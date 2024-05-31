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Прощальный поцелуй Игоря Украинцева. Фото

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Криминал Дело депутата Украинцева Улыбался, целовал жену и сделал громкое заявление: 10 эмоциональных фото с ареста Игоря Украинцева

Улыбался, целовал жену и сделал громкое заявление: 10 эмоциональных фото с ареста Игоря Украинцева

Сегодня депутата отправили в СИЗО

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Игорь Украинцев сказал жене, что все будет хорошо и переживать не стоит. Решение суда Дарье Украинцевой далось тяжело

В Центральном районном суде Новосибирска сегодня приняли решение о мере пресечения для депутата горсовета Игоря Украинцева. Его обвиняют в получении взятки от застройщика. По данным источников НГС, речь идет об Игоре Белокобыльском. Судья решил закрыть процесс, но и встреча депутата и его проводы в СИЗО вышли очень эмоциональными.

Поддержать Игоря Украинцева пришли его близкие и коллеги. Помимо жены на процессе был и глава ГК «Поляков» Илья Поляков, с которым работал Украинцев. Суд отправил обвиняемого в СИЗО до 29 июля и после этого решения Украинцев сделал громкое заявление.

— Белокобыльский лжец. Дело политическое. Добро победит, — сказал корреспонденту НГС Игорь Украинцев.

Фотокорреспондент НГС снял громкий процесс.

В суд обвиняемого привели в наручниках
Игорь Украинцев старался не унывать
Сначала в зал никого не пускали
В группе поддержки депутата, был и глава ГК «Поляков» Илья Поляков, с которым работал Украинцев
Суд решил закрыть заседание в интересах следствия
На принятие решение у суда ушло около двух часов
На оглашение решения слушателей и СМИ впустили
Игоря Украинцева отправили в СИЗО
Он успел попрощаться с женой

НГС связывался вчера с Игорем Белокобыльским для получения комментария, застройщик ответил на звонок, но попросил перезвонить позже. Впоследствии предприниматель трубку не брал.

Представитель «Стрижей» Наталья Глазачева в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что компания не может подготовить официальный комментарий, так как Игорь Белокобыльский не выходит на связь.

Как проходил суд, вы можете посмотреть в нашей хронике.

Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.

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