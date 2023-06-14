Кресты в лесу. Репортаж со старых кладбищ Первомайки: где хоронили военнопленных и как на месте могил отстроили завод

Речь идет о 1944-м годе, когда пленные прибыли в Новосибирск. В ту первую зиму умирал каждый пятый пленный — не говоря о том, сколько человек погибло в пути в Сибирь.



— Ну и немцы к сибирскому климату были совсем не адаптированы, их плохо одевали, условия жизни были так себе. Но надо сказать, что узники ГУЛАГа жили в еще худших условиях, и даже вольные рабочие, то есть те, кто работал в войну на заводах, тоже жили не ахти как, — говорит краевед. — Поэтому в сравнении жизни в Новосибирске в те годы немцы были в чем-то даже более привилегированы. Например, на территории этих отделений лагерей были буфеты, где можно было купить шоколад, кофе, колбасу. Немцы получали зарплату — это примерно 50% от зарплаты обычного советского рабочего. Им читали лекции на немецком языке и пытались переучить, я имею в виду идеологию. А относились к ним лучше, потому что, вероятно, понимали, что по окончании войны пленных придется возвращать. Ну и Германия уже становилась наполовину советской, а это уже друзья, а не враги.