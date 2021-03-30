В Ипподромскую и Петухова «закатают» 400 миллионов рублей: что известно о подрядчиках капремонта

Улицы Петухова и Ипподромскую капитально отремонтируют в рамках БКАД. «Управление дорожного строительства» Новосибирска планировало потратить на капремонт двух улиц около 500 миллионов рублей, но победители аукционов «уронили» цены и вызвались сделать эту работу гораздо дешевле.

По данным системы «Контур.Закупки», аукционы выиграли компании «СтройСити» и «Перлит-Строй», предложившие наименьшую цену. Их конкурентами за право получить контракт в обоих аукционах стало ООО «Союздорстрой», фигурирующее в деле о взятках главы ТУАД Михаила Чуманова.

