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Недвижимость «Полет фантазии»: в Новосибирске за 17 миллионов продают колоритную двушку — фото квартиры, где подоконник в ракушках

«Полет фантазии»: в Новосибирске за 17 миллионов продают колоритную двушку — фото квартиры, где подоконник в ракушках

В комнатах множество неожиданных деталей

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В интерьере квартиры использованы розовый, зеленый и многие другие цвета

На сайте объявлений за 17,7 миллиона рублей продают двушку, расположенную в 16-этажном доме на улице Салтыкова-Щедрина, 128 в Новосибирске.

Автор объявления называет дизайн квартиры творческим. На фотографиях видно, что в комнатах множество разноцветной мебели, нежно-розовый холодильник, ракушки на подоконнике и немного витражей. Площадь жилья — 71,4 кв. м.

На одной из стен фотообои
А вот ракушки
И витражное стекло
Кровать в спальне дополнена каркасными элементами
На плитке в санузле — рисунок
Лоджия горчично-желтая

В описании отмечается, что в квартире предусмотрены кухня-столовая, гостиная, спальня, гардеробная, санузел и лоджия.

— Свободная планировка разделена на зоны. Фактурные элементы, яркие краски и средиземноморские полутона. Есть полет фантазии, — подчеркивает продавец.

Он добавляет, что в шаговой доступности от предлагаемой двушки — Нарымский сквер.

Ранее на продажу за 37 миллионов выставили квартиру, расположенную вблизи набережной в Новосибирске: НГС показывал, что внутри.

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