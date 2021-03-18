Сибирячка сделала самую актуальную татуировку этой зимы — она посвящена сугробам и немного мэру Локтю

В Новосибирске девушка сделала татуировку, посвященную сугробам города
Жительница Новосибирска Александра Котова набила татуировку, посвященную огромным сугробам города. Эскиз татуировки владелец новосибирской тату-студии Кирилл Василюк придумал сегодня, 18 марта, и уже вечером ее воплотили в жизнь.
— Это вторая наша ироничная история, тату сделали те самые ребята, которые забивали каток перед оперным. Похожая ситуация — когда что-то делается плохо, сатира, это, наверное, самый классный инструмент, чтобы показать, ребята, наверное, вы делаете что-то не очень хорошо. Я пришел в тату из рекламной сферы, мне нравится делать что-то актуальное и злободневное. Сейчас очень мало позитивных новостей, и если будет среди них хоть одна дурацкая, которая кого-то заставит улыбнуться — значит, мы все сделали правильно, — рассказал Кирилл Василюк.
На создание незамысловатой, но полной смысла тату у мастера Дарьи ушло меньше часа:
— На злобу дня была подкинута идея обыграть ситуацию с сугробами в нашем городе. Мы выложили эскиз в сториз в Инстаграме, и Александра откликнулась. Татуировку набили минут за сорок. У меня очень простая быстрая техника, я рисую все с первого раза. Мне была дана тема и я быстро нарисовала эскиз, а потом и саму тату набила. Это птица, мой авторский герой.
Для самой Александры это уже не первая татуировка — у нее есть уже четыре. Есть Хельга из мультика «Эй, Арнольд!», значок Chanel, разноцветная улитка и цветочный узор.
— Я подписана на аккаунт студии, и когда увидела в сториз эскиз, подумала — о, это как раз та проблема, которая меня заколебала. Я обычно хожу пешком, всю зиму и сейчас тоже, а повсюду снег, просто горы снега, так что эскиз меня сразу зацепил.
В прошлом году сибирячка Лера Стаценко сделала себе на голени татуировку в виде скандального катка необычной формы, который этой зимой залили перед Оперным театром второй раз.