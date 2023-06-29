СМИ сообщают о закрытии легендарного Южного кладбища в Академгородке — объясняем, что происходит

29 июня издание «Родные берега» сообщило о закрытии для захоронений Южного кладбища в Академгородке. Редакция ссылалась на решение выездной комиссии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. В дальнейшем новость о том, что кладбище остается закрытым, растиражировали местные и федеральные СМИ, в частности «Известия».
Ситуацию НГС согласился объяснить сам Виталий Витухин.
— 1,5 недели назад были установлены факты подтопления на кладбище на выездной комиссии. Мною было тогда выдано распоряжение прекратить захоронение на одном квартале
По словам чиновника, на устранение последствий подтопления потребовалось 4–5 дней. В это время людям предлагалось выбрать для захоронения другое место.
— Родственникам людей, которых не подхоранивают к родным или хоронят не по гарантированному перечню, предлагалось рассмотреть другие кладбища города. Подчеркну, предлагалось, не в ультимативной форме. По истечении 4–5 дней мы утвердили для захоронения новый плановый квартал на «Южном». Кладбище не прекращало свою работу, — подытожил Витухин. — А подтопляемый участок мы подняли на уровень от 40 до 80 сантиметров, теперь он не плановый для захоронений.
Кладбище «Южное» является древнейшим в Академгородке. Ранее на нем хоронили жителей деревни Чербусы, а позже — известных ученых.
Ранее НГС опубликовал репортаж со старых кладбищ Первомайки, где хоронили военнопленных, а на месте могил отстроили завод.