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Возле пятиэтажки на Бориса Богаткова размыло землю — в огромную яму упали две собаки

На месте происшествия прорвало трубу

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Огромная яма образовалась у дома

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В Новосибирске возле жилого дома на улице Бориса Богаткова, 243/1 провалилась часть отмостки из-за прорыва трубы и серьезного подмыва. Как сообщают жители в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», ситуацию не могут решить уже пять дней.

— За сегодня уже упало 2 собаки. Маленькую собаку своими силами вытащили. Но большую уже спасали с помощью МАСС, до этого мы всем домом останавливали хозяина собаки, старого дедушку с инсультом, чтобы он не спускался в яму, — отмечают жители в сообщении от 22 августа.

В группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте» сообщили, что собаку подняли из ямы вчера в 17:30.

Жители не могли достать животное сами

Жители не могли достать животное сами

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Под постом в группе появился официальный ответ от УК «Дзержинец» о том, что 19 августа произошла авария на вводе холодной воды в дом — затопило подвал и провалилась часть отмостки.

— 20 августа специалисты приехали, раскопали, установили хомут и откачали, сколько смогли, воду из подвала. Закопали и уехали, — говорится в ответе.

А 21 августа снова произошло затопление, воду откачали. Ситуация повторилась и 22 августа.

— На данный момент воды в подвале нет, подвал просто сырой, но есть намытие грунта. Стоит на естественной просушке. Жители настаивают, чтобы «Горводоканал» заменил трубу. Управляющая компания вместе с жителями ждет дальнейших шагов от своих коллег, — подчеркнули в УК.

Корреспондент НГС обратилась с запросом в «Горводоканал».

В середине июня в Новосибирске на улице Мичурина недалеко от здания полпредства под автомобилем провалился асфальт дорожного полотна.

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ЯмаБориса БогатковаГорводоканалПятиэтажкаПодмыв грунта
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