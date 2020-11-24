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Мэрия Новосибирска представила новый проект скандального катка на площади Ленина — посмотрите, каким он будет

В прошлом году форма катка вызвала бурные обсуждения в обществе

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Рядом с катком установят главную елку

Рядом с катком установят главную елку

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Мэрия Новосибирска представила проект катка у оперного театра

Каток на площади Ленина у оперного театра в Новосибирске, который зальют до конца декабря, будет похож на прошлогодний.

Проект опубликовала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

— Центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер. Там будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом. Также эта площадка станет центральной для Фестиваля елок, который охватит весь город, — написала на своей странице вице-мэр.

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В прошлом году каток перед оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!» Из-за этого общественник Ростислав Антонов обвинил ее в хулиганстве. К самому фотографу у прокуратуры возникли вопросы.

В прошлом году каток очень долго обсуждали

В прошлом году каток очень долго обсуждали

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Ранее в мэрии назвали места размещения катков в этом году и сообщили, что их зальют до конца декабря. Посмотрите, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках.

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Оперный театркатокплощадь Ленина
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