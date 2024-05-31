«Полет фантазии»: в Новосибирске за 17 миллионов продают колоритную двушку — фото квартиры, где подоконник в ракушках

На сайте объявлений за 17,7 миллиона рублей продают двушку, расположенную в 16-этажном доме на улице Салтыкова-Щедрина, 128 в Новосибирске.
Автор объявления называет дизайн квартиры творческим. На фотографиях видно, что в комнатах множество разноцветной мебели, нежно-розовый холодильник, ракушки на подоконнике и немного витражей. Площадь жилья — 71,4 кв. м.
В описании отмечается, что в квартире предусмотрены кухня-столовая, гостиная, спальня, гардеробная, санузел и лоджия.
— Свободная планировка разделена на зоны. Фактурные элементы, яркие краски и средиземноморские полутона. Есть полет фантазии, — подчеркивает продавец.
Он добавляет, что в шаговой доступности от предлагаемой двушки — Нарымский сквер.
Ранее на продажу за 37 миллионов выставили квартиру, расположенную вблизи набережной в Новосибирске: НГС показывал, что внутри.
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