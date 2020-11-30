Сибирячка сделала татуировку со скандальным новосибирским катком

Жительница Новосибирска сделала себе тату с катком у Оперного театра
Жительница Новосибирска Лера Стаценко 29 ноября сделала себе на голени татуировку в виде скандального катка, который зальют перед Оперным театром в этом году.
24 ноября стало известно, что в этом году каток перед Оперным театром будет такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого Иван Ургант посвятил этой площадке песню в своей программе. Также над необычным катком пошутил ведущий «Редакции» Алексей Пивоваров.
Теперь изображение катка украшает ногу одной из сибирячек — девушка рассказала НГС, зачем ей понадобилась такая татуировка.
— Сделала на память об этом большом резонансе, ну и смешно. Форма нисколько не смущает. Мама посмеялась. Она довольно открытый человек, уже привыкла к моей внешности и ожидала подобного, — рассказала Лера Стаценко.
Девушка добавила, что татуировку ей делали примерно полтора часа
— Я в пятницу открыл тату-студию. У нас работает пять мастеров, и у одного из них появилась идея, которая показывала наше отношение к тату. Мы делаем большие классные работы, но иногда хотим делать веселые и интересные проекты. Мы выложили эскиз в своем Instagram и сказали: «Ребят, кто хочет сделать такую штуку, давайте повеселимся». Через
По его словам, эскиз и тату выполнил мастер Александр Труш.
НГС делал подборку с 25 отчаянными татуировками новосибирцев. Они также рассказали свои истории о принятии себя, любви к Леди Гаге и о том, почему тату с буузами несут глубокий смысл.