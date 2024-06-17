Прелестный пушистик: в Новосибирской области продают щенка сиба-ину — за собаку просят больше 100 тысяч

В интернет-объявлении сказано, что собака дружелюбная Источник: «Авито»











На сайте объявлений в Новосибирской области продают щенка породы сиба-ину. Животное стоит 130 тысяч рублей.



Как отмечается в объявлении, выставленная собака — девочка. По словам продавца, щенок дружелюбный и с достойными внешними данными.



— Может быть как для разведения, так и в качестве домашнего любимца. Щенок на момент отправки будет иметь все вакцинации, ветеринарный паспорт, микрочип, щенячью карточку. Всесторонняя помощь по вопросам выращивания 24/7, — говорится в описании.



В объявлении автор указал следующую геолокацию: поселок Озерный, микрорайон Солнечный.



Порода сиба-ину выведена в Японии. Считается, что это уменьшенная версия акиты. У таких собак жесткая прямая шерсть, заостренные уши и закрученный хвост. Как правило, они активные и бдительные.



Новосибирцам также предлагают купить шикарного котенка за 700 тысяч рублей — продавец уверяет, это каракет.