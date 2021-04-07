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В 2014 году Анатолий Локоть ругался на ямы и лично мерил их рулеткой. Мы проверили, что стало с той улицей

Предвыборный ролик Локтя, который костерит власти за убитые дороги, всплывает каждую весну. Что изменилось за семь лет?

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Анатолий Локоть (на тот момент еще кандидат в мэры Новосибирска) измеряет ямы

Анатолий Локоть (на тот момент еще кандидат в мэры Новосибирска) измеряет ямы

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В Новосибирске проверили дорогу из старого предвыборного ролика Локтя

Весной 2014 года — в разгар своей предвыборной кампании — Анатолий Локоть засветился в видеоролике, где он критикует состояние дорог Новосибирска и даже сам измеряет ямы рулеткой. Знал же, на что надавить! Фрагменты этого видео до сих пор всплывают в соцсетях, но никто не знает, на какой улице снимался сюжет и что стало с ямами на этом месте. Мы нашли оригинал ролика, установили место и проверили, в каком состоянии сейчас эта дорога.

Семь лет назад Анатолий Локоть вел активную предвыборную кампанию, постоянно светился в различных новостях и видеосюжетах. 31 марта 2014 года на сайте КПРФ появился ролик, в котором будущий мэр критикует городские власти за состояние дорог, вместе с общественниками измеряет ширину и глубину ям (кстати, сейчас эти общественники критикуют уже Локтя).

— Ниже всякой критики состояние дорог. Ну здесь должно быть ЧП, здесь тревога. Здесь должны уже воду откачивать, должны останавливать движение. Бездействие, безразличие, и, я боюсь, всё это связано с коррупцией. Просто попилили деньги в очередной раз, — грозится Анатолий Евгеньевич, еще не зная, что через семь лет горожане будут ругать его самого — такими же словами и за то же самое. Но тогда, в 2014-м, после резких слов в адрес тогдашних властей кандидат Локоть в чистеньких брюках и ботиночках выходит на разбитую грязную улицу и рулеткой измеряет размер ям (смотрите видео).

Место действия —&nbsp;Николая <nobr class="_">Островского, 200</nobr>

Место действия — Николая Островского, 200

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Всё это происходило на улице Николая Островского, в районе дома № 200 (там, где «Квантум», «Быстроном»). Что сейчас происходит на этом месте, навел ли Локоть порядок — давайте посмотрим.

2021 год. Удивительно, но на дороге сделали капитальный ремонт

2021 год. Удивительно, но на дороге сделали капитальный ремонт

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Итак, с основной проезжей частью тут действительно всё в порядке. Видно, что недавно сделали капитальный ремонт улицы, дорожное полотно практически без изъянов, страшных дыр, как 7 лет назад, нет.

Машины накатали легкую колею

Машины накатали легкую колею

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Правда, видна легкая колейность, но пока это не критично. Возможно, через 2–3 года машины накатают приличную колею, поскольку едут в один ряд в каждом направлении, а дорога достаточно узкая.

Ливневка работает

Ливневка работает

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Есть ливневая канализация, и она даже выполняет свою функцию — по крайней мере, огромных луж на дороге мы на заметили.

Некоторые колодцы заставляют тормозить

Некоторые колодцы заставляют тормозить

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Но всё равно дефекты на проезжей части присутствуют. Встречаются разбитые колодцы, поэтому автомобилистам приходится притормаживать.

Тротуаров, по сути, нет

Тротуаров, по сути, нет

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Состояние обочин и тротуаров — ну тут просто нет никакого состояния. Кучи земли, мусора, огромные сугробы, грязь...

О пешеходах вряд ли кто-то думал

О пешеходах вряд ли кто-то думал

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... какие-то непонятные бетонные блоки. И если для автомобилистов здесь еще постарались, то пешеходам ходить в этом месте улицы Островского будет весьма дискомфортно.

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