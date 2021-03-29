Грязные новосибирские сугробы превратили в принт для модных курток: три картинки, где одежда сливается со снегом

Дизайнер придумала куртки с легендарными новосибирскими сугробами
Новосибирский дизайнер Анна Голубь придумала куртки с известными городскими сугробами: она назвала коллекцию Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, мимикрируя.
Анна Голубь, арт-директор, дизайнер и кофаундер «Призма креатив студио», рассказала журналисту НГС, что идея таких принтов появилась давно:
— Как житель Новосибирска такие пейзажи я наблюдаю весь свой сознательный возраст. Сейчас дошли руки сделать концепцию, чтобы показать, что можно вдохновляться даже грязью. Да и вообще нет хорошего или плохого источника вдохновения. Ты просто либо проносишь сквозь себя то, что видишь, и транслируешь это в своем видении, либо нет.
По ее словам, российская действительность редко становится объектом вдохновения. Анне захотелось это изменить, потому что другие художники, дизайнеры способны вдохновляться своим окружением.
— Я считаю, что это честно и искренне. И это правда. Не придумывать чужую действительность. Я бы хотела носить такие принты в качестве курток или комбинезонов, потому что те вещи, которые продаются, не рассчитаны на грязную действительность. Они рассчитаны на сухую европейскую погоду. У нас же всё наоборот, поэтому те вещи, которые носим, либо модные и их жалко, либо они такие себе и приходится носить что-то просто потому, что пережидаем слякоть, — уверена Анна Голубь.
Пока это художественная концепция, у которой нет заказчика, но дизайнер планирует написать одному бренду, чтобы посотрудничать и создать коллекцию принтов для сложной городской среды. Анна считает, что такую коллекцию логично делать на сибирское межсезонье, когда погода за день может поменяться несколько раз:
— Идея в том, чтобы сделать одежду одновременно концептуальной и практичной. Есть такое направление в модной индустрии —
Многие новосибирцы, увидев эту коллекцию, пишут Анне в «Инстаграме», что захотели себе дизайнерскую куртку.
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