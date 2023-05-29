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«Что-то сделал — и всё»: лодка с двумя мужчинами перевернулась в Оби — видео спасения

Инцидент произошел у Октябрьского моста

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Мужчин передали полиции

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Вечером 28 мая в Новосибирске около Октябрьского моста перевернулась лодка, в которой были двое мужчин. Они дрейфовали по течению, пока им не помогли спасатели МАСС.

Сообщение о том, что на Оби перевернулась лодка, поступило в 20:35. На место отправились спасатели на катере.

— В указанном месте, напротив бывшего пляжа «Наутилус» была обнаружена перевёрнутая лодка ПВХ, дрейфующая по течению, и на ней 2 человека. Спасатели перегрузили мужчин 1989 года рождения в свой катер, а лодку отбуксировали к берегу, — сообщают в группе «Спасатели МАСС» в Telegram.

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Один из мужчин хотел, чтобы их отбуксировали к острову, на котором ждали женщины

Видео: «Спасатели МАСС» / Telegram

Мужчины отказались от медицинской помощи.

— Я как только не рулил, ее не перевернешь. А он как-то что-то сделал, бабах — и все! — сказал один из пассажиров лодки спасателям.

— Нас женщины ждут на острове, — сказал второй.

— Лодку перевернем, к берегу подойдем, потом поедете к женщинам своим, — ответили спасатели.

Сибиряков передали речной полиции для выяснения всех подробностей происшествия.

Накануне в Новосибирске устроили заплыв на сапбордах в районе «Европейского берега». Посмотрите на снимках фотографа НГС, как проходило это мероприятия.

ЛодкаОбьОктябрьский мостСпасатели МАСС
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