«Земля не наша, расходы — наши»: после реконструкции Южного кладбища в Новосибирске затопило гаражи

Владельцы гаражей в Академгородке около Южного кладбища заявили, что их участки начало затапливать после реконструкции территории кладбища. Дождевая вода, по словам собственников, стекает в погреба, смотровые ямы и технические этажи.
По словам одного из владельцев гаража в ГСК «Строитель» Сергея (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.), затопления начались в июне. Именно в это время, добавляет он, администрация Южного кладбища провела земляные работы, потому что территорию захоронений затапливало. До реконструкции, утверждает он, гаражи не топило: вода уходила в канаву, которую недавно засыпали.
— Когда были ливни на прошлой неделе, затопило часть общества, у меня в воде стоял погреб глубиной
НГС связался с председателем кооператива, он объяснил, что рядом с гаражами проходила канава, в которую собиралась вода от дождей и снегов с близлежащих территорий. После эта вода бежала в болото, то есть проходила мимо гаражей.
— Несколько лет назад СО РАН передало земли недалеко от нас мэрии, а мэрия передала ее кладбищу для расширения территории. В июне этого года администрация кладбища закопала канаву, перекрыла воду, теперь ей некуда уходить, поэтому начало затапливать наш ГСК, — считает председатель, который попросил не называть его имя и фамилию.
Он также добавил, что собственники хранят в гаражах урожай, оборудование и личные вещи, которые после затоплений плавают. После случившегося владельцы устроили собрание, они планируют обратиться в прокуратуру, лично к мэру Анатолию Локтю и местным депутатам.
— Сейчас собираем деньги, чтобы сделать ливневку, идет время, уже наступил дождливый август. Земля не наша, а расходы и беда — наши, — рассказал председатель.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о реконструкции Южного кладбища подробнее.
Год назад НГС прогулялся по кладбищу в Академгородке, которое затопило талыми водами, под ними скрываются целые участки, из-за большого количества воды размываются могилы и разрушаются памятники. Ранее Виталий Витухин объяснил журналисту, что подтопляемый участок на кладбище подняли на уровень от 40 до 80 сантиметров.