Под водой. Кладбище в Академгородке превращается в болото — здесь похоронены известные ученые

Южное кладбище — самое компактное на территории Новосибирска. На площади в 33 гектара располагаются тысячи могил, но места всё равно катастрофически не хватает.



— Хоронят уже в 15 сантиметрах друг от друга, если не меньше. Я понимаю, что жителям домов на Демакова сложновато с этим смириться, но хоронить действительно на «Южном» кладбище негде, — цитировал «Сибкрай» в 2021 году депутата Горсовета Светлану Каверзину.