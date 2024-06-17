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Дороги и транспорт «Сколько можно?»: у Димитровского моста собралась километровая пробка — где еще встали машины

«Сколько можно?»: у Димитровского моста собралась километровая пробка — где еще встали машины

Новосибирцы негативно отнеслись к транспортному коллапсу

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В Новосибирске фактически ни одно утро не обходится без пробок

Утром 17 июня Новосибирск сковали пробки. Километровый затор образовался на подъезде к Димитровскому мосту. Также скопления автомобилей наблюдаются на Октябрьском мосту и в других частях города.

По данным «Яндекс Карт», машины встали на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Немировича-Данченко, Троллейной, Связистов, Большевистской, Восход, Богдана Хмельницкого, Кедровой, на Советском шоссе.

Длина пробки у Димитровского моста — не меньше 1,3 километра
По данным сервиса, в разных частях города множество пробок

Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.

— Сколько можно? — недоумевает сибирячка.

— Обменяю трешку на Затулинке подальше от этого моста, — иронизирует еще один пользователь.

— Из-за чего пробка-то? — с Советского шоссе написал Александр.

Накануне, 16 июня десятки машин попали в пробку у Октябрьского моста: в парке «Арена» завершился фестиваль «Черника Music Fest».

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