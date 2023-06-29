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СМИ сообщают о закрытии легендарного Южного кладбища в Академгородке — объясняем, что происходит

Ситуацию объяснил руководитель профильного департамента мэрии Виталий Витухин

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Ранее местные жители пожаловались властями на частичное подтопление кладбища «Южное»

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29 июня издание «Родные берега» сообщило о закрытии для захоронений Южного кладбища в Академгородке. Редакция ссылалась на решение выездной комиссии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. В дальнейшем новость о том, что кладбище остается закрытым, растиражировали местные и федеральные СМИ, в частности «Известия».

Ситуацию НГС согласился объяснить сам Виталий Витухин.

— 1,5 недели назад были установлены факты подтопления на кладбище на выездной комиссии. Мною было тогда выдано распоряжение прекратить захоронение на одном квартале № 20, а точнее на его участке, где было обнаружено подтопление. Кладбище никто не закрывал. Вопрос в том, что плановое захоронение находилось тогда как раз в том месте, — сказал НГС Витухин.

По словам чиновника, на устранение последствий подтопления потребовалось 4–5 дней. В это время людям предлагалось выбрать для захоронения другое место.

— Родственникам людей, которых не подхоранивают к родным или хоронят не по гарантированному перечню, предлагалось рассмотреть другие кладбища города. Подчеркну, предлагалось, не в ультимативной форме. По истечении 4–5 дней мы утвердили для захоронения новый плановый квартал на «Южном». Кладбище не прекращало свою работу, — подытожил Витухин. — А подтопляемый участок мы подняли на уровень от 40 до 80 сантиметров, теперь он не плановый для захоронений.

Кладбище «Южное» является древнейшим в Академгородке. Ранее на нем хоронили жителей деревни Чербусы, а позже — известных ученых.

Ранее НГС опубликовал репортаж со старых кладбищ Первомайки, где хоронили военнопленных, а на месте могил отстроили завод.

КладбищеЮжное кладбищеАкадемгородок
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