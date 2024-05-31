Болтенко и ее любовь к MaxMara: сколько стоит элегантная одежда защитницы новосибирских детей

Болтенко предпочитает элегантные наряды, часто надевают юбки и платья Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Гардероб уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко выглядит элегантно. Для рабочих встреч она часто выбирает простые, изящные и лаконичные платья и блузы. Как оказалось Болтенко по душе итальянский бренд доступного люкса MaxMara. Читайте в материале что носит чиновница и сколько стоит ее одежда.



Надежда Болтенко несомненно выглядит прекрасно, судя по ее фотографиям в официальном телеграм-канале омбудсмен выбирает спокойные тона в одежде и не очень любит вычурные наряды, но порой может надеть не базовые вещи. Например, несколько дней назад при заключении соглашения о совместной работе по защите детей с центром «Родник», Болтенко подобрала темно-зеленую юбку-миди из кружева с ажурным узором. Такая вещь на стороннем сайте без скидки стоит порядка 55 тысяч рублей.

Обратите внимание на кружева Источник: телеграм-канал «Детский правозащитник в НСО» / boscooutlet.ru











Любит омбудсмен и более романтичные образы. Платье от того же бренда MaxMara черного цвета с оригинальным контрастным узором в виде сердец в бежево-белой гамме, она надела на эфир «Вести Новосибирск». Такой же наряд Болтенко подобрала и для совещания с министерством и департаментом образования, департаментом по соцполитики и другими руководителями. Бренд выдает едва заметная монограмма «М» внутри нескольких сердцев. Стоит такая вещь примерно 74 тысячи рублей.

На платье можно разглядеть монограмму бренда Источник: телеграм-канал «Детский правозащитник в НСО» / lsboutique.ru











На рабочей встрече в НГПУ на факультете психологии, где обсуждали предварительные итоги реализации проекта «Развитие служб медиации в муниципальной системе образования» на стуле, где сидит омбудсмен можно заметить то ли жакет, то ли укороченную верхнюю одежду. На ней монограмма с полным названием бренда MaxMara, журналисту НГС не удалось найти именно эту вещь на сайте магазина, но логотип читается сразу же.



На спинке стула, где сидит Болтенко красуется вещь с полным названием бренда Источник: телеграм-канал «Детский правозащитник в НСО»











На открытом диалоге «Мы вместе», посвященному году семьи Болтенко также надела вещь от MaxMara, в этот раз черный кардиган и юбку в клетку. Трикотажный кардиган с карманами стоит 64,8 тысячи рублей.

Джемпер выдает белая отделка и отложенные воротник Источник: телеграм-канал «Детский правозащитник в НСО» / gum.ru











Юбка с геометричным принтом омбудсмену обошлась примерно в 37 тысяч рублей, в ней же Болтенко была и на мероприятии с детьми, дополнив топом в таком же стиле. Изделия от бренда MaxMara, юбка приталенного кроя, средней длины с эластичной линией талии и боковым разрезом, выполнена из трикотажной вискозы. Джемпер приталенного, укороченного кроя, с круглой горловиной и короткими рукавами также выполнен из трикотажной вискозы. Стоит такое изделие 34 тысячи рублей.

Болтенко собрала полный комплект бренда Источник: телеграм-канал «Детский правозащитник в НСО» / online-fashion.ru









