«Что-то сделал — и всё»: лодка с двумя мужчинами перевернулась в Оби — видео спасения

Вечером 28 мая в Новосибирске около Октябрьского моста перевернулась лодка, в которой были двое мужчин. Они дрейфовали по течению, пока им не помогли спасатели МАСС.

Сообщение о том, что на Оби перевернулась лодка, поступило в 20:35. На место отправились спасатели на катере.