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На горсовете хотели сделать Локтю выговор за состояние дорог в Новосибирске, но не смогли

Один из депутатов предложил отрезвить мэра. Мэр обиделся и ответил, что ходит на работу трезвым

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Дороги в Новосибирске действительно находятся в неважном состоянии

Дороги в Новосибирске действительно находятся в неважном состоянии

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Депутат горсовета предложил сделать выговор мэру Новосибирска из-за дорог

Плохое состояние дорог обсудили на сессии горсовета Новосибирска в эту среду, 21 апреля. Депутат Игорь Украинцев предложил сделать выговор Анатолию Локтю, но коллеги его не поддержали (у горсовета нет полномочий делать выговор), а мэр и вовсе обиделся.

— Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет. Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны, как депутаты, находиться в стороне от волнующей горожан темы, — предложил Игорь Украинцев.

Начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко ответила, что у депутатов нет компетенций, чтобы сделать мэру выговор. Сам Анатолий Локоть попросил рассмотреть высказывание депутата на комиссии по этике.

— Депутаты вольны принимать решения, и это правильно. Неоднократно на сессиях от депутата Украинцева я слышу различного рода формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно. Сейчас, после таких слов — «отрезвить», еще что-то… Я трезвый всегда прихожу на работу, не позволяю себе, если вы сомневаетесь. Прошу призвать к порядку и рассмотреть на комиссии высказывания, — сказал глава города.

В 2014 году во время своей избирательной кампании Анатолий Локоть ругался на ямы в Новосибирске и мерил их рулеткой. Спустя семь лет на том месте побывал журналист НГС. Он проверил, в каком состоянии эта дорога сейчас.

В конце марта, после потепления, на Октябрьском мосту стали видны большие ямы. После этого покрытие ремонтировали в начале апреля — посмотрите, что из этого получилось.

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Анатолий ЛокотьГорсоветдепутатымэркомиссия депутатов
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