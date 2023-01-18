Банды Новосибирска: изучаем фото из 90-х — на снимке основатель Ленинской ОПГ и «положенец» города

В распоряжении НГС оказалась уникальная фотография — свидетельство криминальной истории Новосибирска. На ней запечатлены активные участники преступной жизни города в 90-е: Игорь Язвенко — его называют одним из основателей «Ленинской» преступной группировки, и Леонид Семиколенов — «положенец», который на протяжении 6 лет «отвечал» за столицу Сибири. Криминальный корреспондент Павел Тиунов выяснил, как коммерсант «оплачивал» похороны одного из них и почему второй сегодня отговаривает молодежь от преступного образа жизни.
Извен — водопроводчик, разбойник, лидер ОПГ
Бандит. Начало
Игорь Язвенко в возрасте 19 лет участвовал в вооруженном нападении на сберкассу в Новосибирске. Тогда банда, продержав под пистолетами персонал госучреждения, похитила крупную сумму денег. Налетчики поделили добычу между собой: на руках у Язвенко оказалась крупная сумма, он собирался купить себе машину, но не успел. Главаря банды и несколько ее активных участников задержали милиционеры, Извена в том числе.
В 1983 году его приговорили к 4,5 года заключения в колонии. «На зоне» новосибирец проявил свой непокорный и независимый нрав: нарушал порядок, конфликтовал с администрацией. В итоге за участие в драке ему прибавили к сроку еще два года. Во время отсидки Язвенко познакомился с криминальными авторитетами. Освободился в 1989 году.
Выйдя на свободу, Извен попытался начать новую жизнь, устроился в ЖЭК водопроводчиком, но трудился недолго — вокруг мужчины его возраста начали зарабатывать хорошие деньги другими способами. Самый популярный — рэкет.
Игоря Язвенко в 90-х называли одним из основателей «Ленинской» преступной группировки наряду с такими людьми, как Александр Трунов (Трун), Николай Русских (Коля Русский), Михаил Нагибов (Ляка), Владимир Солдатенко (Солдат). «Коммерсант» писал, что «бандиты быстро прославились своей жестокостью и завоевали в Новосибирске огромное влияние. Они приняли активное участие в переделе местного рынка игорных и увеселительных заведений».
В том виде, как зародилась, преступная группировка просуществовала несколько лет, затем начала распадаться. В 1997 году в Боровом в драке был убит Коля Русский. Спустя некоторое время застрелили Ляку. Сам Язвенко к тому времени начал терять влияние из-за увлечения наркотиками.
Конфликт с «первомайскими»
С переднего плана криминальных разборок Извен был вынужден уйти после инцидента на борту самолета Новосибирск — Дубай. Однажды в Арабские Эмираты одним рейсом полетели Язвенко и один из лидеров «Первомайской» ОПГ Олег Иванов (Иванёнок, Чечен), с которым у «ленинца» были нерешенные споры по поводу распределения сфер влияния. Употребив солидную порцию алкоголя, Извен начал «стрелять» в оппонента из сложенных в форме пистолета пальцев. Чечен потребовал прекратить, в ответ в его сторону полетел ботинок. Попутчики сошлись в драке. В результате сопровождающие криминальных авторитетов получили ножевые ранения. Экипаж принял решение посадить самолет в Ашхабаде.
На суде Извен и Чечен помирились. Они публично пожали друг другу руки, благодаря чему отделались условными сроками.
Долгое время Язвенко лечился от наркомании. К концу 90-х у него осталась небольшая «бригада», которая по-прежнему собирала деньги с коммерсантов. 13 апреля 1999 года рано утром Извен приехал домой в свою квартиру на Плахотного. В это время в подъезде его поджидал киллер. Лифт остановился на 8-м этаже, Язвенко подошел к квартире, убийца спустился сверху по лестнице. Увидев палача, криминальный авторитет бросился вниз, прозвучали шесть выстрелов: одна пуля попала в голову, две — в живот. Язвенко скончался на площадке между 6-м и 7-м этажами. Около подъезда остался припаркованным его джип Mitsubishi Pajero. Заказчика и исполнителя убийства не нашли до сих пор.
Криминальные похороны
Соратники Извена решили провести его похороны с размахом, но денег не хватало. Недостающую сумму члены его «бригады» решили получить с подконтрольного бизнесмена — Михаила Жукова. На следующий день после смерти авторитета они потребовали от коммерсанта переписать на них его квартиру и машину. Предприниматель отказался. Тогда его отвезли в автомастерскую, расположенную на территории бывшей трудовой колонии, где избили и пытали током. Жуков бумаги не подписал.
Силовики узнали о похищении коммерсанта и устроили в его квартире засаду. 15 апреля преступников задержали, когда они пришли за документами на машину. Вскоре оперативники освободили заложника. В итоге на скамье подсудимых оказались семь человек. Они свою вину не признали, при этом следователи выяснили, что деньги на похороны Извена бандиты пытались получить еще с троих предпринимателей.
Семиколен — хулиган, «положенец», общественник
Тюремное чудо
Леониду Семиколенову сегодня 63 года. Он давно завязал с преступным прошлым.
Будущий криминальный авторитет родился в обычной советской семье — мама, папа, старшая сестра. В интервью «Русскому христианскому радио» он рассказал, что его с детства привлекала «зазаборная романтика».
— Возможно, потому что окружение на улице было такое (хулиганское). С сознательного возраста сформировалось отторжение власти, которая пыталась контролировать меня или что-то навязывать. Я ощущал, что должен быть свободен. Поэтому были проблемы со школой, — отмечал Семиколенов.
В 12 лет его определили в спецшколу, откуда спустя два года он сбежал. В 14 лет вместе с другом впервые совершил тяжкое преступление: приговор — заключение в колонии для малолетних преступников, где он провел следующие четыре года.
— В колонии был постоянным нарушителем, регулярно сидел в ДИЗО (дисциплинарном изоляторе). Прошел все режимы, совершил побег: мы устроили бунт в лагере, мне добавили срок, — рассказывал новосибирец.
В 1977 году в возрасте 18 лет его осудили к заключению в «крытой» спецтюрьме (для содержания осужденных по особо тяжким статьям) в белорусском городе Гродно, которая среди зэков имела дурную славу: там администрация «ломала» идейных уголовников, заставляя отказаться от преступных идеалов.
— Был момент, когда мне пришлось сделать выбор: я не хотел менять образ жизни, понимал, что выхода нет, что по-другому жить не могу. В силу своих убеждений пришлось порезать надзирателя. Меня избили, сломали позвоночник, ноги парализовало. Спецэтапом увезли в казанскую психиатрическую спецбольницу, — отмечал Семиколенов.
Врачи держали молодого зэка на волеподавляющих препаратах, давая ему максимум год жизни, но в больнице, по его словам, произошло чудо. Однажды в палату вошел нейрохирург, который предложил ему сделать операцию: медик недавно изобрел стяжку именно для таких переломов позвоночника и, прежде чем применять ее на практике, решил опробовать на травмированных заключенных. Семиколенову предложили стать первым. Он согласился. Операция прошла успешно.
«Положенец», изменивший положение
После реабилитации Семиколен вернулся сначала в спецтюрьму, затем — в колонию, где взялся за старое. Новое преступление — новый срок. В общей сложности, не выходя, он провел в местах не столь отдаленных 19 с половиной лет.
— К 27 годам я состоялся как преступный лидер. Меня везде (в колониях, тюрьмах) знали. В 1988 году осудили в крытую спецтюрьму в городе Тулун, где познакомился с Вячеславом Иваньковым (Япончиком), Сергеем Бойцовым (Бойцом) и другими авторитетами. Я принадлежал к этому сообществу, это были мои друзья, — отмечал бывший авторитет.
Семиколенов освободился в 1992 году. Учитывая солидное тюремное прошлое и криминальные связи, ему сразу дали статус «положенца» в Новосибирске. По его словам, за происходящее в городе он «отвечал» на протяжении 6 лет. Семиколен уверяет, что придерживался привычного образа жизни до тех пор, пока не начался «отстрел» его друзей: криминальных авторитетов, воров в законе.
— Несколько раз на меня покушались: у меня взрывали машину, посылали киллеров, заказывали. Я ощутил безысходность, в жизнь пришли наркотики, несмотря на то что в лагерях я всегда и всем говорил, что это «не людское», не наше. Пришел момент, когда я понял, что жизнь прожита напрасно: ничего хорошего я не достиг, — вспоминал Семиколенов.
Лечение в реабилитационных центрах ощутимого результата не принесло, поэтому однажды «положенец» смирился с судьбой наркомана. По его словам, когда он приехал домой к матери умирать, увидел на полке Библию. Через чтение религиозной литературы, уверяет бывший авторитет, ему удалось отказаться от преступных идеалов, от наркозависимости.
— Я был не просто нарушителем или отрицательной личностью, я был идеологом воровской идеи, вдохновителем этой идеи. Сегодня я — тюремный служитель. Наша общественная организация активно сотрудничает с ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России: мы заходим с профилактическими беседами на тему наркотиков, а также распространения тюремной субкультуры, — говорил в интервью Русскому христианскому радио Семиколенов.
Сегодня бывший «положенец» Новосибирска развенчивает «воровскую идею», которой сам придерживался много лет. Его клиенты — это «бродяги» и «воры в законе». Некоторых, по словам Семиколена, ему удается поставить на путь исправления.
Ранее редакция НГС выяснила, кто запечатлен на фото «Первомайской» ОПГ, которое появилось в Сети.