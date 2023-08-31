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Искусственное озеро в «Стрижах» залило грязной водой — инцидентом заинтересовался Бастрыкин

По словам застройщика, это произошло из-за сильного дождя

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Рядом с ЖК «Эволюция», в котором сделано озеро, строится новый жилой комплекс

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о загрязнении искусственного озера рядом с ЖК «Эволюция» и новым строящимся комплексом «Новелла». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении.

Ранее местные жители, которые заметили загрязнение озера, пожаловались депутату Екатерине Шалимовой. Они увидели, что котлован на стройке затоплен грязной водой.

— Котлован затоплен водой, и, видимо, чтобы эти грунтовые воды отвести, с него выведены трубы. Проходят трубы под землей, и эта грязная вода стекает в перешеек рядом, — объяснила депутат. Местные жители самостоятельно попытались закрыть течь, но у них не получилось.

Позже, застройщик микрорайона «Стрижи» объяснил, что загрязнение произошло из-за дождя.

Ранее в Новосибирске возле жилого дома на улице Бориса Богаткова, 243/1 провалилась часть отмостки из-за прорыва трубы и серьезного подмыва. Как сообщили местные жители, ситуацию не могут решить уже несколько дней.

ОзероСтройкаАлександр Бастрыкин
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