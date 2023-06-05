Кладбищенские истории. Гуляем среди могил на Первомайке, где похоронены авторитеты и жертвы заказных преступлений

В первом ряду элитного квартала, который в основном населяют могилы военных, покоится подполковник Юрий Наумов, бывший работник Стрелочного завода. Он погиб в 1999 году в Дагестане, когда доставлял из Махачкалы начальника Генштаба и будущего полпреда Сибири Анатолия Квашнина.



— А это бывший ученик моего отца, Олег, — показывает Александр Матвеев на могилы братьев Егоровых, один из которых погиб в 1987 году, а другой скончался в 2012 году. — У него был брат-близнец, и так вышло, что они оба пошли в Афганистан воевать. Один вернулся, а второй нет. И вот второй брат, Сергей, очень тяжело переживал эту смерть, не мог с ней смириться. Он достаточно молодым тоже ушел, в 44 года.