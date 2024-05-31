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Криминал Дело депутата Украинцева подробности Гонялся за уткой и отрезвлял мэра: чем прославился задержанный депутат Украинцев — собрали всё, что известно о его деле

Гонялся за уткой и отрезвлял мэра: чем прославился задержанный депутат Украинцев — собрали всё, что известно о его деле

От кандидата в мэры Новосибирска до подозреваемого

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Игорь Украинцев выдвигался на пост мэра Новосибирска, а теперь попал в камеру

В отношении депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбудили уголовное дело. Его подозревают получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский. Мы собрали в одном материале всё, что известно об уголовном деле, выяснили, как силовики пришли за депутатом, и вспомнили, чем он известен.

Взятка и аниматоры

Силовики задержали Игоря Украинцева в его квартире на улице Селезнева 30 мая. Незадолго до этого депутата видел его сосед.

— Знаю, что он живет здесь, но особо не общался с ним. Не знал, что его задержали. Как человек он нормальный. Сегодня только видел его около подъезда, полиции вокруг не было. Я на лавочке книгу Агаты Кристи оставил, чтобы забрал кто-нибудь. А он подумал, что я ее забыл. Так он меня догнал и вручил ее мне, — рассказал сосед Игоря Украинцева Виктор, добавив, что последний раз он видел депутата 30 мая около 11:30.

Вскоре после этого Украинцева задержали. Сосед не видел и не слышал, как в квартире на седьмом этаже работали силовики. Другие соседи политика не открыли дверь корреспонденту НГС.

Силовики пришли в квартиру Украинцева днем

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по версии следствия, Игорь Украинцев получил взятку от руководителя строительной организации. Сумма превысила 3,5 миллиона рублей. По материалам ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если суд признает его виновным, то депутату грозит до 15 лет колонии и многомиллионный штраф.

— По версии следствия, с сентября 2022 года по январь 2023 года он лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации, за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства, — пишет прокуратура.

Незадолго до задержания Игорь Украинцев пытался вернуть соседу его книгу

Следователи сообщили, что в ближайшее время Игорю Украинцеву изберут меру пресечения. Ходатайство следствия в Центральном районном суде начнут рассматривать 31 мая в 11:30.

По информации двух источников НГС, не связанных между собой, в ФСБ с заявлением против депутата пошел глава строительной компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Третий источник также подтвердил, что застройщик выступает заявителем, а ГК «Стрижи» фигурирует в постановлении о возбуждении дела.

Публично о задержании высказался Илья Поляков, депутат заксобрания Новосибирской области и глава ГК «Поляков», которая также занимается строительством. Он работал вместе с Украинцевым.

— Считаю, что уголовное дело в отношении Украинцева возбуждено на основе ложного доноса со стороны моего бывшего партнера по ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, стремящегося таким образом получить необоснованные преимущества в конкурентной борьбе. <…> Судя по постановлению о возбуждении уголовного дела, Белокобыльский пытается представить ситуацию так, будто средства, перечисленные от подконтрольных ему юрлиц на счет ИП Украинцева, были взяткой. В действительности деньги предназначались на проведение мероприятий с общественностью, на производство печатной продукции, на оплату услуг аниматоров и артистов, — пишет депутат. Более полную версию его поста можно прочитать по ссылке.

Представитель «Стрижей» Наталья Глазачева в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что компания не может подготовить официальный комментарий, так как Игорь Белокобыльский не выходит на связь.

— Комментарий еще на согласовании. Просто Игорь Юрьевич сейчас не в городе, мы сами не можем до него дозвониться, он недоступен. Он где-то с обеда уехал, — ответила собеседница издания.

Игорь Белокобыльский в переписке с корреспондентом НГС заявил, что воздержится от комментариев, и сослался на тайну следствия.

А пока предлагаем вспомнить, чем запомнился Игорь Украинцев на посту депутата горсовета Новосибирска.

«Зачастую грубо веду себя по отношению к мэру»

Игорь Украницев неоднократно спорил с бывшем мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Например, во время сессии горсовета в апреле 2021 года депутат предложил вынести ему выговор.

— Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет. Предлагаю внести в повестку дня вопрос о вынесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны как депутаты находиться в стороне от волнующей горожан темы, — высказывался Игорь Украинцев.

Депутат регулярно присутствовал и выступал на сессиях горсовета

В ответ на это депутату сказали, что у членов горсовета нет полномочий на то, чтобы вносить выговор главе города. Сам Анатолий Локоть попросил рассмотреть поведение оппонента на комиссии по этике.

— Депутаты вольны принимать решения, и это правильно. Неоднократно на сессиях от депутата Украинцева я слышу различного рода формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно. Сейчас, после таких слов — «отрезвить», еще что-то… Я трезвый всегда прихожу на работу, не позволяю себе, если вы сомневаетесь. Прошу призвать к порядку и рассмотреть на комиссии высказывания, — сказал бывший мэр.

В мае того же года прошла комиссия по этике. Тогда Игорь Украинцев рассказал НГС, что что санкций против него не последовало, но его попросили в следующий раз вести себя корректнее. На той же комиссии проанализировали еще два высказывания депутата. Одно касалось земельных участков в Заельцовском бору, которые, по мнению депутата, «мэр по привычной «левой схеме» пытался вывести из муниципальной собственности»:

— «Скоммуниздить» этот участок я не позволю.

Другое высказывание касалось, как рассказывал Игорь Украинцев, ситуации, когда мэр не хотел слышать оценки и мнения независимых депутатов и до своего доклада встречался только с фракционными депутатами.

— Члены комиссии согласились, что оскорбительных вещей я себе не позволял, но было сказано, что мои синонимы и эвфемизмы на грани. Я не спорил с этим, потому что зачастую грубо веду себя по отношению к мэру. Это связано исключительно с тем, что это моя ответная реакция на его поведение в отношении независимых депутатов и отношение к городу и городскому хозяйству, — отметил Игорь Украинцев после заседания комиссии.

Спасение утки

Еще одна история, связанная с Игорем Украинцевым, связана с экологией. В ноябре 2020 года депутат пытался спасти утку, которая не могла улететь с озера из-за травмы. Игорь Украинцев и его знакомый по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались ползти за больной птицей, но она бегала слишком быстро.

Кто на видео — депутат или его знакомый — понять сложно

— Нам привезли лодку резиновую. Мы на ней вдвоем стали пробирать, взяли с собой рыболовную сеть. Гонялись мы по озеру часа два, пока не кончились силы. Кидали в них сеть, но утка уворачивалась от сети. Потом мы «пришвартовались» к берегу, она там так и бегала со своей подружкой по озеру, — рассказывал тогда депутат.

На следующий день ее удалось поймать волонтеру «Зеленой дружины» Максиму Леонову.

Выдвижение на пост мэра

Игорь Украинцев стал одним из 21 человека, которые вошли в число кандидатов на пост мэра Новосибирска в 2024 году. Конкурсная комиссия допустила до выборов только его и Максима Кудрявцева (его поддерживал губернатор Андрей Травников). Они смогли справиться с тестом из 30 вопросов, их результаты превысили 20 баллов.

В своей программе Украинцев предлагал развивать общественный транспорт и социальную сферу в Новосибирске

После теста кандидаты представляли свою программу развития Новосибирска. Как рассказывал Игорь Украинцев, в своем проекте он уделил большое внимание социальному блоку, дорогам, развитию общественного транспорта и предложил сформировать городу свою философию.

— Комиссия внимательно изучила программу, вопросов было много — как простых, так и каверзных. Все мои тезисы основаны на том, что мы уже с коллегами сделали и делаем в Заельцовском районе. То есть положительные примеры уже реализованных как социальных, так и инфраструктурных проектов, — рассказал депутат корреспонденту НГС.

Предвыборная агитация на странице Игоря Украинцева

По словам Украинцева, представление программы напоминало защиту дипломной работы. За своей проект депутат получил 2,89 балла. Максим Кудрявцев, набравший 4,48 балла, стал мэром Новосибирска.

Скандал с Жемчужиной Сибири

Игорь Украинцев выступал против отвода дренажных вод со стройки ЖК «Новелла» в озеро Жемчужина Сибири. Оно находится в Заельцовском районе. Некоторые жители сомневались, что по трубе от котлована в водоем будет стекать чистая вода, а депутаты только подливали масла в огонь. Вскоре стало известно, что разрешение на работы выдало Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

ЖК «Новелла» возводит ГК «Стрижи». В пресс-службе компании ответили, что дренажные воды очищают с помощью иглофильтров.

— Для получения разрешения на строительство системы отвода воды был произведен ряд лабораторных исследований качества выпускаемой воды, — объясняли в феврале в пресс-службе застройщика. — Принятые технические решения позволяют предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и среду озера, в которое будет осуществляться отвод дренажных вод.

Игорь Украинцев на одном из митингов в защиту озера

Судя по постам Игоря Украинцева, которые он писал на своей странице во «ВКонтакте», депутат выступал против слива воды в озеро.

— Сюжет закручивается лихо! По итогам нашего с соседями вчерашнего обращения к губернатору и прокурору, сегодня засуетились все! Якобы «законность» разрешения на слив в озеро со стройки сегодня проверяют все надзорные органы, — написал Украинцев 12 февраля.

Депутат выступил перед жителями района

5 апреля прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что на стройплощадку ЖК «Новелла» выезжали начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Олег Желдак и новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Елена Ульянова.

— Проектными решениями на строительство комплекса в период разработки котлована предусмотрены откачка грунтовой воды на глубине 7 метров и ее сброс после очистки в водный объект Жемчужина Сибири. Отвод сточной воды, скапливающейся на поверхности котлована, предусмотрен путем вывоза с привлечением сторонней организации, — сообщила прокуратура.

Комиссия осмотрела площадку, очистное сооружение и озеро. Сообщалось, что сброс воды не осуществляется.

— Ранее, в марте текущего года, руководитель застройщика был предостережен Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой о недопустимости нарушения закона в сфере охраны водных объектов от загрязнения, — добавили в прокуратуре.

Аресты представителей городской власти активно идут в Новосибирске всю весну. Так, 15 мая суд отправил под арест бывшую руководительницу департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову. Ее обвиняют в получении крупной взятки. Подробности дела выяснила корреспондент НГС Анна Скок. Читайте их в этом материале.

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