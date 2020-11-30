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Сибирячка сделала татуировку со скандальным новосибирским катком

Рисунок на голени обрамляет надпись «Боже, спасибо, я из Новосиба»

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Татуировку набивали примерно 1,5 часа

Татуировку набивали примерно 1,5 часа

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Жительница Новосибирска сделала себе тату с катком у Оперного театра

Жительница Новосибирска Лера Стаценко 29 ноября сделала себе на голени татуировку в виде скандального катка, который зальют перед Оперным театром в этом году.

24 ноября стало известно, что в этом году каток перед Оперным театром будет такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого Иван Ургант посвятил этой площадке песню в своей программе. Также над необычным катком пошутил ведущий «Редакции» Алексей Пивоваров.

Теперь изображение катка украшает ногу одной из сибирячек — девушка рассказала НГС, зачем ей понадобилась такая татуировка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Сделала на память об этом большом резонансе, ну и смешно. Форма нисколько не смущает. Мама посмеялась. Она довольно открытый человек, уже привыкла к моей внешности и ожидала подобного, — рассказала Лера Стаценко.

Девушку не смущает такая форма катка на тату

Девушку не смущает такая форма катка на тату

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Девушка добавила, что татуировку ей делали примерно полтора часа

— Я в пятницу открыл тату-студию. У нас работает пять мастеров, и у одного из них появилась идея, которая показывала наше отношение к тату. Мы делаем большие классные работы, но иногда хотим делать веселые и интересные проекты. Мы выложили эскиз в своем Instagram и сказали: «Ребят, кто хочет сделать такую штуку, давайте повеселимся». Через 10 минут нам ответила девушка. Вскоре она сделала эту татуировку, — объяснил владелец студии Кирилл Василюк.

По его словам, эскиз и тату выполнил мастер Александр Труш.

НГС делал подборку с 25 отчаянными татуировками новосибирцев. Они также рассказали свои истории о принятии себя, любви к Леди Гаге и о том, почему тату с буузами несут глубокий смысл.

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катоктатуировкаэскиз
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