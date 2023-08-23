Возле пятиэтажки на Бориса Богаткова размыло землю — в огромную яму упали две собаки

— За сегодня уже упало 2 собаки. Маленькую собаку своими силами вытащили. Но большую уже спасали с помощью МАСС, до этого мы всем домом останавливали хозяина собаки, старого дедушку с инсультом, чтобы он не спускался в яму, — отмечают жители в сообщении от 22 августа.