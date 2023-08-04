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Оранжерея, дом для персонала и баня: новосибирцам предлагают снять коттедж за полмиллиона в месяц — смотрим, что внутри

Он находится в Октябрьском районе

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Коттедж находится на Крупской вблизи улицы Кирова.

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В Новосибирске опубликовали предложение об аренде коттеджа в Октябрьском районе. Жилье можно снять за 500 тысяч рублей в месяц. Объявление появилось на сайте Avito в середине июля, его опубликовала компания «Доктор ключ». По информации продавца, коттедж находится на Крупской вблизи улицы Кирова.

Площадь дома достигает 752 квадратных метра, он находится на земельном участке, площадь которого составляет 15 соток или 1,5 тысячи квадратных метров. В коттедже имеются гостиная с дровяным камином и выходом на террасу, детская комната и другое.

В коттедже имеются гостиная с дровяным камином и выходом на террасу,

В коттедже имеются гостиная с дровяным камином и выходом на террасу,

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На третьем этаже здания расположены, в частности, цветочная оранжерея, две спальни кухня-гостиная, в объявлении также имеются данные о мансарде, которая находится на четвертом этаже. Между тем продавец уточняет, что в здании всего три этажа.

В здании есть цветочная оранжерея

В здании есть цветочная оранжерея

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В коттедже разместили около десяти комнат, в каждой из которой оборудовали теплый электрический пол. На участке коттеджа находятся жилой дом для персонала, площадка для земледелия с теплицами и садовыми деревьями, мастерская и двухэтажный дом-баня с зоной барбекю.

— Оплачивается залог в размере 500 000 руб., предоплата за 1 месяц, коммунальные платежи оплачиваются арендатором отдельно, к обсуждению возможность арендных каникул, — указано в объявлении.

В марте в Новосибирске выставили на продажу коттедж и участок на побережье водохранилища. За недвижимость просят 45 миллионов рублей

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КоттеджАренда жильяОктябрьский район
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