Сибирячка отправила Путину видео о грязных улицах Новосибирска. Угадайте, кто будет разбираться с этой жалобой

Путину пожаловались на грязные сугробы и «козьи тропы» в Новосибирске
Сибирячка Екатерина К. направила в администрацию президента письмо с жалобой на плохую уборку снега в Новосибирске и критикой местных властей.
Свое возмущение девушка подкрепила видеороликом, который был снят в марте 2021 года на улицах города. На кадрах — угрюмые грязные пейзажи, двухметровые сугробы, лужи на асфальтах и разбитые дороги.
В администрации президента не стали разбираться в новосибирских проблемах и переадресовали жалобу в правительство региона. Журналист НГС узнала, будет ли губернатор смотреть это видео и кто наведет порядок в весеннем Новосибирске.
Автор письма рассказала не только о сугробах и грязи, но и о постоянных пробках, а также о состоянии общественного транспорта.
— С каждым годом Новосибирск всё больше похож на город, непригодный для жизни. Летом Новосибирск превращается в пустынный город с пыльными бурями. Зимой новосибирские тротуары превращаются в козьи тропы. По звучавшим на сессиях цифрам Новосибирск имеет только треть от необходимой для уборки снега техники, и та находится в удручающем состоянии. При этом проверка КСП (Контрольно-счетной палаты) выявила многочисленные злоупотребления и даже прямое воровство в ДЭУ.
К тексту обращения женщина приложила видео, снятое другим новосибирцем.
Через несколько дней в ответ на обращение пришло письмо с информацией, что жалоба направлена в правительство Новосибирской области.
В правительстве региона журналисту НГС сообщили, что обращение получено 1 апреля и перенаправлено в мэрию.
— Обращение передано на рассмотрение мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Согласно 59-ФЗ оно должно быть рассмотрено в течение 30 дней, — сообщил Павел Гнедых, замруководителя департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства НСО.
На вопрос, посмотрит ли губернатор видео, в департаменте ответили, что глава региона просматривает все поступающие обращения, в том числе изучит и это вместе с прилагаемым к нему видеороликом.
В марте блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал видео, посвященное нашему городу. В ролике есть кадры, как он сидит на большом сугробе в центре Новосибирска, а также ходит по городу и пытается оценить качество уборки снега.
Сугробы и грязь — неотъемлемые спутники каждой зимы и весны в Новосибирске. Местный дизайнер Анна Голубь, вдохновившись качеством уборки снега, разработала даже грязный принт для верхней одежды — куртки буквально сливаются с грязным снегом. Смотрите сами.
До этого по соцсетям разошелся ролик с курьером «Яндекс.Еды», который штурмует огромную снежную насыпь из-за того, что ее практически невозможно было обойти. Вот это видео.