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Мэрия Новосибирска потратит 55 миллионов на ямочный ремонт. Какие дороги приведут в порядок?

На днях ямы начнут закатывать горячим асфальтобетоном

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Ямочный ремонт в Новосибирске уже начался

Ямочный ремонт в Новосибирске уже начался

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Мэрия Новосибирска рассказала, как в городе обстоят дела с ямочным ремонтом дорог. Сейчас улицы закатывают холодным асфальтобетоном, но уже с 5 апреля приступят к ремонту горячим асфальтобетоном на основе заключенных договоров с подрядными организациями.

— Текущий ремонт дорожного покрытия улиц города Новосибирска и мостов проводился регулярно на протяжении всего строительного сезона 2020 года и проводится в 2021 году силами муниципальных казенных учреждений города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение», — пояснили в мэрии.

Ремонт хотят провести на основных магистральных дорогах, таких как улица Нарымская, Железнодорожная, Кирова. В 2021 году на ямочный ремонт в Новосибирске выделили 55 миллионов рублей из местного бюджета.

Чтобы обезопасить дорожное движение во время работ, ремонт проезжей части улиц и мостов выполняют с помощью установки для ямочного ремонта и рециклера. В основном, объяснили в мэрии, работы проводятся ночью, чтобы избежать заторов.

В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта Петухова и Ипподромской. Эти улицы капитально отремонтируют в рамках БКАД. На эти цели планируют потратить сразу 400 миллионов рублей.

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