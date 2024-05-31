Улыбался, целовал жену и сделал громкое заявление: 10 эмоциональных фото с ареста Игоря Украинцева

Игорь Украинцев сказал жене, что все будет хорошо и переживать не стоит. Решение суда Дарье Украинцевой далось тяжело

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня приняли решение о мере пресечения для депутата горсовета Игоря Украинцева. Его обвиняют в получении взятки от застройщика. По данным источников НГС, речь идет об Игоре Белокобыльском. Судья решил закрыть процесс, но и встреча депутата и его проводы в СИЗО вышли очень эмоциональными.