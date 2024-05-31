Гонялся за уткой и отрезвлял мэра: чем прославился задержанный депутат Украинцев — собрали всё, что известно о его деле

Игорь Украинцев выдвигался на пост мэра Новосибирска, а теперь попал в камеру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В отношении депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.



Взятка и аниматоры

Силовики задержали Игоря Украинцева в его квартире на улице Селезнева 30 мая. Незадолго до этого депутата видел его сосед.



— Знаю, что он живет здесь, но особо не общался с ним. Не знал, что его задержали. Как человек он нормальный. Сегодня только видел его около подъезда, полиции вокруг не было. Я на лавочке книгу Агаты Кристи оставил, чтобы забрал кто-нибудь. А он подумал, что я ее забыл. Так он меня догнал и вручил ее мне, — рассказал сосед Игоря Украинцева Виктор, добавив, что последний раз он видел депутата 30 мая около 11:30.

Вскоре после этого Украинцева задержали. Сосед не видел и не слышал, как в квартире на седьмом этаже работали силовики. Другие соседи политика не открыли дверь корреспонденту НГС.

Силовики пришли в квартиру Украинцева днем Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по версии следствия, Игорь Украинцев получил взятку от руководителя строительной организации. Сумма превысила 3,5 миллиона рублей. По материалам ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если суд признает его виновным, то депутату грозит до 15 лет колонии и многомиллионный штраф.



— По версии следствия, с сентября 2022 года по январь 2023 года он лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации, за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства, — пишет прокуратура.

Незадолго до задержания Игорь Украинцев пытался вернуть соседу его книгу Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Следователи сообщили, что в ближайшее время Игорю Украинцеву изберут меру пресечения. Ходатайство следствия в Центральном районном суде начнут рассматривать 31 мая в 11:30.



По информации двух источников НГС, не связанных между собой, в ФСБ с заявлением против депутата пошел глава строительной компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Третий источник также подтвердил, что застройщик выступает заявителем, а ГК «Стрижи» фигурирует в постановлении о возбуждении дела.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Публично о задержании высказался Илья Поляков, депутат заксобрания Новосибирской области и глава ГК «Поляков», которая также занимается строительством. Он работал вместе с Украинцевым.



— Считаю, что уголовное дело в отношении Украинцева возбуждено на основе ложного доноса со стороны моего бывшего партнера по ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, стремящегося таким образом получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе. <…> Судя по постановлению о возбуждении уголовного дела, Белокобыльский пытается представить ситуацию так, будто средства, перечисленные от подконтрольных ему юрлиц на счет ИП Украинцева, были взяткой. В действительности деньги предназначались на проведение мероприятий с общественностью, на производство печатной продукции, на оплату услуг аниматоров и артистов, — пишет депутат. Более полную версию его поста можно прочитать по ссылке.



Представитель «Стрижей» Наталья Глазачева в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что компания не может подготовить официальный комментарий, так как Игорь Белокобыльский не выходит на связь.

— Комментарий еще на согласовании. Просто Игорь Юрьевич сейчас не в городе, мы сами не можем до него дозвониться, он недоступен. Он где-то с обеда уехал, — ответила собеседница издания.



Игорь Белокобыльский в переписке с корреспондентом НГС заявил, что воздержится от комментариев, и сослался на тайну следствия.



А пока предлагаем вспомнить, чем запомнился Игорь Украинцев на посту депутата горсовета Новосибирска.



«Зачастую грубо веду себя по отношению к мэру»

Игорь Украницев неоднократно спорил с бывшем мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Например, во время сессии горсовета в апреле 2021 года депутат предложил вынести ему выговор.



— Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет. Предлагаю внести в повестку дня вопрос о вынесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны как депутаты находиться в стороне от волнующей горожан темы, — высказывался Игорь Украинцев.

Депутат регулярно присутствовал и выступал на сессиях горсовета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ответ на это депутату сказали, что у членов горсовета нет полномочий на то, чтобы вносить выговор главе города. Сам Анатолий Локоть попросил рассмотреть поведение оппонента на комиссии по этике.



— Депутаты вольны принимать решения, и это правильно. Неоднократно на сессиях от депутата Украинцева я слышу различного рода формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно. Сейчас, после таких слов — «отрезвить», еще что-то… Я трезвый всегда прихожу на работу, не позволяю себе, если вы сомневаетесь. Прошу призвать к порядку и рассмотреть на комиссии высказывания, — сказал бывший мэр.



В мае того же года прошла комиссия по этике. Тогда Игорь Украинцев рассказал НГС, что что санкций против него не последовало, но его попросили в следующий раз вести себя корректнее. На той же комиссии проанализировали еще два высказывания депутата. Одно касалось земельных участков в Заельцовском бору, которые, по мнению депутата, «мэр по привычной «левой схеме» пытался вывести из муниципальной собственности»:



— «Скоммуниздить» этот участок я не позволю.



Другое высказывание касалось, как рассказывал Игорь Украинцев, ситуации, когда мэр не хотел слышать оценки и мнения независимых депутатов и до своего доклада встречался только с фракционными депутатами.



— Члены комиссии согласились, что оскорбительных вещей я себе не позволял, но было сказано, что мои синонимы и эвфемизмы на грани. Я не спорил с этим, потому что зачастую грубо веду себя по отношению к мэру. Это связано исключительно с тем, что это моя ответная реакция на его поведение в отношении независимых депутатов и отношение к городу и городскому хозяйству, — отметил Игорь Украинцев после заседания комиссии.



Спасение утки

Еще одна история, связанная с Игорем Украинцевым, связана с экологией. В ноябре 2020 года депутат пытался спасти утку, которая не могла улететь с озера из-за травмы. Игорь Украинцев и его знакомый по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались ползти за больной птицей, но она бегала слишком быстро.

Кто на видео — депутат или его знакомый — понять сложно Источник: предоставил Игорь Украинцев

— Нам привезли лодку резиновую. Мы на ней вдвоем стали пробирать, взяли с собой рыболовную сеть. Гонялись мы по озеру часа два, пока не кончились силы. Кидали в них сеть, но утка уворачивалась от сети. Потом мы «пришвартовались» к берегу, она там так и бегала со своей подружкой по озеру, — рассказывал тогда депутат.



На следующий день ее удалось поймать волонтеру «Зеленой дружины» Максиму Леонову.



Выдвижение на пост мэра

Игорь Украинцев стал одним из 21 человека, которые вошли в число кандидатов на пост мэра Новосибирска в 2024 году. Конкурсная комиссия допустила до выборов только его и Максима Кудрявцева (его поддерживал губернатор Андрей Травников). Они смогли справиться с тестом из 30 вопросов, их результаты превысили 20 баллов.

В своей программе Украинцев предлагал развивать общественный транспорт и социальную сферу в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После теста кандидаты представляли свою программу развития Новосибирска. Как рассказывал Игорь Украинцев, в своем проекте он уделил большое внимание социальному блоку, дорогам, развитию общественного транспорта и предложил сформировать городу свою философию.



— Комиссия внимательно изучила программу, вопросов было много — как простых, так и каверзных. Все мои тезисы основаны на том, что мы уже с коллегами сделали и делаем в Заельцовском районе. То есть положительные примеры уже реализованных как социальных, так и инфраструктурных проектов, — рассказал депутат корреспонденту НГС.

Предвыборная агитация на странице Игоря Украинцева Источник: Игорь Украинцев / «ВКонтакте»











По словам Украинцева, представление программы напоминало защиту дипломной работы. За своей проект депутат получил 2,89 балла. Максим Кудрявцев, набравший 4,48 балла, стал мэром Новосибирска.



Скандал с Жемчужиной Сибири

Игорь Украинцев выступал против отвода дренажных вод со стройки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири. Оно находится в Заельцовском районе. Некоторые жители сомневались, что по трубе от котлована в водоем будет стекать чистая вода, а депутаты только подливали масла в огонь. Вскоре стало известно, что разрешение на работы выдало Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.



ЖК «Новелла» возводит ГК «Стрижи». В пресс-службе компании ответили, что дренажные воды очищают с помощью иглофильтров.



— Для получения разрешения на строительство системы отвода воды был произведен ряд лабораторных исследований качества выпускаемой воды, — объясняли в феврале в пресс-службе застройщика. — Принятые технические решения позволяют предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и среду озера, в которое будет осуществляться отвод дренажных вод.

Игорь Украинцев на одном из митингов в защиту озера Источник: Игорь Украинцев / «ВКонтакте»











Судя по постам Игоря Украинцева, которые он писал на своей странице во «ВКонтакте», депутат выступал против слива воды в озеро.



— Сюжет закручивается лихо! По итогам нашего с соседями вчерашнего обращения к губернатору и прокурору, сегодня засуетились все! Якобы «законность» разрешения на слив в озеро со стройки сегодня проверяют все надзорные органы, — написал Украинцев 12 февраля.

Депутат выступил перед жителями района Источник: Игорь Украинцев / «ВКонтакте»











5 апреля прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что на стройплощадку ЖК «Новелла» выезжали начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Олег Желдак и новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Елена Ульянова.

— Проектными решениями на строительство комплекса в период разработки котлована предусмотрены откачка грунтовой воды на глубине 7 метров и ее сброс после очистки в водный объект Жемчужина Сибири. Отвод сточной воды, скапливающейся на поверхности котлована, предусмотрен путем вывоза с привлечением сторонней организации, — сообщила прокуратура.



Комиссия осмотрела площадку, очистное сооружение и озеро. Сообщалось, что сброс воды не осуществляется.



— Ранее, в марте текущего года, руководитель застройщика был предостережен Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой о недопустимости нарушения закона в сфере охраны водных объектов от загрязнения, — добавили в прокуратуре.



Аресты представителей городской власти активно идут в Новосибирске всю весну. Так, 15 мая суд отправил под арест бывшую руководительницу департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову. Ее обвиняют в получении крупной взятки. Подробности дела выяснила корреспондент НГС Анна Скок. Читайте их в этом материале.

