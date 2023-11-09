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В Новосибирске предлагают снять квартиру в египетском стиле — за нее просят 150 тысяч в месяц

Смотрим, что находится в недвижимости

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Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра

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В Новосибирске появилось предложение об аренде двухкомнатной квартиры вблизи площади Ленина. Ее можно снять за 150 тысяч рублей в месяц.

Объявление опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Сибирский партнер» в конце октября. Общая площадь квартиры составляет 124 квадратных метра, она находится на 8 этаже здания. Речь идет о 21-этажном доме №50 по улице Коммунистической в Центральном районе.

— Квартира состоит из просторной кухни-гостиной, спальная комната. Комплектация квартиры: квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов, — указано в объявлении.

Квартира состоит из просторной кухни-гостиной и спальной комнаты

Квартира состоит из просторной кухни-гостиной и спальной комнаты

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В квартире имеются встроенная ванна и бытовая техника, три телевизора, в каждой комнате размещен кондиционер.

В квартире имеются встроенная ванна и бытовая техника, три телевизора, в каждой комнате размещен кондиционер.

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В жилье выполнили «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». О каких именно материалах идет речь, в объявлении не уточняется.

В жилье выполнили «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». О каких именно материалах идет речь, в объявлении не уточняется.

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В одной из комнат разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.

В одной из комнат разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.

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На фотографиях, которые опубликовало агентство недвижимости, можно заметить, что на стенах квартиры имеются интерьерные вставки, выполненные в египетском стиле. В одной из комнат также разместили «пирамиду», внутри которой находятся свечи.

— Коммунальные услуги включены в стоимость. — указано в объявлении. — Предоплата за 1 месяц. Залог 150 000 рублей.

Уточняется, что в квартире никто не проживал.

В августе в Новосибирске опубликовали предложение об аренде коттеджа на Крупской. За него попросили 500 тысяч рублей в месяц.

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