На горсовете хотели сделать Локтю выговор за состояние дорог в Новосибирске, но не смогли

Плохое состояние дорог обсудили на сессии горсовета Новосибирска в эту среду, 21 апреля . Депутат Игорь Украинцев предложил сделать выговор Анатолию Локтю, но коллеги его не поддержали (у горсовета нет полномочий делать выговор), а мэр и вовсе обиделся.

— Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет. Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны, как депутаты, находиться в стороне от волнующей горожан темы, — предложил Игорь Украинцев.

