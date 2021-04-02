Мэрия Новосибирска потратит 55 миллионов на ямочный ремонт. Какие дороги приведут в порядок?

Мэрия Новосибирска рассказала, как в городе обстоят дела с ямочным ремонтом дорог. Сейчас улицы закатывают холодным асфальтобетоном, но уже с 5 апреля приступят к ремонту горячим асфальтобетоном на основе заключенных договоров с подрядными организациями.

— Текущий ремонт дорожного покрытия улиц города Новосибирска и мостов проводился регулярно на протяжении всего строительного сезона 2020 года и проводится в 2021 году силами муниципальных казенных учреждений города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение», — пояснили в мэрии.