатели МАСС» в Telegram.
Мужчины отказались от медицинской помощи.
— Я как только не рулил, ее не перевернешь. А он как-то что-то сделал, бабах — и все! — сказал один из пассажиров лодки спасателям.
— Нас женщины ждут на острове, — сказал второй.
— Лодку перевернем, к берегу подойдем, потом поедете к женщинам своим, — ответили спасатели.
Сибиряков передали речной полиции для выяснения всех подробностей происшествия.
Накануне в Новосибирске устроили заплыв на сапбордах в районе «Европейского берега». Посмотрите на снимках фотографа НГС, как проходило это мероприятия.