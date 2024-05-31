Депутата Игоря Украинцева отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки на 3,5 миллиона

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. Его обвиняют в получении 3,5 миллионов от застройщика. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский.
По материалам ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, предполагается, что деньги депутат получал с сентября 2022 года по январь 2023 года.
Игорь Украинцев проведет в СИЗО почти два месяца. Он останется там до 29 июля.
Как проходил суд, вы можете посмотреть в нашей хронике.
Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.