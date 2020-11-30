Сибирячка сделала татуировку со скандальным новосибирским катком

Жительница Новосибирска Лера Стаценко 29 ноября сделала себе на голени татуировку в виде скандального катка, который зальют перед Оперным театром в этом году.



24 ноября стало известно, что в этом году каток перед Оперным театром будет такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого Иван Ургант посвятил этой площадке песню в своей программе. Также над необычным катком пошутил ведущий «Редакции» Алексей Пивоваров.

Теперь изображение катка украшает ногу одной из сибирячек — девушка рассказала НГС, зачем ей понадобилась такая татуировка.