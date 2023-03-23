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Тема дняКоттедж с башенкой за 45 миллионов
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На берегу Обского моря за 45 миллионов продают коттедж с башенкой. Смотрим на камины и деревянные фрески

Трехэтажный дом расположился рядом с Чемским бором и базой отдыха

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Большой дом у водохранилища продают с 2022 года

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В Новосибирском районе выставили на продажу коттедж площадью почти 400 метров и участок 32 сотки на побережье водохранилища. За недвижимость в закрытом поселке Голубой залив просят 45 миллионов рублей. Объявление в базе N1.ru последний раз обновляли вчера, 22 марта.

— В живописном месте Голубого залива в закрытом коттеджном поселке на 25 домов в продаже 3-этажный коттедж 2007 года постройки, который имеет оригинальную функциональную планировку, — пишет продавец в объявлении.

Коттедж с башней выделяется среди окружающих его домов

Коттедж с башней выделяется среди окружающих его домов

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На участке посажены ели, есть гостевой домик, гараж, мангальная зона и беседка

На участке посажены ели, есть гостевой домик, гараж, мангальная зона и беседка

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Дому уже 16 лет

Дому уже 16 лет

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В гостиной есть колонны, камин и много дерева

В гостиной есть колонны, камин и много дерева

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Деревянные фрески, кстати, есть и на потолке гостевого домика

Деревянные фрески, кстати, есть и на потолке гостевого домика

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В основном доме довольно пышная обстановка

В основном доме довольно пышная обстановка

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Есть отдельная обеденная зона...

Есть отдельная обеденная зона...

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... и рабочий кабинет

... и рабочий кабинет

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В цоколе имеется небольшой бассейн

В цоколе имеется небольшой бассейн

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Дом начали продавать еще в мае прошлого года. К концу осени владельцы серьезно сбросили цену — с 55 до 45 миллионов.

О том, как выглядят домики Голубого залива и кто преимущественно здесь обзаводится дачами, мы рассказывали в нашем фоторепортаже из приморского поселка.

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