В 2014 году Анатолий Локоть ругался на ямы и лично мерил их рулеткой. Мы проверили, что стало с той улицей

В Новосибирске проверили дорогу из старого предвыборного ролика Локтя
Весной 2014 года — в разгар своей предвыборной кампании — Анатолий Локоть засветился в видеоролике, где он критикует состояние дорог Новосибирска и даже сам измеряет ямы рулеткой. Знал же, на что надавить! Фрагменты этого видео до сих пор всплывают в соцсетях, но никто не знает, на какой улице снимался сюжет и что стало с ямами на этом месте. Мы нашли оригинал ролика, установили место и проверили, в каком состоянии сейчас эта дорога.
Семь лет назад Анатолий Локоть вел активную предвыборную кампанию, постоянно светился в различных новостях и видеосюжетах.
— Ниже всякой критики состояние дорог. Ну здесь должно быть ЧП, здесь тревога. Здесь должны уже воду откачивать, должны останавливать движение. Бездействие, безразличие, и, я боюсь, всё это связано с коррупцией. Просто попилили деньги в очередной раз, — грозится Анатолий Евгеньевич, еще не зная, что через семь лет горожане будут ругать его самого — такими же словами и за то же самое. Но тогда,
Всё это происходило на улице Николая Островского, в районе
Итак, с основной проезжей частью тут действительно всё в порядке. Видно, что недавно сделали капитальный ремонт улицы, дорожное полотно практически без изъянов, страшных дыр, как
Правда, видна легкая колейность, но пока это не критично. Возможно, через
Есть ливневая канализация, и она даже выполняет свою функцию — по крайней мере, огромных луж на дороге мы на заметили.
Но всё равно дефекты на проезжей части присутствуют. Встречаются разбитые колодцы, поэтому автомобилистам приходится притормаживать.
Состояние обочин и тротуаров — ну тут просто нет никакого состояния. Кучи земли, мусора, огромные сугробы, грязь...
... какие-то непонятные бетонные блоки. И если для автомобилистов здесь еще постарались, то пешеходам ходить в этом месте улицы Островского будет весьма дискомфортно.
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