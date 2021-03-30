В Ипподромскую и Петухова «закатают» 400 миллионов рублей: что известно о подрядчиках капремонта

В Новосибирске выбрали подрядчиков для ремонта Петухова и Ипподромской
Улицы Петухова и Ипподромскую капитально отремонтируют в рамках БКАД. «Управление дорожного строительства» Новосибирска планировало потратить на капремонт двух улиц около 500 миллионов рублей, но победители аукционов «уронили» цены и вызвались сделать эту работу гораздо дешевле.
По данным системы «Контур.Закупки», аукционы выиграли компании «СтройСити» и «Перлит-Строй», предложившие наименьшую цену. Их конкурентами за право получить контракт в обоих аукционах стало ООО «Союздорстрой», фигурирующее в деле о взятках главы ТУАД Михаила Чуманова.
«СтройСити» снизила стоимость контракта на 70 миллионов — с 289 до 216 миллионов рублей. За эту сумму компания выполнит капитальный ремонт на большом участке дороги от площади имени Кирова до улицы Хилокской в Кировском и Ленинском районах в срок до
За 15 лет работы компания «СтройСити» (гендиректор — Максим Клипиков) получила 99 контрактов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Один из ее последних контрактов был заключен с ТУАД Новосибирской области. За 132,7 миллиона рублей компания выполнит ремонт дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Новосибирском районе области.
Другой победитель — «Перлит-Строй» — обеспечил себе победу, снизив цену с 209 до 154 миллионов рублей. Компания отремонтирует участок от улицы Кривощековской до Танковой в Центральном и Калининском районах. Работы будут вестись в течение трех лет: с даты заключения контракта по сентябрь 2021 года, с апреля по сентябрь 2022 года, а также с апреля по сентябрь 2023 года.
«Перлит-Строй» за 14 лет своего существования получил 208 контрактов на сумму 2,7 миллиарда рублей. Компания принадлежит Коле Кулиджаняну и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Коля Кулиджанян известен как строитель разных городских объектов — от Михайловской набережной до снегоплавильных станций. Из-за набережной он начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. Но есть и еще одна: «Перлит-Строй» построил ее совместно с мэрией на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь Новосибирск. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей.
Компания Коли Кулиджаняна фигурировала в статье НГС о компаниях, которые заработали на вывозе снега этой зимой. В числе миллионеров на сугробах — ИП Кулиджанян Сергей Колевич, связанный с ООО «Перлит-Строй».