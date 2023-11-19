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Камин, сауна, кинотеатр: вблизи набережной продают квартиру за 37 миллионов в Новосибирске — смотрим, что внутри

Общая площадь жилья достигает 389 квадратных метров

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Жилье находится на улице Инская

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В Новосибирске выставили на продажу четырехэтажную квартиру вблизи Михайловской набережной. Жилье готовы отдать покупателю за почти 38 миллионов рублей.

Объявление о продаже квартиры опубликовало на сайте n1 агентство недвижимости «Этажи Новосибирск». В нем указано, что жилье находится в здании №67 по улице Инской, площадь квартиры достигает 389 квадратных метров. Объект недвижимости расположен в доме клубного типа.

В квартире имеются бассейн и сайна

В квартире имеются бассейн и сайна

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— Квартира состоит из 4-х этажей: в цокольном помещении размещены бассейн, сауна, домашний кинотеатр, зона отдыха, — сообщил продавец.

Стоимость квартиры составляет 37,9 миллиона рублей

Стоимость квартиры составляет 37,9 миллиона рублей

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В объявлении уточняется, что на первом этаже квартиры находятся теплая парковка и большая гостиная, второй этаж занимают гостиная, столовая и кухня.

На третьем этаже расположили две спальни

На третьем этаже расположили две спальни

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На третьем этаже расположили две спальни, на четвертом — гостевую комнату и гардеробную. В квартире также имеются действующий камин, несколько балконов и зон хранения.

По данным продавца, в квартире есть домашний кинотеатр

По данным продавца, в квартире есть домашний кинотеатр

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Стоимость квартиры составляет 37,9 миллиона рублей, цена за один квадратный метр достигает 97, 2 тысячи рублей. Жилье можно оформить в ипотеку.

В октябре в Новосибирске разместили предложение об аренде двухкомнатной квартиры в египетском стиле. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.

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