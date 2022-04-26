Под водой. Кладбище в Академгородке превращается в болото — здесь похоронены известные ученые

Южному кладбищу в Академгородке почти сотня лет — первые захоронения появились на этой территории в 1925 году. В народе его называют «интеллигентским» из-за крупного академического участка, где захоронены знаменитые на весь мир академики вроде химика Валентина Коптюга, математика Михаила Лаврентьева и физика Герша Будкера. Но в последние годы Южное кладбище всё чаще попадает в СМИ из-за серьезных подтоплений: талые воды скрывают целые участки, размывают могилы и разрушают памятники. Эта весна не стала исключением, и вода вновь пришла на кладбище. Показываем, к чему приводит не решаемая десятилетиями проблема.
Южное кладбище — самое компактное на территории Новосибирска. На площади в 33 гектара располагаются тысячи могил, но места всё равно катастрофически не хватает.
— Хоронят уже в 15 сантиметрах друг от друга, если не меньше. Я понимаю, что жителям домов на Демакова сложновато с этим смириться, но хоронить действительно на «Южном» кладбище негде, — цитировал «Сибкрай» в 2021 году депутата Горсовета Светлану Каверзину.
Она объясняла, что Академовское кладбище остро нуждается в расширении за счет участка со складами, пусть это и вызывает недовольство жителей соседней улицы Демакова, которым не хочется из окон дома наблюдать вид на захоронения.
Вообще о расширении границ Южного кладбища в муниципалитете говорили все последние годы. В 2020 году к нему планировали прирезать 4,5 гектара, спустя два года вопрос подняли вновь.
— В настоящее время мэрией города Новосибирска ведутся мероприятия по увеличению территорий общественных кладбищ города Новосибирска: «Заельцовское», «Северное», «Инское», «Южное», — сообщала на прошлой неделе мэрия.
Сейчас «Южное» можно считать переполненным — могилы жмутся друг к другу, расстояния между памятниками практически нет. Эту картину не заметить, если остаться в самом начале кладбища, там, где расположен академический участок. Промежутки между могилами начинают сокращаться по мере продвижения к концу кладбища. Но даже не столько это настораживает посетителей «Южного», которые приходят сюда навестить родных, сколько вода, затапливающая могилы каждую весну.
— Кладбище уже несколько лет обещают закрыть для захоронений, но продолжают очищать болотистые места от кустарника и хоронить там людей. Могилы весной затапливает, они проваливаются, вода смывает оградки, памятники, венки и прочее, что люди потом вынуждены восстанавливать своими силами, — поделилась читательница с НГС.
Она побывала на кладбище 17 апреля и обнаружила стоящую воду на месте довольно свежих захоронений — в некоторых местах вода скрывала холмики могил полностью. Такую же картину мы увидели 22 апреля: покосившиеся памятники, размытые могилы и провалившаяся земля.
Сами работники «Южного», встреченные нами во время прогулки по кладбищу, впрочем, воды будто бы не замечали.
— А про какую воду вы говорите? — озадаченно спросил один из рабочих, убиравших мусор у могил, в ответ на нашу просьбу показать самые поврежденные паводком участки.
При этом проблема подтопления «Южного» существует уже как минимум 12 лет. В 2010 году издание «Академия новостей» (бывший Академ.info) писало, что паводковые воды зашли на участки захоронений, оставив после себя провалы вместо могил. Тогдашний начальник «Южного» Павел Шапурин объяснял, что в начале нулевых рядом с кладбищем располагалось болото, которое удалось засыпать. Но вскоре подтопления вновь дали о себе знать, причем не только в квартале 23 (находится рядом с болотом), но и в кварталах 6, 7 и 21.
— Причина подтопления — минувшая зима. Вы и сами помните, какие морозы стояли в этом году — земля промерзла и не пропускала воду. <…> Виданное ли дело, мы уборку кладбища закончим только на этой неделе! А ведь традиционно всё убираем в начале мая: транспорт не везде мог проехать за мусором... Дороги развезло, и вода никуда не уходила. Даже домик нашего смотрителя всю весну простоял в воде (а он, кстати, достаточно далеко от болота). Наши старожилы говорят, что такие зимы случаются, примерно раз в семь лет на кладбище в апреле стоит вода, — говорил тогда Павел Шапурин.
Он даже рассказывал, что если суровые зимы продолжатся, то руководство «Южного» задумается о дренажной системе для откачки воды.
Проблема подтоплений могил за это время никуда не делась — в 2018 году «Сибкрай» публиковал фотографии затопленного Южного кладбища.
— Это природа, что тут сделаешь? — ответил тогда изданию заместитель начальника кладбища.
Корреспондент НГС попытался связаться с администрацией Южного кладбища, чтобы выяснить, какие действия они будут предпринимать для устранения последствий паводка. Но на звонок никто не ответил. Редакция направила запрос в мэрию.
Осенью прошлого года мы побывали с экскурсоводом на самом старом городском кладбище — Кудряшовском. Во время нашей экскурсии мы обнаружили одинокий склеп, невероятно богатые памятники и совсем заброшенные могилы.