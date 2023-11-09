В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

В Новосибирске появилось предложение об аренде двухкомнатной квартиры вблизи площади Ленина. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.
Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.
— Квартира состоит из просторной кухни-гостиной, спальная комната. Комплектация квартиры: квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов, — указано в объявлении.
На фотографиях, которые опубликовало агентство недвижимости, можно заметить, что на стенах квартиры имеются интерьерные вставки, выполненные в египетском стиле. В одной из комнат также разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.
— Коммунальные услуги включены в стоимость. — указано в объявлении. — Предоплата за 1 месяц. Залог 150 000 рублей.
Уточняется, что в квартире никто не проживал.
В августе в Новосибирске опубликовали предложение об аренде коттеджа на Крупской. За него попросили 500 тысяч рублей в месяц.