СМИ сообщают о закрытии легендарного Южного кладбища в Академгородке — объясняем, что происходит

— 1,5 недели назад были установлены факты подтопления на кладбище на выездной комиссии. Мною было тогда выдано распоряжение прекратить захоронение на одном квартале № 20 , а точнее на его участке, где было обнаружено подтопление. Кладбище никто не закрывал. Вопрос в том, что плановое захоронение находилось тогда как раз в том месте, — сказал НГС Витухин.



По словам чиновника, на устранение последствий подтопления потребовалось 4–5 дней. В это время людям предлагалось выбрать для захоронения другое место.

