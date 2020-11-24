Мэрия Новосибирска представила новый проект скандального катка на площади Ленина — посмотрите, каким он будет

Каток на площади Ленина у оперного театра в Новосибирске, который зальют до конца декабря, будет похож на прошлогодний.



Проект опубликовала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

— Центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер. Там будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом. Также эта площадка станет центральной для Фестиваля елок, который охватит весь город, — написала на своей странице вице-мэр.