«Сколько можно?»: у Димитровского моста собралась километровая пробка — где еще встали машины

Утром 17 июня Новосибирск сковали пробки. Километровый затор образовался на подъезде к Димитровскому мосту. Также скопления автомобилей наблюдаются на Октябрьском мосту и в других частях города.
По данным «Яндекс Карт», машины встали на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Немировича-Данченко, Троллейной, Связистов, Большевистской, Восход, Богдана Хмельницкого, Кедровой, на Советском шоссе.
Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии о дорожной ситуации.
— Сколько можно? — недоумевает сибирячка.
— Обменяю трешку на Затулинке подальше от этого моста, — иронизирует еще один пользователь.
— Из-за чего пробка-то? — с Советского шоссе написал Александр.
Накануне, 16 июня десятки машин попали в пробку у Октябрьского моста: в парке «Арена» завершился фестиваль «Черника Music Fest».
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