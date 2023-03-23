На берегу Обского моря за 45 миллионов продают коттедж с башенкой. Смотрим на камины и деревянные фрески

В Новосибирском районе выставили на продажу коттедж площадью почти 400 метров и участок 32 сотки на побережье водохранилища. За недвижимость в закрытом поселке Голубой залив просят 45 миллионов рублей. Объявление в базе N1.ru последний раз обновляли вчера,
— В живописном месте Голубого залива в закрытом коттеджном поселке на 25 домов в продаже
Дом начали продавать еще в мае прошлого года. К концу осени владельцы серьезно сбросили цену — с 55 до 45 миллионов.
О том, как выглядят домики Голубого залива и кто преимущественно здесь обзаводится дачами, мы рассказывали в нашем фоторепортаже из приморского поселка.