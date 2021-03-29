Грязные новосибирские сугробы превратили в принт для модных курток: три картинки, где одежда сливается со снегом

Новосибирский дизайнер Анна Голубь придумала куртки с известными городскими сугробами: она назвала коллекцию Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, мимикрируя.

Анна Голубь, арт-директор, дизайнер и кофаундер «Призма креатив студио», рассказала журналисту НГС, что идея таких принтов появилась давно:



— Как житель Новосибирска такие пейзажи я наблюдаю весь свой сознательный возраст. Сейчас дошли руки сделать концепцию, чтобы показать, что можно вдохновляться даже грязью. Да и вообще нет хорошего или плохого источника вдохновения. Ты просто либо проносишь сквозь себя то, что видишь, и транслируешь это в своем видении, либо нет.