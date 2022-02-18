Площадь четырех кладбищ Новосибирска собираются увеличить — «Инское» уже заполнено

На единственном кладбище Первомайского района Новосибирска — «Инском» — закончилось место для новых плановых захоронений. Как сообщили НГС в мэрии города, его площадь и площадь других трех кладбищ собираются увеличить.

— На территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» фактически исчерпан территориальный ресурс для осуществления плановых захоронений. В настоящее время захоронения на указанном кладбище осуществляются в ранее созданные участки для семейных (родовых) захоронений, а также путем погребения рядом с ранее умершими близкими родственниками, — сообщили в пресс-центре администрации.