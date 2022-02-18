Площадь четырех кладбищ Новосибирска собираются увеличить — «Инское» уже заполнено

На единственном кладбище Первомайского района Новосибирска — «Инском» — закончилось место для новых плановых захоронений. Как сообщили НГС в мэрии города, его площадь и площадь других трех кладбищ собираются увеличить.
— На территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» фактически исчерпан территориальный ресурс для осуществления плановых захоронений. В настоящее время захоронения на указанном кладбище осуществляются в ранее созданные участки для семейных (родовых) захоронений, а также путем погребения рядом с ранее умершими близкими родственниками, — сообщили в пресс-центре администрации.
По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, всего на территории Новосибирска находится семь общественных кладбищ. Их площадь варьируется от 33,7 гектара («Южное» в Советском районе) до 154,17 гектара («Гусинобродское»). В мэрии пояснили, что из-за особенностей ландшафта и размеров участков для погребения нельзя рассчитать процент заполнения кладбищ. Также специалисты не могут сообщить, сколько еще захоронений можно сделать на них.
— В настоящее время мэрией города Новосибирска ведутся мероприятия по увеличению территорий общественных кладбищ города Новосибирска: «Заельцовское», «Северное», «Инское», «Южное», — сообщает пресс-центр мэрии.
Также на территории кладбищ Новосибирска строят колумбарные стены для погребения урн с прахом умерших.
Ранее корреспондент НГС посетила Заельцовское кладбище вместе с экскурсоводом Лидией Королевой. Там похоронены знаменитые новосибирцы, а некоторые памятники на могилах символизируют то, как жил умерший. Посмотрите на это в репортаже НГС.