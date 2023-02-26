Его расстреляли киллеры на пороге спортклуба: изучаем раритетное фото лидера «Первомайских» Александра Нестеренко

Комсомолец или бандит?

Александр Нестеренко родился в 1965 году. О его молодости широко известно лишь то, что он активно интересовался спортом, фанатично занимался борьбой. Первые упоминания Нестеренко в прессе связаны с образованием так называемой «Первомайской» ОПГ, в которой молодой новосибирец также проявил активность.



Ветеран МВД Владимир Чеплыгин, работавший в областном главке в конце 80-х, связывает возникновение «Первомайской» ОПГ с деятельностью комсомольских «оперотрядов»: спортивные студенты объединялись в группы для поддержания порядка на выбранной ими территории.

