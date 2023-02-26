Его расстреляли киллеры на пороге спортклуба: изучаем раритетное фото лидера «Первомайских» Александра Нестеренко

Александр Нестеренко — легендарная личность в Новосибирске. Сегодня он известен как основатель спортивного клуба «Первомаец», в память о котором регулярно проводятся соревнования по греко-римской борьбе. Тем не менее новосибирцы постарше знают его как Нестера — криминального авторитета «Первомайской» ОПГ, трагически погибшего от рук киллера. Мы нашли его раритетную фотографию и вспомнили историю одиозного спортсмена, в которой переплетены милицейские сводки и городские легенды.
Комсомолец или бандит?
Александр Нестеренко родился в 1965 году. О его молодости широко известно лишь то, что он активно интересовался спортом, фанатично занимался борьбой. Первые упоминания Нестеренко в прессе связаны с образованием так называемой «Первомайской» ОПГ, в которой молодой новосибирец также проявил активность.
Ветеран МВД Владимир Чеплыгин, работавший в областном главке в конце 80-х, связывает возникновение «Первомайской» ОПГ с деятельностью комсомольских «оперотрядов»: спортивные студенты объединялись в группы для поддержания порядка на выбранной ими территории.
— В Первомайке был ресторан. Его закрыли и сделали там дискотеку для молодежи. На охрану этих мероприятий привлекали местный комсомольский оперотряд, а не милицию. И они такой комсомольский отряд создали, что извините меня. Это самое начало организованной преступности. 86–87-й год, — рассказал Чеплыгин корреспонденту НГС.
Некоторые журналисты называют крестным отцом «Первомайских» Бориса Копылова: якобы именно при нем молодежь организовалась в группировку, куда вошел и Александр Нестеренко. Доходы ОПГ складывались преимущественно из доли в новосибирских оптовых рынках, прибыли от игорного бизнеса, различных теневых схем.
По неподтвержденной информации, Нестеренко попадал в поле зрения милиции несколько раз. Самые громкие дела — об убийстве участкового (по которому был осужден другой человек) и избиении ветерана-афганца. Последний после драки с авторитетом написал на него заявление, но до суда дело не дошло: заявитель погиб от ножевого ранения, которое получил от незнакомца в подъезде. Убийцу не нашли.
Копылова застрелили в клинике Мешалкина, где он проходил обследование. Власть перешла сначала к Андрею Каурдакову (Каурдак), а потом, после его смерти (был расстрелян из автомата) в 1994 году, — к Нестеренко.
Спортсмен, о котором помнят
Считается, что после того, как Нестер объявил себя лидером, от ОПГ откололись ее активные члены — Игорь Шуляков (Хипарь) и Владимир Упоров (Упор). На тот момент «Первомайские» уже якобы начали переводить активы в легальную плоскость: они организовали продажу алкоголя и сигарет, скупали акции крупных банков и нефтеперерабатывающих компаний.
В 1994 году Нестеренко основывает спортивный клуб «Первомаец». Главное направление для криминального авторитета — греко-римская борьба. По информации, опубликованной на сайте клуба, сначала борцы занимаются в старом спортзале при футбольном стадионе. После того как в развитие была инвестирована крупная сумма, у спортсменов появился хорошо отремонтированный специализированный зал борьбы с двумя коврами и самая современная (на тот момент) тренажерка. По инициативе основателя сотни детей занимаются в «Первомайце» бесплатно.
После смерти Нестеренко в клубе ежегодно проводили турнир по борьбе в память о нем. За четверть века соревнования приобрели международный статус, на них съезжались сотни спортсменов не только из стран бывшего СНГ, но и из дальнего зарубежья.
Борцовский «Турнир памяти
Безнаказанное убийство
Александр Нестеренко погиб 6 сентября 1996 года на крыльце клуба «Первомаец». Вместе с двумя племянниками авторитет шел на тренировку в тот момент, когда раздалась автоматная очередь, сразившая его наповал. Силовики выяснили, что стреляли из окна гостиницы, расположенной как раз напротив входа в клуб: в одном из номеров были обнаружены гильзы от патронов калибра
Семь лет силовикам не удавалось задержать подозреваемых. В 2003 году поступила оперативная информация, что к убийству Нестеренко причастен Владимир Половников (Кирпич) — некогда правая рука Игоря Шулякова (Хипаря). По версии следствия, расправиться с Нестером Кирпичу приказало «неустановленное лицо», журналисты писали, что этим лицом был Шуляков. Силовики настаивали, что Половников взял в подельники некого Панафидина (объявлен в розыск как без вести пропавший), а после того, как заказ был выполнен, получил в награду автомобиль «Тойота-Сигма». После смерти Шулякова в 1998 году Кирпич переехал на Украину, где до задержания работал водителем.
По данным «Коммерсанта», в доказательство своей версии следователи привели показания «бывших друзей» Половникова «по ОПГ» — неких Хмыля и Палыча. Им Кирпич якобы рассказывал, что его зовут «мусорщиком», что за городом прячет бочки с кислотой, где растворяет трупы, что всегда уничтожает «грязный» автомобиль после выполненного заказа, что он готовил и реализовал покушение на Нестеренко. Кроме того, в доме отца Половникова силовики обнаружили целый арсенал: автомат, более тысячи патронов разного калибра, гранату Ф-1.
На суде Кирпич свою вину полностью отрицал. Он заявил, что «бывшие друзья» его оговорили, а оружие в дом его отца «подбросили» силовики. Причастность Хипаря к убийству Нестера — тоже выдумки, отмечал Половников. Между авторитетами, по его словам, не было вражды. При этом супруга Александра Нестеренко на суде подчеркивала, что ее муж опасался Шулякова и его «штатного киллера — Кирпича».
В марте 2004 года суд присяжных оправдал Владимира Половникова. Наказание за смерть Александра Нестеренко до сих пор никто не понес.
Ранее мы нашли фотографию Игоря Язвенко — человека, который считается одним из основателей «Ленинской ОПГ». На снимке он изображен с положенцем Новосибирска Леонидом Семиколеновым.