Сибирячка отправила Путину видео о грязных улицах Новосибирска. Угадайте, кто будет разбираться с этой жалобой

Сибирячка Екатерина К. направила в администрацию президента письмо с жалобой на плохую уборку снега в Новосибирске и критикой местных властей.

Свое возмущение девушка подкрепила видеороликом, который был снят в марте 2021 года на улицах города. На кадрах — угрюмые грязные пейзажи, двухметровые сугробы, лужи на асфальтах и разбитые дороги.

В администрации президента не стали разбираться в новосибирских проблемах и переадресовали жалобу в правительство региона. Журналист НГС узнала, будет ли губернатор смотреть это видео и кто наведет порядок в весеннем Новосибирске.