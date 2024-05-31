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Развлечения Шмотки випов Болтенко и ее любовь к MaxMara: сколько стоит элегантная одежда защитницы новосибирских детей

Болтенко и ее любовь к MaxMara: сколько стоит элегантная одежда защитницы новосибирских детей

Чиновница предпочитает один бренд одежды и часто появляется в изделиях от него на публике

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Болтенко предпочитает элегантные наряды, часто надевают юбки и платья

Гардероб уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко выглядит элегантно. Для рабочих встреч она часто выбирает простые, изящные и лаконичные платья и блузы. Как оказалось Болтенко по душе итальянский бренд доступного люкса MaxMara. Читайте в материале что носит чиновница и сколько стоит ее одежда.

Надежда Болтенко несомненно выглядит прекрасно, судя по ее фотографиям в официальном телеграм-канале омбудсмен выбирает спокойные тона в одежде и не очень любит вычурные наряды, но порой может надеть не базовые вещи. Например, несколько дней назад при заключении соглашения о совместной работе по защите детей с центром «Родник», Болтенко подобрала темно-зеленую юбку-миди из кружева с ажурным узором. Такая вещь на стороннем сайте без скидки стоит порядка 55 тысяч рублей.

Обратите внимание на кружева

Любит омбудсмен и более романтичные образы. Платье от того же бренда MaxMara черного цвета с оригинальным контрастным узором в виде сердец в бежево-белой гамме, она надела на эфир «Вести Новосибирск». Такой же наряд Болтенко подобрала и для совещания с министерством и департаментом образования, департаментом по соцполитики и другими руководителями. Бренд выдает едва заметная монограмма «М» внутри нескольких сердцев. Стоит такая вещь примерно 74 тысячи рублей.

На платье можно разглядеть монограмму бренда

На рабочей встрече в НГПУ на факультете психологии, где обсуждали предварительные итоги реализации проекта «Развитие служб медиации в муниципальной системе образования» на стуле, где сидит омбудсмен можно заметить то ли жакет, то ли укороченную верхнюю одежду. На ней монограмма с полным названием бренда MaxMara, журналисту НГС не удалось найти именно эту вещь на сайте магазина, но логотип читается сразу же.

На спинке стула, где сидит Болтенко красуется вещь с полным названием бренда

На открытом диалоге «Мы вместе», посвященному году семьи Болтенко также надела вещь от MaxMara, в этот раз черный кардиган и юбку в клетку. Трикотажный кардиган с карманами стоит 64,8 тысячи рублей.

Джемпер выдает белая отделка и отложенные воротник

Юбка с геометричным принтом омбудсмену обошлась примерно в 37 тысяч рублей, в ней же Болтенко была и на мероприятии с детьми, дополнив топом в таком же стиле. Изделия от бренда MaxMara, юбка приталенного кроя, средней длины с эластичной линией талии и боковым разрезом, выполнена из трикотажной вискозы. Джемпер приталенного, укороченного кроя, с круглой горловиной и короткими рукавами также выполнен из трикотажной вискозы. Стоит такое изделие 34 тысячи рублей.

Болтенко собрала полный комплект бренда

Год назад заместитель председателя новосибирского Заксобрания Ирина Диденко на торжественную инаугурацию губернатора Андрея Травникова надела шикарный итальянский жакет. Он может стоить 119 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Надежда Болтенко Детский омбудсмен Одежда Бренд
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