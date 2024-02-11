«Там может быть что угодно»: новосибирцы обеспокоились отводом воды со стройки ЖК — ее хотят слить в озеро

В Новосибирске заметили рабочих вблизи озера Жемчужина Сибири. Специалисты вывели трубу для отвода дренажных вод в озеро со стройплощадки ЖК. Между тем местные жители выразили сомнение в экологичности работ, беспокоясь за сохранность озера. НГС поговорил с новосибирцами и узнал детали ситуации.
Житель «Стрижей» Дмитрий сообщил, что заметил трубу вблизи озера Жемчужина Сибири в 14:00 часов 10 февраля, когда проезжал мимо. Мужчина вышел из автомобиля и решил узнать, что происходит на участке.
— Увидел, как двое рабочих спаивали пластмассовые трубы, — рассказал сибиряк Дмитрий. — Я подошел, поздоровался и поинтересовался, что происходит, на что услышал: «Работаем». Спросил их, что будет происходить. Выяснилось, что намечается откачка воды из котлована в озеро. На озере установлена карта, на которой указано, что выкачивается вода и якобы она очищенная попадёт в озеро. В чём я сомневаюсь.
Сибиряк уточнил, что озеро Жемчужина Сибири является достопримечательностью Заельцовского района, сюда приходят отдыхать люди. На поверхности озера можно заметить уток, сохранностью водного объекта занимаются сами жители — они даже запустили в воду мальков рыб.
— Рабочие и директор стройки ЖК «Новелла» утверждают, что якобы чистая вода будет идти по этой трубе, но я, как житель, сомневаюсь. И я не один такой, кто сомневается, что из котлована застройки в озеро будет течь очищенная вода. Мы с соседями волнуемся и переживаем за экологию нашего комплекса, в том числе и нашего озера. Задаю главный вопрос: кто дал разрешение на слив подозрительной жидкости в озеро, — возмущается Дмитрий.
Ситуацию также прокомментировала депутат совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова. Она заявила НГС, что находилась на месте происшествия в 15:00 часов.
— Рабочие паяли трубу, был сделан прокол под землёй. Позже трубу продернули, но не до конца завершили её монтаж, — сообщила Шалимова. —Я попросила разрешение на проведение работ предоставить. Мне показали только согласования с ресурсными организациями. Мы переговорили с жителями и решили вызвать полицию.
В результате один из жителей написал заявление в ведомство. На место также прибыл человек, который предоставил необходимые документы — среди них было разрешение на сброс вод со стройплощадки жилого комплекса в озеро, уточнила депутат.
— Разрешение выдано министерством природных ресурсов и экологии. Полиция уехала, — сказала депутат. — На стройке может быть что угодно: и масло машинное, и мазут, и другие технические примеси. Мы несколько лет назад запустили в озеро рыбу для предотвращения заболачивания, каждый год проводим экофестивали и субботники на прибрежной части, крещенские купания. Что за решение? Зачем озеро губить?
Вечером 10 февраля к озеру пришли жители, которые попросили специалистов остановить работы. На площадке, по словам депутата, собралось около 20 человек. Один из них рассказал, чем закончилась встреча.
— Пришло большое количество жителей, несмотря на позднее время и очень холодную погоду, — сообщила местная жительница Елена. — В конечном итоге нам удалось убедить рабочих забрать оборудование, срезать и убрать трубу на территорию стройплощадки.
По словам жителей, речь идет об отводе дренажных вод со строительной площадки ЖК «Новелла», который возводит компания «Стрижи». Данные о выполнении работ появились в группе АНО «Экорайон Стрижи» во «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу застройщика.
В 2023 году компания «Стрижи» заключила с министерством природы НСО соглашение в области экологического просвещения и информационного взаимодействия. Его цель — воспитание экологического мышления среди горожан. По соглашению была создана АНО «Экорайон Стрижи».
— Дренажные воды очищаются при помощи системы иглофильтров ИСВ-50, которые обеспечивают механическую очистку воды от частиц размером от 0,005 мм, — сказано в сообщении. — Данная система предназначена для отвода грунтовой воды из толщи грунта за пределами строительного котлована — она препятствует попаданию излишнего количества воды в котлован, а не выкачивает воду из него. Вода из котлована откачивается при помощи автомобильных илососов и вывозится.
Отведение будет проводиться до 1 августа 2024 года, в озеро будет слито до 52 500 кубометров воды.
— Для получения разрешения на строительство системы отвода воды был произведён ряд лабораторных исследований качества выпускаемой воды, — уточнили в пресс-службе застройщика. — Принятые технические решения позволяют предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и среду озера, в которое будет осуществляться отвод дренажных вод.
НГС обратился в пресс-службу министерства природных ресурсов региона с просьбой прокомментировать ситуацию.
Обновлено 11 февраля в 11:40:
Как сообщил министр природных Евгений Шестернин, министерство выдало разрешение на отвод дренажной воды на время строительства объекта — до августа. Озеро находится в государственном реестре водных объектов, министерство не может отказать заявителю в рассмотрении разрешения на отвод. Отвод производится через фильтры и отстойник.
— Анализ показал, что дренажная (грунтовая, подземная) вода — чистая, без загрязнений. И эту чистую воду будут ещё прогонять через фильтры. Не официальным языком — вода из фильтров будет поступать ещё чище, чем в озере. Проект застройщик подал также без нарушений. Разрешение министерства проверило Обское Бассейновое Водное Управление и зарегистрировало, — отметил Евгений Шестернин. —
По озеру Жемчужина Сибири к нам обращались неоднократно: то депутат взбудоражит жителей, что будут строить дорогу, то баню и тд. Жители обращаются к нам, хотя этот вопрос нужно решать в мэрии Новосибирска. Но мы никогда не отправляем граждан в зону ответственности, поэтому собирали консилиум из специалистов мэрии и министерства — рассказывали, что все это слухи и политические манипуляции — ничего строить не будут.
По мнению министра, депутат сделала провокацию из законного и ничем не загрязняющего озеро отвода вод, не разобралась в вопросе, не сделала запрос в министерство. Вчера сбор жителей проводил застройщик, все им объяснил. Все заявления депутата не подтвердились. Министерство надеется, что не его более будут втягивать в искусственно созданные на эмоциях ситуации.
В августе стало известно, что в Новосибирске стала мутной и грязной вода в искусственном озере рядом с ЖК «Эволюция» и комплексом «Новелла». Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Застройщик микрорайона «Стрижи» объяснил, что загрязнение произошло из-за дождя.