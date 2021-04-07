В 2014 году Анатолий Локоть ругался на ямы и лично мерил их рулеткой. Мы проверили, что стало с той улицей

Весной 2014 года — в разгар своей предвыборной кампании — Анатолий Локоть засветился в видеоролике, где он критикует состояние дорог Новосибирска и даже сам измеряет ямы рулеткой. Знал же, на что надавить! Фрагменты этого видео до сих пор всплывают в соцсетях, но никто не знает, на какой улице снимался сюжет и что стало с ямами на этом месте. Мы нашли оригинал ролика, установили место и проверили, в каком состоянии сейчас эта дорога.

Семь лет назад Анатолий Локоть вел активную предвыборную кампанию, постоянно светился в различных новостях и видеосюжетах. 31 марта 2014 года на сайте КПРФ появился ролик, в котором будущий мэр критикует городские власти за состояние дорог, вместе с общественниками измеряет ширину и глубину ям (кстати, сейчас эти общественники критикуют уже Локтя).