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Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

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Грязные новосибирские сугробы превратили в принт для модных курток: три картинки, где одежда сливается со снегом

Анна Голубь, которая разработала дизайн, уверена, что можно найти вдохновение и в грязи

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На картинке куртка, дизайн которой разработала Анна Голубь, наложена на фон, который стал принтом

На картинке куртка, дизайн которой разработала Анна Голубь, наложена на фон, который стал принтом

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Дизайнер придумала куртки с легендарными новосибирскими сугробами

Новосибирский дизайнер Анна Голубь придумала куртки с известными городскими сугробами: она назвала коллекцию Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, мимикрируя.

Анна Голубь, арт-директор, дизайнер и кофаундер «Призма креатив студио», рассказала журналисту НГС, что идея таких принтов появилась давно:

— Как житель Новосибирска такие пейзажи я наблюдаю весь свой сознательный возраст. Сейчас дошли руки сделать концепцию, чтобы показать, что можно вдохновляться даже грязью. Да и вообще нет хорошего или плохого источника вдохновения. Ты просто либо проносишь сквозь себя то, что видишь, и транслируешь это в своем видении, либо нет.

Такую куртку можно носить в межсезонье

Такую куртку можно носить в межсезонье

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По ее словам, российская действительность редко становится объектом вдохновения. Анне захотелось это изменить, потому что другие художники, дизайнеры способны вдохновляться своим окружением.

— Я считаю, что это честно и искренне. И это правда. Не придумывать чужую действительность. Я бы хотела носить такие принты в качестве курток или комбинезонов, потому что те вещи, которые продаются, не рассчитаны на грязную действительность. Они рассчитаны на сухую европейскую погоду. У нас же всё наоборот, поэтому те вещи, которые носим, либо модные и их жалко, либо они такие себе и приходится носить что-то просто потому, что пережидаем слякоть, — уверена Анна Голубь.

Если пешехода в такой одежде обольет проезжающая мимо машина, то грязь будет не видна на одежде

Если пешехода в такой одежде обольет проезжающая мимо машина, то грязь будет не видна на одежде

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Пока это художественная концепция, у которой нет заказчика, но дизайнер планирует написать одному бренду, чтобы посотрудничать и создать коллекцию принтов для сложной городской среды. Анна считает, что такую коллекцию логично делать на сибирское межсезонье, когда погода за день может поменяться несколько раз:

— Идея в том, чтобы сделать одежду одновременно концептуальной и практичной. Есть такое направление в модной индустрии — tech wear: ткани продумываются с учетом особенностей и характеристик окружающей среды, для которой предназначена одежда. Я вижу такие куртки как раз в таком контексте: водоотталкивающая поверхность, хорошая вентиляция для температурных скачков погоды от -5 до +10.

Многие новосибирцы, увидев эту коллекцию, пишут Анне в «Инстаграме», что захотели себе дизайнерскую куртку.

Ранее мы писали о том, что новосибирская компания выпустила футболки с горящей тайгой. Это произошло в 2019 году во время лесных пожаров в Красноярском крае. Тогда сообщалось, что 20% от продаж пойдут на восстановление сибирской тайги — в фонд «ЭКА», который посадит новые деревья в выгоревшей зоне.

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