Сибирячка сделала самую актуальную татуировку этой зимы — она посвящена сугробам и немного мэру Локтю

Жительница Новосибирска Александра Котова набила татуировку, посвященную огромным сугробам города. Эскиз татуировки владелец новосибирской тату-студии Кирилл Василюк придумал сегодня, 18 марта, и уже вечером ее воплотили в жизнь.



— Это вторая наша ироничная история, тату сделали те самые ребята, которые забивали каток перед оперным. Похожая ситуация — когда что-то делается плохо, сатира, это, наверное, самый классный инструмент, чтобы показать, ребята, наверное, вы делаете что-то не очень хорошо. Я пришел в тату из рекламной сферы, мне нравится делать что-то актуальное и злободневное. Сейчас очень мало позитивных новостей, и если будет среди них хоть одна дурацкая, которая кого-то заставит улыбнуться — значит, мы все сделали правильно, — рассказал Кирилл Василюк.