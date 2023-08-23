Возле пятиэтажки на Бориса Богаткова размыло землю — в огромную яму упали две собаки

В Новосибирске возле жилого дома на улице Бориса Богаткова, 243/1 провалилась часть отмостки из-за прорыва трубы и серьезного подмыва. Как сообщают жители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», ситуацию не могут решить уже пять дней.
— За сегодня уже упало 2 собаки. Маленькую собаку своими силами вытащили. Но большую уже спасали с помощью МАСС, до этого мы всем домом останавливали хозяина собаки, старого дедушку с инсультом, чтобы он не спускался в яму, — отмечают жители в сообщении от 22 августа.
В группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте» сообщили, что собаку подняли из ямы вчера в 17:30.
Под постом в группе появился официальный ответ от УК «Дзержинец» о том, что 19 августа произошла авария на вводе холодной воды в дом — затопило подвал и провалилась часть отмостки.
— 20 августа специалисты приехали, раскопали, установили хомут и откачали, сколько смогли, воду из подвала. Закопали и уехали, — говорится в ответе.
А 21 августа снова произошло затопление, воду откачали. Ситуация повторилась и 22 августа.
— На данный момент воды в подвале нет, подвал просто сырой, но есть намытие грунта. Стоит на естественной просушке. Жители настаивают, чтобы «Горводоканал» заменил трубу. Управляющая компания вместе с жителями ждет дальнейших шагов от своих коллег, — подчеркнули в УК.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в «Горводоканал».
В середине июня в Новосибирске на улице Мичурина недалеко от здания полпредства под автомобилем провалился асфальт дорожного полотна.