По соцсетям разлетается видео с курьером «Яндекс.Еды», штурмующим снежную гору в Новосибирске. Мы поговорили с ним

Курьером оказался 16-летний Арсен Каримов — школьник решил подработать на весенних каникулах.



— 21-го числа я шел на заказ к клиенту. На тот момент я работал курьером четвертый день. Шел из центра на левый берег. Решил добраться пешком. Когда работаешь, то приходится срезать, где это возможно. Ведь чем больше заказов сделаешь, тем больше заработаешь. Идти в обход было долго, да и пришлось бы по колено в снегу идти. Но оказалось, что и другой вариант тоже был не лучшим. В итоге я провалился под снег, запачкал одежду (там дорога, снег очень грязный), в ботинки снега набрал. Барахтался минут пять. Но это неважно. Главное было доставить заказ — клиент же ждет. У нас в городе не всегда удобные дороги. Везде по-разному. Вот в центре с этим пробоем нет, но в Заельцовском, например, другая ситуация.

Несмотря на трудности, Арсен доволен своей работой:

— Курьер — это очень хорошая профессия. Мои друзья работали в «Яндекс.Еде» и позвали меня. У нас сейчас каникулы в школе, я подумал, почему бы не поработать. Когда начнутся занятия, то я буду продолжать работать по возможности. Например, на выходных. Но только если это не повлияет на успеваемость. За день я могу заработать от 500 до 1500 рублей. Это пешком. Курьеры на велосипедах зарабатывают больше.