Улыбался, целовал жену и сделал громкое заявление: 10 эмоциональных фото с ареста Игоря Украинцева

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня приняли решение о мере пресечения для депутата горсовета Игоря Украинцева. Его обвиняют в получении взятки от застройщика. По данным источников НГС, речь идет об Игоре Белокобыльском. Судья решил закрыть процесс, но и встреча депутата и его проводы в СИЗО вышли очень эмоциональными.
Поддержать Игоря Украинцева пришли его близкие и коллеги. Помимо жены на процессе был и глава ГК «Поляков» Илья Поляков, с которым работал Украинцев. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 29 июля и после этого решения Украинцев сделал громкое заявление.
— Белокобыльский лжец. Дело политическое. Добро победит, — сказал корреспонденту НГС Игорь Украинцев.
Фотокорреспондент НГС снял громкий процесс.
НГС связывался вчера с Игорем Белокобыльским для получения комментария, застройщик ответил на звонок, но попросил перезвонить позже. Впоследствии предприниматель трубку не брал.
Представитель «Стрижей» Наталья Глазачева в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что компания не может подготовить официальный комментарий, так как Игорь Белокобыльский не выходит на связь.
Как проходил суд, вы можете посмотреть в нашей хронике.
Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.
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