«Земля не наша, расходы — наши»: после реконструкции Южного кладбища в Новосибирске затопило гаражи

По словам одного из владельцев гаража в ГСК «Строитель» Сергея (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.), затопления начались в июне. Именно в это время, добавляет он, администрация Южного кладбища провела земляные работы, потому что территорию захоронений затапливало. До реконструкции, утверждает он, гаражи не топило: вода уходила в канаву, которую недавно засыпали.