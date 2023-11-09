В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

В Новосибирске появилось предложение об аренде двухкомнатной квартиры вблизи площади Ленина. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.



Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.

