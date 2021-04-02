Мэрия Новосибирска потратит 55 миллионов на ямочный ремонт. Какие дороги приведут в порядок?

Мэрия Новосибирска рассказала, как в городе обстоят дела с ямочным ремонтом дорог. Сейчас улицы закатывают холодным асфальтобетоном, но уже с
— Текущий ремонт дорожного покрытия улиц города Новосибирска и мостов проводился регулярно на протяжении всего строительного сезона 2020 года и проводится в 2021 году силами муниципальных казенных учреждений города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение», — пояснили в мэрии.
Ремонт хотят провести на основных магистральных дорогах, таких как улица Нарымская, Железнодорожная, Кирова. В 2021 году на ямочный ремонт в Новосибирске выделили 55 миллионов рублей из местного бюджета.
Чтобы обезопасить дорожное движение во время работ, ремонт проезжей части улиц и мостов выполняют с помощью установки для ямочного ремонта и рециклера. В основном, объяснили в мэрии, работы проводятся ночью, чтобы избежать заторов.
В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта Петухова и Ипподромской. Эти улицы капитально отремонтируют в рамках БКАД. На эти цели планируют потратить сразу 400 миллионов рублей.