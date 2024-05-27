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Религия Вознесение — 2024: дата, традиция и приметы праздника

Вознесение — 2024: дата, традиция и приметы праздника

В этом году он пройдет в середине июня

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На Вознесение принято посещать храм

Скоро состоится церковный праздник Вознесения Господня. Его отмечают в разные дни, в 2024 году дата выпадает на 13 июня. С праздником связывают несколько традиций и примет. Рассказываем о них в этом материале.

Смысл праздника

В этот день верующие вспоминают сороковой день после Пасхи. После воскресения Иисус несколько раз являлся своим ученикам. В день Вознесения он собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их, а потом вознесся на небо.

Что делать в этот день

В Вознесение принято посещать праздничное богослужение в церкви. Накануне в храме служат Всенощное бдение, а утром совершают Литургию.

В этот день можно заниматься повседневными делами, в том числе работать. Но даже если у верующих нет возможности посетить храм, то стоит уделить время молитве дома.

Ограничений в еде также нет. Поэтому, при желании, во время трапезы можно выпить немного вина.

Приметы

Согласно поверьям, если в вознесение был дождь, то и летом стоит ждать большого количества осадков. Солнечная погода предвещает богатый урожай.

В народном календаре 13 июня называют днем Еремея-распрягальника. Считается, что если в этот день ненастная погода, то следующая зима будет суровой и морозной. Тепло и солнце предвещают хороший урожай осенью. Густой туман утром, который долго не пропадает, может предвещать ухудшение погоды.

Следующий важный церковный праздник — Троица. Ее отметят 23 июня. Наши коллеги собрали традиции и приметы этого дня.

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