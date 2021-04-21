На горсовете хотели сделать Локтю выговор за состояние дорог в Новосибирске, но не смогли

Депутат горсовета предложил сделать выговор мэру Новосибирска из-за дорог
Плохое состояние дорог обсудили на сессии горсовета Новосибирска в эту среду,
— Состояние городских автомагистралей оставляет желать лучшего. Сегодня его критикуют и губернатор, и депутаты Законодательного собрания. Контролирующие органы штрафуют муниципалитет. Предлагаю внести в повестку дня вопрос о внесении выговора мэру Новосибирска за состояние автомобильных дорог в границах муниципалитета. Считаю, это пусть не юридически, но фактически должно отрезвить мэра. Мы не должны, как депутаты, находиться в стороне от волнующей горожан темы, — предложил Игорь Украинцев.
Начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольга Кондратенко ответила, что у депутатов нет компетенций, чтобы сделать мэру выговор. Сам Анатолий Локоть попросил рассмотреть высказывание депутата на комиссии по этике.
— Депутаты вольны принимать решения, и это правильно. Неоднократно на сессиях от депутата Украинцева я слышу различного рода формулировки, которые меня задевают. Я старался вести себя сдержанно. Сейчас, после таких слов — «отрезвить», еще что-то… Я трезвый всегда прихожу на работу, не позволяю себе, если вы сомневаетесь. Прошу призвать к порядку и рассмотреть на комиссии высказывания, — сказал глава города.
В 2014 году во время своей избирательной кампании Анатолий Локоть ругался на ямы в Новосибирске и мерил их рулеткой. Спустя семь лет на том месте побывал журналист НГС. Он проверил, в каком состоянии эта дорога сейчас.
В конце марта, после потепления, на Октябрьском мосту стали видны большие ямы. После этого покрытие ремонтировали в начале апреля — посмотрите, что из этого получилось.