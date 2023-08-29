«Аварийные меры»: искусственное озеро в «Стрижах» залило грязной водой — виноваты экстремальные ливни

в Новосибирске стала мутной и грязной вода в искусственном озере рядом с ЖК «Эволюция» и новым строящимся комплексом «Новелла». Застройщик микрорайона «Стрижи» объяснил, что загрязнение произошло из-за дождя.
Местные жители, которые заметили загрязнение, пожаловались депутату Екатерине Шалимовой. Они увидели, что котлован на стройке затоплен грязной водой.
— Котлован затоплен водой, и, видимо, чтобы эти грунтовые воды отвести, с него выведены трубы. Проходят трубы под землей, и эта грязная вода стекает в перешеек рядом, — объяснила депутат. Местные жители самостоятельно попытались закрыть течь, но у них не получилось.
Как рассказали в пресс-службе ООО СЗ «ВейкПарк» (входит в ГК« Стрижи»), на стройке «Новеллы» действительно есть котлован. Сейчас на строительной площадке монтируют систему очистки ливневых вод. Ее должны завершить к
— В силу экстремальных ливней и неконтролируемого повышения уровня грунтовых вод возникла внештатная ситуация, которая потребовала принятия аварийных мер, в результате чего в ливневые стоки попали примеси глины, — объяснил застройщик.
Как добавили в компании «Стрижи», глина в озере на территории ЖК «Эволюция» осядет естественным путем. Но застройщик пригласит экспертов, которые оценят необходимость дополнительных действий по очистке воды.
Владельцы гаражей в Академгородке около Южного кладбища заявили, что их участки начало затапливать после реконструкции территории кладбища. Дождевая вода стекает в погреба, смотровые ямы и технические этажи.