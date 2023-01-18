Банды Новосибирска: изучаем фото из 90-х — на снимке основатель Ленинской ОПГ и «положенец» города

Извен — водопроводчик, разбойник, лидер ОПГ

Бандит. Начало

Игорь Язвенко в возрасте 19 лет участвовал в вооруженном нападении на сберкассу в Новосибирске. Тогда банда, продержав под пистолетами персонал госучреждения, похитила крупную сумму денег. Налетчики поделили добычу между собой: на руках у Язвенко оказалась крупная сумма, он собирался купить себе машину, но не успел. Главаря банды и несколько ее активных участников задержали милиционеры, Извена в том числе.



В 1983 году его приговорили к 4,5 года заключения в колонии. «На зоне» новосибирец проявил свой непокорный и независимый нрав: нарушал порядок, конфликтовал с администрацией. В итоге за участие в драке ему прибавили к сроку еще два года. Во время отсидки Язвенко познакомился с криминальными авторитетами. Освободился в 1989 году.

