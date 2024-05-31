НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

с-з.

 755мм 33%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,79
EUR 97,13
Реклама

СРОЧНО

Игоря Украинцева отправили в СИЗО

Приговор за госизмену
Лайфхаки для работодателей
Онлайн с суда над Украинцевым
Лето с пользой
Жена депутата хейтит город
Необычные дома Новосибирска
Беспредел в Горном
Как не пропустить отпуск
НГС в Telegram
Криминал Дело депутата Украинцева Депутата Игоря Украинцева отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки на 3,5 миллиона

Депутата Игоря Украинцева отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки на 3,5 миллиона

Процесс был закрыт от СМИ и слушателей

2 958
47 комментариев
Депутат просил открытый процесс, но судья решил иначе

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. Его обвиняют в получении 3,5 миллионов от застройщика. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский.

По материалам ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, предполагается, что деньги депутат получал с сентября 2022 года по январь 2023 года.

Игорь Украинцев проведет в СИЗО почти два месяца. Он останется там до 29 июля.

Как проходил суд, вы можете посмотреть в нашей хронике.

Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.

ПО ТЕМЕ
Игорь Украинцев Суд Центральный районный суд Взятка
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,  44

Юлия,  44

Твоя дурочка,  40

Станислав ,  50

Ann,  47

Галина,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление