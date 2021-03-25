По соцсетям разлетается видео с курьером «Яндекс.Еды», штурмующим снежную гору в Новосибирске. Мы поговорили с ним

Курьер «Яндекс.Еды» покорил снежную гору в Новосибирске и стал героем соцсетей
Ролик с доставщиком «Яндекс.Еды», покоряющим снежную гору в Новосибирске, разлетелся по Интернету за считанные часы. Только в инстаграме НГС его посмотрели более 40 тысяч человек, в других соцсетях количество просмотров этого видео исчисляется сотнями тысяч.
Автомобилисты заметили бесстрашного курьера в районе Тещиного языка. На кадрах видно, как молодой человек карабкается по грязно-белой снежной насыпи, пытаясь пересечь её. НГС нашел героя ролика и поговорил с ним. Сибиряк рассказал, почему выбрал столь непростой путь в тот день и как ему работается курьером в городе, где всё так сложно с уборкой снега.
Курьером оказался 16-летний Арсен Каримов — школьник решил подработать на весенних каникулах.
— 21-го числа я шел на заказ к клиенту. На тот момент я работал курьером четвертый день. Шел из центра на левый берег. Решил добраться пешком. Когда работаешь, то приходится срезать, где это возможно. Ведь чем больше заказов сделаешь, тем больше заработаешь. Идти в обход было долго, да и пришлось бы по колено в снегу идти. Но оказалось, что и другой вариант тоже был не лучшим. В итоге я провалился под снег, запачкал одежду (там дорога, снег очень грязный), в ботинки снега набрал. Барахтался минут пять. Но это неважно. Главное было доставить заказ — клиент же ждет. У нас в городе не всегда удобные дороги. Везде по-разному. Вот в центре с этим пробоем нет, но в Заельцовском, например, другая ситуация.
Несмотря на трудности, Арсен доволен своей работой:
— Курьер — это очень хорошая профессия. Мои друзья работали в «Яндекс.Еде» и позвали меня. У нас сейчас каникулы в школе, я подумал, почему бы не поработать. Когда начнутся занятия, то я буду продолжать работать по возможности. Например, на выходных. Но только если это не повлияет на успеваемость. За день я могу заработать от 500 до 1500 рублей. Это пешком. Курьеры на велосипедах зарабатывают больше.
В итоге покорить снежную гору Арсену всё-таки удалось, и заказ был доставлен вовремя. А вот руководство никак не отметило его заслуги, признался курьер.
Новосибирцы отмечают, что снега этой зимой на улицах города много, как никогда. В честь невиданных ранее сугробов сибирячка даже сделала татуировку. А мэр города Анатолий Локоть назвал неразумным введение режима ЧС из-за снега во всем Новосибирске.